청와대 앞에 또 모인 국힘... 추가 장외집회는 글쎄?

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 10일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 현장 의원총회에 참석해 국회를 통과한 조작기소 특검법을 규탄하며 이재명 대통령에게 재의요구권(거부권) 행사를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"특검에 파견된 300명은 결국 법왜곡죄로 처벌받게 될 것이다."

▲장동혁 "조작 기소 특검에 파견된 300명 법왜곡죄로 처벌받게 될 것" 유성호 관련영상보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 10일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 현장 의원총회에 참석해 국회를 통과한 조작기소 특검법을 규탄하며 이재명 대통령에게 재의요구권(거부권) 행사를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김승수 국민의힘 원내운영수석부대표가 10일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 현장 의원총회에서 정을호 청와대 정무비서관에게 국회를 통과한 조작기소 특검법의 철회를 요구하는 서한을 전달하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 10일 오전 청와대 앞에서 한 경고다. 이른바 '조작기소 특검'에 참여할 인력의 처벌 가능성을 언급하며 사실상 특검을 무력화하려는 시도로 풀이된다. "이 법을 통과시킨 (더불어)민주당 의원들도 법의 공범으로 반드시 법의 처단을 받도록 해야 한다"라고도 날을 세웠다.정점식 원내대표 역시 특검 파견을 검토하는 검사들을 향해 "양심도 의리도 없는 정권의 충견이 되지 마라"라고 외쳤다. 국민의힘 지도부는 이재명 대통령의 재의요구권(거부권) 행사를 촉구하며 연일 장외투쟁을 이어가고 있다. 하지만 당 안에서는 이러한 투쟁 기조를 두고 벌써부터 이견이 나오는 상황이다.국민의힘은 이날 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대에서 현장 의원총회를 열었다. 장 대표와 정 원내대표를 비롯한 참석자들은 특검법 철회와 이 대통령의 재판 재개를 요구했다.장 대표는 "이재명은 지금이라도 재판을 받으면 감옥에 있어야 한다. 그것을 피하기 위해 이번 특검법을 통과시킨 것"이라며 "이재명 탈옥 프로젝트의 완성이자 이재명을 감옥에서 꺼내기 위한 탈옥법"이라고 주장했다.그는 대법관 증원, 재판소원제, 법왜곡죄 도입, 검찰청 폐지와 관련 기관장 인선 등을 차례로 거론하면서 "모두 이재명 탈옥 프로젝트를 위한 것이었고 그 마지막 완성이 이 특검법"이라고 말했다. 이어 "공소청장, 경찰청장, 중수청장, 법무부 장관까지 모두 법왜곡죄로 처벌받게 될 것"이라며 청와대 참모들에게도 같은 경고를 했다.헌법재판소와 법원에도 요구를 쏟아냈다. 장 대표는 "헌법재판소는 이 법에 대해 위헌을 선언해야 한다"라며 "이 법에 대해서도 위헌을 선언하지 못한다면 헌법재판소는 대한민국 역사에서 사라지게 될 것"이라고 했다. 법원을 향해서는 특검이 기소한 사건에 "단호하게 무죄를 선고"하라고 요구했다.정 원내대표는 이용철 법무부 장관 후보자를 정조준했다. 그는 "김현지, 정진상, 이한주, 차지훈, 이용철 모두 2010년 이재명 성남시장 인수위 멤버들이었다"라며 "이재명·김현지 성남 카르텔이 대한민국 국정을 인수해버렸다"라고 주장했다. 특히 "공소 취소 임무를 성남 카르텔 20년 지기 이용철에게 맡겼다"며 이 후보자를 공소 취소 '지휘자', 특검을 공소 취소 '전위대'에 비유했다.이어 공소청·중수청에 특검 검사·수사관 파견을 거부하라고 촉구했다. 파견 대상 검사들에게는 "무도한 사법 내란의 부역자가 된다면 훗날 수사 대상이 되고 처벌 대상이 된다는 것을 명심하라"고 경고했다. 지역구 의원들과 지방의원들에게도 출퇴근길 1인 시위에 나서 달라고 주문했다.김미애 원내정책수석부대표는 이 후보자를 두고 "탈옥 프로젝트를 완성할 탈옥부 장관을 지명한 것 아니냐"고 비꼬았고, 박형수 법사위 간사는 특검을 "대통령 개인을 위한 로펌 사설 탐정소"라고 비판했다.이날 의총에서는 사회자의 안내에 따라 김승수 원내운영수석부대표가 정을호 청와대 정무비서관에게 특검법 철회 요구서를 전달하는 순서도 진행됐다. 의원들은 "탈옥 특검 철회하라", "탈옥 특검 폐기하라" 등의 구호를 외쳤다. 의총을 마치면서도 "대통령이 거부권을 행사하는 그날까지 청와대 앞에서 1인 시위를 이어가겠다"고 밝혔다.국민의힘은 지난 6일 국회 본관 앞 규탄대회, 7일 경복궁역 장외집회, 9일 청와대 앞 현장 최고위원회의에 이어 이날 의총까지 나흘에 걸쳐 장외 대응을 이어가고 있다. 청와대 앞 릴레이 1인 시위 역시 이재명 대통령이 재의요구권(거부권)을 행사할 때까지 계속하겠다는 방침이다. 청와대는 특검법 공포안을 이날이 아닌 다음 주 국무회의에 상정할 예정이라고 밝혔다.다만, 투쟁 동력을 모으는 데 있어서는 한계를 보이고 있다. 앞서 경복궁역 앞에서 연 집회도, 국민의힘 측은 15만 명이 몰렸다고 주장했으나 경찰 추산 6000명 수준이었던 것으로 전해진다. 이날 의원총회는 당 소속 의원 109명 전원 참석을 목표로 소집했다는 이야기까지 나왔지만, 실제 참석 인원은 그에 미치지 못했다.추가 장외집회 일정도 아직 확정하지 못했다. 최수진 원내수석대변인은 이날 현장 의원총회 직후 기자들과 만나 "아직 장외집회 일정이 구체화된 것은 없다"라며 "원내대표와 당 대표 측에서 계속 협의를 통해 진행할 것"이라고 밝혔다. 전국 단위로 투쟁을 확대하는 방안도 논의 중이지만, "장기적인 플랜을 짜기보다는 지속 투쟁하겠다는 원칙은 변함이 없다"라고만 부연했다.당내에서는 투쟁 방식을 놓고 다른 목소리가 나오고 있다. 박정하 의원은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 특검법에 대해서는 "어떤 방식으로든 막아야 되는 것"이라고 하면서도 "이렇게 어정쩡하게 하는 게 과연 효과가 있을까"라고 반문했다.박 의원은 국회 일정 전면 보이콧이나 모든 법안에 대한 필리버스터, 개혁신당 등 다른 야권 세력과의 연대를 대안으로 제시했다. 특히 현 지도부의 투쟁을 두고 "올림픽공원에서 치던 북을 그냥 광화문에서 치겠다는 얘기밖에 안 된다"며 "이걸 가지고 당권을 유지하고 당내 리더십을 회복하기 위한 수단으로 쓰고 있는 것 아닌가"라고 지적했다.반면 박충권 수석대변인은 같은 날 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "야당으로서 선택할 수 있는 유일한 방법은 여론전"이라며 "여론이 안 좋게 되면 대통령도 망설일 테고, 이용철 장관 후보자 또한 망설이게 될 것"이라고 말했다. 특검 파견 인력에 대한 압박 효과도 강조하며 대통령이 법안에 서명하기 전까지 여론전을 이어갈 것이라고 했다.성일종 의원은 KBS라디오 <전격시사>에서 "의원들은 국회에 있어야 한다"라며 다른 상임위원회까지 심사 보이콧을 확대하는 데 선을 그었다. 이진숙 의원은 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "109석을 가진 야당이 할 수 있는 일은 장외에서 목소리를 내고 국민들의 동의를 구하는 일밖에 없다"라고 주장했다.