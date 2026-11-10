꽃 한 송이에 담긴 어머니의 마음, 화폭 위에 피어나다

큰사진보기 ▲한흥복 작가의 개인전 ‘담음’을 찾은 수강생들과 가족들이 함께 전시장을 둘러보며 작품을 감상하고 있다. 이날은 작가의 어머니와 언니도 함께해 전시의 의미를 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"나는 행복을 거창한 모습으로 그리지 않는다."

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큰사진보기 ▲한흥복 작가의 개인전 ‘담음’이 시작되기 전, 수어통역사와 이병수 순성미술관장이 반갑게 인사를 나누고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲한흥복 작가가 개인전 ‘담음’에 출품한 작품 앞에서 자신의 그림에 담긴 기억과 작업의 의미를 설명하고 있다. 자연과 사람에게서 받은 행복과 감사의 마음을 색채와 질감으로 표현했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 7일, 충남 당진 순성미술관. 초록과 노랑이 겹겹이 쌓인 화폭 한가운데 노란 선물 꾸러미가 눈길을 끌었다. 작품 곁에는 한흥복 작가가 적어 놓은 문장이 있었다.소박하지만 마음에 오래 남는 문장이었다. 이날 열린 한 작가의 개인전 '담음'에서는 박동구 한국화가의 붓글씨 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 한 작가에게 그림을 배우는 농인 수강생들도 함께해 전시장의 의미를 더했다.무엇보다 순성미술관 전시장에는 당진문화재단 관계자, 서산문화재단 관계자, 서산농아인협회 관계자, 수어통역센터장, 북구복지관 과장, <월간미술> 기자, 인문학 강연 활동을 하는 전 성남고등학교 교장 등이 참석했다.이어 한흥복 작가가 운영하는 미술 교습소 '행복을 그리다'의 농아인 수강생들도 함께했다. 특히 눈길을 끈 이들은 한 작가가 운영하는 '행복을 그리다'의 수강생들이었다. 평소 교습소에서 그림을 배우던 이들이 이날은 수강생이라는 이름을 잠시 내려놓고, 선생님의 작품을 관람하는 관람객으로 전시장을 찾았다.가까이에서 마주한 그림에는 물감이 두툼하게 쌓인 자리와 긁어내면서 드러난 색, 붓질 사이로 번진 흔적이 고스란히 남아 있었다. 한 작가는 아크릴 물감을 여러 차례 덧바르고 걷어내며 화면에 색의 층을 만든다.작업 과정에서 우연히 생긴 흔적도 작품의 일부로 받아들인다. 한 겹의 색 위에 또 다른 색이 쌓이듯, 살아온 시간과 사람들과의 인연이 포개져 지금의 자신을 만들었다는 작가의 생각이 화면 곳곳에 스며 있다.그림에 자주 등장하는 꽃에도 어린 시절의 기억이 담겨 있다. 한 작가는 전시 자료에 실린 인터뷰에서 길가에 핀 꽃으로 소꿉놀이를 하던 때와 시골에서 꽃을 가꿔 이웃에게 나눠주던 어머니의 모습을 떠올렸다. 어머니에게서 받은 마음은 어느새 작가의 일상이 됐다.생각나는 사람이 있으면 꽃을 선물하고, 꽃을 받아 든 사람의 표정을 바라본다. 꽃을 건네는 사람도, 받는 사람도 함께 행복해지는 순간이다. 화면 한가운데 자리한 노란 선물 꾸러미 역시 누군가에게 기쁨을 건네고 싶은 작가의 마음과 맞닿아 있다.한흥복 작가는 이번 전시를 통해 자연과 사람에게서 받은 마음을 그림으로 나누고 싶었다고 말했다. 가족과 교회에서 만나는 사람들, 예술인 양성 과정에서 인연을 맺은 어르신들의 모습과 삶이 작품의 소재가 됐다. 그들과 함께하며 느낀 감정까지 그림에 담아 관람객에게 선물하고 싶었다는 것이다.한 작가는 "앞으로도 주변 사람들과의 만남 속에서 새로운 영감을 얻고, 그들의 삶과 이야기를 그림으로 표현하고 싶다"며 "늘 곁에서 응원해 주는 가족들에게도 감사하다. 이번 전시를 통해 많은 분과 행복한 마음을 나눌 수 있어 기쁘다"고 소감을 전했다.한흥복 개인전 '담음'은 오는 11월 30일까지 당진 순성미술관에서 열린다. 자연에서 발견한 아름다움과 사람들에게 받은 마음을 그림에 담아 다시 건네는 전시다. 꽃 한 송이를 건네며 행복해했던 어린 시절의 기억부터 오늘 곁에 있는 가족과 지인들에게 전하고 싶은 감사까지. 작가가 화폭에 담은 것은 어쩌면 우리 모두의 일상에 놓인 작고 평범한 행복인지도 모른다.