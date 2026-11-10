통일부 "동해 표류 북한 어선 조사 중"

큰사진보기 ▲정부서울청사 통일부 간판 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이달 초 동해에서 표류하다 우리 당국에 구조된 북한 어선의 일부 탑승자가 귀순 의사를 밝혔다는 보도가 나온 가운데, 통일부는 현재 관계기관에서 조사가 진행 중이라며 구체적인 사실관계에 대한 확인을 유보했다.통일부 당국자는 10일 오전 기자들과 만나 "지난 11월 3일 동해상에서 표류 중이던 북한 어선 1척을 예인해 현재 관계기관에서 조사 중"이라고 밝혔다.이어 "구체적인 부분에 대해서는 아직 관계기관 조사 중이기 때문에 현 단계에서 확인해 드릴 내용은 없다"고 말했다. 조사 종료 시점이나 결과 발표 일정에 대해서도 "아직 조사 중이라 예단해서 말씀드리기 어렵다"고 설명했다.이번 사건은 2019년 '북한 어민 강제북송 사건' 이후 북한 주민의 귀순 의사를 확인하고 처리하는 절차가 어떻게 달라졌는지와 관련해서도 관심을 끌고 있다.이날 통일부 당국자는 2019년 사건 이후 두 가지 제도적 보완이 이뤄졌다고 설명했다.우선 북한에서 중대한 범죄를 저지른 혐의가 있는 주민이 남한으로 넘어오더라도 국내 수사기관에 수사를 의뢰할 수 있도록 법적 근거를 마련했다.통일부 당국자는 "범죄자라고 해서 북한에 무조건 추방하거나 그런 걸 막을 수 있다는 것"이라고 설명했다.또 북한 주민의 귀순 의사를 확인하는 관계기관 합동조사에 통일부가 참여하도록 했다고 밝혔다. 당사자의 자유의사를 확인하는 과정에 통일부도 관여하도록 절차를 보완했다는 것이다.이 같은 제도 개선의 배경에는 2019년 11월 발생한 북한 어민 강제북송 사건이 있다. 당시 정부는 동료 선원 16명을 살해한 혐의를 받던 북한 어민 2명을 동해상에서 나포한 뒤 판문점을 통해 북한으로 돌려보냈다. 이들이 귀순 의사를 밝혔는데도 정부가 북송을 결정하면서 적법성과 인권침해 여부를 둘러싸고 논란이 벌어졌다.통일부 당국자는 북한에서 중대범죄를 저지른 사람이 귀순 의사를 밝힐 경우 어떻게 처리하느냐는 질문에 "현재 법에 따르면 죄를 짓고 온 사람이라도 국내 수사기관에 수사를 의뢰할 수 있도록 했기 때문에 근거를 마련했다고 볼 수 있다"고 말했다.