임미애 "특검법 위헌이면 헌재서 다퉈야... 농민 예산 볼모 잡지 말라"

큰사진보기 ▲임미애 더불어민주당 원내부대표 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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임미애 더불어민주당 원내부대표가 10일 국민의힘의 잇따른 상임위원회 불참과 장외 투쟁을 두고 "농민의 내년 살림을 볼모로 잡아서는 안 된다"고 비판했다.임 원내부대표는 이날 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 지난 5일 충북 청주의 배추밭과 전남 장흥의 쪽파밭이 출하를 앞두고 갈아엎어진 일을 언급했다. 그는 가락시장 도매가격이 1년 전보다 배추는 45.6%, 쪽파는 73.3% 떨어졌다고 설명했다.이어 "바로 그날 국회 농림축산식품해양수산위원회는 내년도 농업 예산안을 다루고 있었다"며 "그 자리에 국민의힘 의원들은 없었다. 그날 의사일정에 있지도 않은 농협법 개정안을 문제 삼아 회의장을 떠났기 때문"이라고 지적했다.국민의힘 의원들은 당시 농협중앙회장 조합원 직선제 등을 담은 '농협법 개정안'의 법안소위 처리에 반발해 집단 퇴장했다. 이후 조작기소 특검법이 국회를 통과하자, 국민의힘 지도부는 '이재명 대통령 탄핵'을 경고하며 장외 투쟁에 나섰다. 9일에는 국민의힘 법제사법위원들이 예산 심사를 포함한 법사위 일정에 모두 불참하겠다고 선언했다.이를 거론한 임 원내부대표는 "특검법이 위헌이라고 믿는다면 헌법재판소에서 다투면 된다"며 "밭을 갈아엎는 농민 앞에 필요한 것은 탄핵 구호가 아니라 내년 농사의 대책"이라고 호소했다.이재명 정부의 내년도 농림축산식품부 예산안은 22조 2215억 원으로 올해보다 10.4% 늘었다. 특히 농산물값이 무너질 때 농가를 받쳐줄 장치로 농산물 가격안정제 예산도 신규 편성됐다. 2027년산 마늘과 양파부터 가격이 기준가격 아래로 떨어지면 정부가 차액을 지원하는 제도다.이밖에 농업수입안정보험 대상 품목이 20개에서 30개로 늘고, 공익직불금은 처음으로 3조 원을 넘는다. 농어촌 기본소득 시범사업 대상도 17개 군에서 35개 군 안팎으로 넓어진다. 임 원내부대표는 "이재명 정부는 농사짓는 사람의 삶을 국가가 함께 책임지겠다는 의지를 예산으로 보여줬다"고 평가했다.다만 그는 "민주당은 농민 여러분 앞에서 이 정도면 충분하다고 말씀드리지 않겠다"며 "가격안정제는 내년 농사부터 적용된다. "올해의 피해는 올해의 대책으로 풀어야 한다"라고 지적했다. 또한 "가격안정제 91억 원으로는 부족하다"며 대상 품목을 배추·무까지 넓혀야 한다고 주장했다. 정부안에서 빠진 무기질 비료 지원은 복원하고, 청년농이 농사지을 땅을 구할 수 있도록 농지 예산도 더 채워야 한다고 덧붙였다.임 원내부대표는 "예산만으로는 해마다 반복되는 폭락을 끊을 수 없다. 농민이 스스로 생산과 출하를 조절하고 소비지와 당당히 협상할 수 있어야 한다"며, 이를 위해 추진 중인 농산자조금법 제정안이 지난 9월 법안소위를 통과했다고 밝혔다.임 원내부대표는 "농산물값이 내년에 얼마가 될지 정치인이 약속할 수는 없다"면서도 "애써 키운 밭을 갈아엎어도 아무것도 남지 않는 일을 그냥 두지 않겠다. 내년 봄 농민 여러분이 다시 씨앗을 넣을 수 있도록 이번 예산 끝까지 챙기겠다"고 약속했다.