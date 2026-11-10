김포 주택가에 추락한 무인기, 알고 보니 육군 훈련용

큰사진보기 ▲지난 2023년 9월 26일 서울 세종대로에서 열린 제75주년 국군의 날 시가행진에 선보인 원거리정찰용소형드론. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

10일 오전 경기 김포시 주택가 인근에 추락한 무인항공기는 우리 육군이 훈련 중 운용하던 장비로 확인됐다.배석진 육군 공보과장(대령)은 이날 국방부 정례브리핑에서 "오늘 오전 경기 김포 소재 육군 모 부대에서 교육훈련 중이던 소형 무인항공기가 원인 미상의 통신 두절로 추락했다"고 밝혔다.배 과장은 "부대는 주민 신고를 받고 훈련장 인근에서 기체를 회수했다"며 "장비 파손 외에 인적 및 민간 피해는 현재로서는 없는 상태"라고 설명했다.앞서 <노컷뉴스>는 이날 오전 김포시 운양동의 한 주택가에 무인기로 추정되는 물체가 추락했다고 보도했다. 현장에서 발견된 기체는 소형 비행기 형태로, 본체가 두 동강이 나고 파편이 주변에 흩어진 상태였다. 군 당국은 현장 접근을 통제하고 잔해를 수거해 조사에 나섰다.당초 무인기의 정체가 확인되지 않으면서 북한 무인기일 가능성도 제기됐다. 김포는 북한과 가까운 접경지역인 데다, 주민들이 생활하는 주택가 인근에서 무인기가 발견되면서 불안감이 커졌다.그러나 육군은 이날 브리핑에서 해당 무인기가 우리 군의 훈련 과정에서 추락한 것이라고 설명했다.배 과장은 북한과의 연관성을 묻는 질문에 "교육훈련 중에 일어난 사고라고 보시면 될 것 같다"고 답했다. 이어 "일부 매체에서 북한 연관성 여부를 조사한다고 보도했기 때문에 훈련 중 발생한 사고라는 점을 바로잡기 위해 공지했다"고 덧붙였다.사고 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 무인기 운용자의 조종 미숙이나 기체 자체의 결함 가능성을 묻는 질문에도 배 과장은 "자세한 사고 경위나 원인은 확인이 필요하다"고 답변했다.군 당국은 무인기가 훈련 중 통신이 끊긴 경위와 추락 원인 등을 조사하고 있다.