'스토킹 신고 1701건 분석' 교수 "기형적 반의사불벌 규정 삭제해야"

큰사진보기 ▲10월 21일, 서울 종로구 청와대 인근에서 한국여성의전화 주최로 열린 스토킹처벌법 시행 5주년 기자회견에서 참가자들이 손팻말을 들고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"반의사불벌죄 폐지는 이제 국가적 결단이 필요한 시점이다."

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"판사 하다 나중에 대형 로펌이나 변호사로 나갈 분이 있고, 그런 분들은 아무래도 가해자에 대해 중립적이고 객관적인 쪽으로 더 생각한다고 할까. 그래서 가해자 행위는 그 행위대로 보더라도 감형 전략에는 굉장히 유연할 수 있다는 거죠. 반면 평생 판사를 하겠다고 하시는 분들은 반의사불벌은 없어져야 한다는 쪽이에요. 법원 안에서도 굉장히 오랫동안 나온 이야기로 알고 있습니다."

큰사진보기 ▲원민경 성평등가족부 장관이 6일 정부서울청사에서 '관계성 범죄 대응 현장 간담회'를 주재하며 스토킹 등 관계성 범죄 피해자에 대한 상담 활성화 방안을 논의하고 있다. ⓒ 성평등가족부 관련사진보기

- 피해자와 합의가 안 된 상태에서 공탁만으로 감형되는 사례가 자주 나타나는지요.

- 감형에 반영되는 이유는?

큰사진보기 ▲한민경 경찰대 교수 ⓒ 한민경 교수 제공 관련사진보기

- 가해자에게 유리한 구조네요.

- 공탁금 제도에 대한 법원 판단에 대해서는 어떻게 보시는지?

- 왜 그럴까요.

큰사진보기 ▲3월 30일, 서울 서초구 대법원에서 이동원 위원장 주재로 제144차 양형위원회 전체회의가 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 그럼 피해자가 할 수 있는 방법은 뭐가 있을까요.

- 실질적인 변화를 위해서는 무엇이 필요할까요.

- 향후 전망은?

지난 10월 29일 원민경 성평등가족부 장관은 자신의 X(옛 트위터)를 통해 이같이 강조하면서 "피해자에게 처벌 여부의 부담을 지울 것이 아니라, 국가가 책임지고 수사하고 처벌해야 한다"고 주장했다. "가해자의 합의 종용과 보복 우려 속에서 피해자의 '처벌 불원'이 진정한 자유의사이기 어려운 게 현실"이란 것이었다.한민경 경찰대학교 교수 역시 이같은 현실에 강한 문제의식을 갖고 있는 사람 중 한 명이다. 특히 그는 112 신고자료 1701 건 분석을 통해 스토킹 신고에 대한 경찰 대응 논문(2021년)을 썼는데, 피해자가 가해자 처벌을 원하지 않으면 경찰의 형사적 대응 가능성이 약 80% 낮아졌다는 연구 결과가 포함돼 있었다.지난 8월 성평등가족부 주최 '젠더폭력 양형기준 포럼'에서 한 교수는 2025년 1월부터 2026년 5월까지 젠더폭력 판결 보도 사례 분석 결과를 발표했다. 그는 "형사공탁은 피해자가 수령 거절 의사를 밝힌 경우까지 양형에 제한적으로 참작하는 경향이 있다"고 형사공탁의 제도적 한계를 지적했다.형사공탁은 가해자가 피해 복구를 위한 돈을 맡길 수 있도록 2022년 12월 도입됐지만, 피해자 의사와 별개로 공판 과정에서 가해자에게 유리한 양형 이유로 판단되는 경우가 많았다. 2026년 3월 대법원 양형위원회는 '실질적 피해 회복(공탁 포함)', '상당한 피해복구(공탁 포함)'에서 '공탁 포함' 문구를 삭제하기로 결정했고, 이에 따른 개정 양형 기준은 7월 1일부터 시행됐다.한 교수는 9일 <오마이뉴스>와 통화에서 "양형인자에서 '공탁 포함' 문구가 삭제됐지만, 3년 넘게 법관들이 형사공탁을 양형 사유 중 하나로 고려한 경험들이 있다. 쉽게 달라지지 않을 것"이라며 "판사 재량에 따라 반영하려고 하면 여전히 반영할 수 있다. 이에 대한 모니터링과 분석이 필요하다"고 강조했다.그러면서 한 교수는 "반의사불벌(처벌불원) 자체가 굉장히 이상하고 기형적이고 다른 나라에서도 유례를 찾아보기 어려운 제도다. 반의사불벌 규정 삭제를 먼저 얘기해야 한다고 생각한다"고 말했다. 반의사불벌은 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝히면 가해자를 처벌할 수 없도록 한 법적 규정이다. 처벌불원은 피해자의 의사 표시를 뜻하는 것이기에, 반의사불벌죄가 아닌 경우 감형 사유로 참작될 수 있다.한 교수는 이어 이렇게 말했다.그리고 한 교수는 "형사공탁 제도 자체가 없어지진 않았지만 일단 양형기준에서는 삭제된 것에 비해, 여전히 반의사불벌 제도와 그 효력은 강고하다"며 "형사공탁은 법원 단계에서만 반영될 수 있는 제도이지만, 반의사불벌 규정 영향력은 전 형사사법단계에 미친다"고 강조했다.다음은 한 교수와의 주요 일문일답을 정리한 것이다."양형 과정을 보면 긍정적 참작 사유, 부정적 참작 사유, 보통 이렇게 많이 쓰이는데요. 긍정적 참작 사유를 행위자 그리고 행위 자체에서 찾아볼 부분이 없음에도 불구하고, 공탁이 있었다는 이유만으로 피해자 의사에 관계없이 감형의 이유가 되는 경우가 적지 않더라고요. 형사공탁 자체가 2022년 12월부터 시행된 신생 제도인데, 너무 많이 악용되는 측면이 있습니다.민사에서 공탁이란 제도 자체는 세계적으로 시행되고 있습니다. 그런데 이걸 형사로 가져온 것이 우리나라죠. 디지털 성범죄가 굉장히 많아졌던 것과 맞물리지 않았나 싶어요. 성범죄가 이미 시장화된 상황에서 가해자 측 변호사들의 감형 전략이 필요했고, 이런 필요가 형사에서 공탁이란 제도가 만들어지는데 기여하지 않았나 생각합니다.""형사공탁도 우리나라만의 독특한 제도이지만, 반의사불벌 역시 세계적으로 유례를 찾아보기 어려워요. 합의 역시 원래 형사에서의 이야기가 아니라 민사에서의 이야기인데요. 그렇다 보니 처벌불원 자체가 현실에서는 합의랑 연동이 많이 됩니다. 법적 효과와는 별개의 것인데 말이죠. 보통 가해자 변호사들이 합의서를 내밀면서 이에 따라 '가해자에 대한 처벌을 원치 않는다' 이런 식의 문구를 쓰거든요.그런데 실제 많은 성범죄들은 협박이나 폭행 등 다른 범죄랑 중첩이 됩니다. 만약 카메라 등을 이용한 촬영 범죄와 협박 또는 폭행이 발생한 사안이었다고 해요. 가정폭력처벌법 경우는 단순폭행이나 단순협박은 반의사불벌죄가 적용됩니다. 그럼 합의서로 인해 협박이나 폭행은 공소기각이 되고, 카메라 이용 촬영 부분만 남게 되는 거고, 이 단계에서 벌금이나 집행유예 단계로 뚝 떨어지게 되는 거죠.이런 효과를 가해자 변호사들이 잘 알고 있기 때문에 어떻게든 합의해달라고 하는 경우가 많습니다. 그러니까 일종의 시너지가 나는 겁니다. 다른 나라에 드문 반의사불벌은 반의사불벌 제도대로, 또 역시 다른 나라에 없는 형사공탁은 형사공탁대로, 형을 낮출 수 있는 요소들이 굉장히 많은 겁니다.""특히 이런 시너지가 유독 작동하는 영역이 성범죄입니다. 어떻게든 행위자에게 유리하게 참작될 수 있는 것들을 다 끌어모아서 양형에 반영되는 셈이죠. 다른 범죄 유형에 비해 유독 성범죄 가해자에 대한 변호 전략이 시장화가 크게 된 상황이어서 그렇게 된 것 같습니다. 성범죄 유죄로 확정되면 신상정보 등록이 따라오게 됩니다. 그렇다 보니까 가해자에게는 성범죄가 자신의 직업 유지나 진로에 영향을 주는 범죄가 되고, 또 그렇다 보니 유독 감형 전략이 발달하지 않았나 이런 해석을 해 보게 됩니다.""일단은, 그냥 법원에서 공탁을 받는 거잖아요. 공탁금에 대해 굉장한 불쾌감을 표시하면서 절대 받지 않을 거고, 양형에 반영하지 말아 달라고 소명서를 내는 피해자들도 있는데 말이죠. 그럼에도 '실질적 피해 회복을 위한 가해자의 노력을 참작한다', 이런 식의 판단이 꽤 많거든요.1심 변론 기일이 잡히기 전부터 그렇게 한다면 나름 '진짜로 반성하고 사과하고 싶은데 피해자가 받아주지 않나보다', 이렇게 해석할 수라도 있지. 대부분 형사공탁이 이뤄지는 시점을 보면, 1심에서 2심 사이입니다. 그러니까 1심 과정에서 불리할 거 같으면 부랴부랴 그때 형사공탁을 거는 겁니다.1심이 선고까지 빨라도 3개월, 오래 걸리면 1년도 걸리기도 하는데요. 그 시간 동안 피해자에게 일절, 사과 한마디 없던 사람이 어느 날 갑자기 공탁을 건다? 그걸 진지한 반성이나 실질적 피해 회복 노력, 이런 식으로 긍정적으로 해석해 줘야 하는 요소일까요. 그런데 법원이 실제 그렇게 보는 경우들이 존재한다는 거죠.""기계적으로 판단하는 경향이 있어요. 부정적인 측면만이 아니라 긍정적인 측면을 하나라도 참작하는 노력을 보여야 한다는 거죠. 그런데 그게 형사공탁이 유일할 때가 있는데, 게다가 그 시점이 1심이 아니라 2심일 경우가 많으니까. 아무래도 2심에서는 범죄 사실을 놓고 다투기보다는 거의 양형 부당(형량)을 갖고 하니까, 가해자 입장에선 형사공탁을 하기 딱 적확한 시점이 되는 거죠.""요새 많은 피해자들이 '공탁금 안 받을 거다, 그거 참작해 주지 말았으면 한다'고 탄원서를 쓰는 경우가 많아요. 그런데 법관이 유리하게 참작해 주고 싶다고 하면 또 그럴 수 있는 게 현실입니다. 양형인자에서 '공탁 포함'이란 문구가 삭제됐지만, 그래도 쉽게 달라지지 않을 것 같아요.물론 양형 기준상 감형 인자로 명시된 것보다는 삭제된 것이 낫긴 하지만, 이미 3년 넘게 법관들이 형사공탁을 양형 사유 중 하나로 고려한 경험들이 있거든요. 또 반드시 형사공탁을 배제하라는 것도 아닙니다. 양형 참작 사유 목록 중 하나가 삭제된 거라서, 판사 재량에 따라 반영하려고 하면 여전히 반영할 수 있는 거죠. 그래서 이 부분에 대한 모니터링과 분석이 필요합니다.""판사 하다 나중에 대형 로펌이나 변호사로 나갈 분이 있고, 그런 분들은 아무래도 가해자에 대해 중립적이고 객관적인 쪽으로 더 생각한다고 할까. 그래서 가해자 행위는 그 행위대로 보더라도 감형 전략에는 굉장히 유연할 수 있다는 거죠. 반면 평생 판사를 하겠다고 하시는 분들은 반의사불벌은 없어져야 한다는 쪽이에요. 법원 안에서도 굉장히 오랫동안 나온 이야기로 알고 있습니다.사실 새로운 이슈가 아니라는 거죠. 반의사불벌은 제가 대학교 다닐 때, 거의 은퇴 시점에 계셨던 교수님들도 정말 특이한 제도이고 바람직하지 않다는 논문을 내셨습니다. 그 자체가 굉장히 이상하고 기형적인, 다른 나라에서도 유례를 찾아보기 어려운 겁니다. 반의사불벌 제도 폐지를 먼저 얘기해야 한다고 생각해요.""형사공탁은 법원 단계에서만 반영될 수 있는 제도이지만, 반의사불벌 규정 영향력은 전 형사사법단계에 미칩니다. 경찰 수사 단계에서는 반의사불벌죄로 규정된 범죄에 대해서는 피해자의 처벌불원 의사를 이유로 공소권없음으로 불송치 결정하고, 기소 단계에서는 기소유예나 불기소합니다. 형사공탁 제도 자체가 없어지진 않았지만 일단 양형기준에서는 삭제된 것에 비해, 여전히 반의사불벌 제도와 그 효력은 강고합니다."