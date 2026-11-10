이 대통령 "왜 숟가락으로 밥 먹냐는 억지주장엔 당당히 반론해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.11.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"왜 밥을 숟가락으로 먹느냐, 뭐 이런 식의 억지주장에 대해서는 좀 당당하게 반론을 하도록 하시죠."

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큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장(가운데)과 이정현 검찰총장 직무대행(오른쪽)이 10일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 대화하고 있다. 경찰청장 후보자에 지명된 김종철 경찰청장 직무대행이 앞에서 자료를 살피고 있다. 2026.11.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 10일 주재한 국무회의에서 각 부처 장관들에게 한 주문이다. 야당의 비판에 귀를 기울이되 억지비난에 대해선 제대로 대응하라고 했다. 이 대통령은 2차 공공기관 이전 및 통폐합 조치 등에 대한 저항과 비판에 대해서도 "국민과 공동체 전체를 위한 개혁"이라며 신속한 논의와 해결을 주문했다.이 대통령은 먼저 "국무위원 여러분, 요새 정기국회라 고생이 많으시다"라며 "비판적인 시각에서, 또 반대 입장에서 보면 잘 보이지 않는 문제들도 잘 보인다. 그런 지적에 대해서는 감사한 마음으로 수용하고 시정하면 될 것 같다"고 했다.다만 억지 주장에 대해서는 제대로 반론하라고 했다. 이 대통령은 "무조건 수세적으로 하면 '그게 진짜 잘못됐나?' 이렇게 생각할 수도 있기 때문"이라고 말했다.또한 "공공기관 개혁과 관련해서 이런저런 이야기들이 많이 있다"면서 "산업구조 대전환과 국토균형 발전이라는 도전에 직면한 지금, 공공부문의 혁신은 더 이상 미룰 수 없는 국가적, 시대적 핵심 과제"라고 짚었다.공공기관 이전 및 통폐합을 둘러싼 의견들은 경청하겠지만 원점으로 되돌릴 순 없다는 의지를 분명히 밝힌 것.이에 대해 이 대통령은 "물론 오랫동안 유지된 조직과 기능을 바꾸는 것이 그렇게 쉬운 일만은 아니다"라며 "다양한 의견을 경청하고 또 조율하는 과정에서 예상치 못한 난제에 직면할 수도 있다"고 했다.이어 "그러나 어떤 경우에도 개별 조직의 이해관계가 국민과 공동체 전체를 위한 개혁을 가로막아서는 안 된다"라며 "각 조직의 구성원들께서도 불편함이 따르겠지만 국민과 국가를 조금만 더 고려해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.특히 "각 부·처·청은 각별한 책임 의식을 가지고, 소관 공공기관 개혁에 만전을 기해야 될 것"이라며 "개혁의 성패를 좌우하는 핵심은 속도다. 빠른 구조개혁 달성을 위한 획기적인 인센티브도 적극적으로 강구해 주시기 바란다"고 당부했다.아울러 "각 부처와 기관별 이견으로 조정이 지연되는 사안에 대해서는 국무총리께서 신속하게 논의를 이끌어가 주시기 바란다"고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 "국민의 생명이, 그리고 안전이 위협받고 일상이 불안하면, 어떤 성장도, 어떤 번영도 지속될 수 없는 신기루"라면서 사회 곳곳에 자리한 범죄나 비리, 불공정에 대한 대응에 범정부적인 역량을 집중할 것을 주문했다.참고로 이날 국무회의에는 김지용 중대범죄수사청장과 김종철 경찰청장이 배석했다.이 대통령은 구체적으로 "관계성 범죄와 이상동기 범죄 등 약자 대상 범죄에 한층 강력하게 대처해야 된다"며 "온라인 스캠과 마약, 불법 사금융, 가짜 뉴스 등의 민생 침해 범죄에 대해서도 물샐 틈 없이 대비해야 된다"고 했다.또한 "부동산 불법 행위와 지역 토착 비리 같은 반칙 특권의 구조적 불공정과 비리 역시 걸리면 패가망신이라는 인식이 자리 잡을 수 있도록 엄정하게 대응해야 되겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 "아예 이들 범죄가 우리 사회에 발을 붙일 수조차 없도록 촘촘하고 빈틈없는 대응 체계를 구축해야 한다"고도 주문했다.이 대통령은 "관계 당국은 각 부·처·청 간의 불필요한 칸막이를 허물고, 모든 수단을 총동원해서 필요한 종합 대책을 신속하게 수립, 시행해 주시기 바란다"며 "국민 한 분 한 분의 삶이 더 안전하고, 더 편안해질 수 있도록 공직자 여러분 모두의 책임 있는 자세를 강조드린다"고 말했다.