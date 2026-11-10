"행정수도 완성의 중대한 분수령, 특별법 조속히 처리해야"

큰사진보기 ▲지난 10월 22일 지방분권전국회의와 지방분권균형발전부산시민연대가 주최한 2026 지방분권균형발전 부산포럼 ⓒ 지방분권전국회의 관련사진보기

큰사진보기 ▲지방분권전국회의를 필두로 전국·세종 시민사회 총 43개 단체가 지난 5월 세종시청 앞에서 "국회는 행정수도 특별법 조식히 처리하라"고 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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11일 열리는 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회에서 행정수도특별법 조문 하나하나를 점검하는 축조심사가 예정된 가운데, 전국의 시민사회단체들이 국회의 즉각적인 입법 결단을 요구하고 나섰다.지방분권전국회의(상임대표 이민원·박재율·이창용, 아래 전국회의)는 10일 배포한 성명서와 보도자료를 통해 이번 국토위 법안심사소위가 "행정수도 완성의 중대한 분수령"이라며, "여·야 정당은 지난 20년간의 행정수도 논쟁을 이제는 끝내고 '행정수도 특별법'을 조속히 처리하여 대한민국 균형발전을 향한 힘찬 발걸음을 내딛기를 강력히 촉구한다"고 밝혔다.전국회의는 "행정수도 완성은 세종시만의 지역 현안이 아니라 수도권 일극체제를 극복하고 국가균형발전과 대한민국의 지속 가능한 미래를 실현하기 위한 국가적 과제"임을 분명히 했다. 이어 "중앙행정기관의 세종 이전과 국회 세종의사당, 대통령 세종집무실 추진 등 지난 20여 년간 국가 행정체계와 사회적 여건은 크게 변화했다"며 "과거의 헌법적 판단에 대한 검토를 넘어 변화된 현실에 맞는 입법적 해법을 마련해야 한다"고 강조했다.특히 이미 올해 상반기에 국회에서 전문가들의 법리 검토와 핵심 쟁점 토론을 마쳤다는 점을 거듭 되짚었다. 지난 5월 국토위 공청회 진술자로 나선 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수, 지성우 성균관대 법학전문대학원 교수, 이민원 광주대 명예교수, 김주환 홍익대 법대 교수 등 전문가 대다수가 "행정수도 특별법 제정은 법리적으로 문제가 없다"는 공통된 의견을 제출한 바 있다.백종락 지방분권전국회의 공동실행위원장은 "이제는 검토와 논의를 반복할 것이 아니라 입법으로 답해야 한다"며 "행정수도특별법 제정은 특정 정당이나 지역의 이해관계가 아닌 대한민국의 미래와 국가균형발전을 위한 국가적 약속인 만큼 여야가 당리당략을 넘어 초당적으로 협력하고, 정부 역시 적극적인 입법 지원과 후속 실행계획 마련에 나서야 한다"고 촉구했다.현재 국회에는 행정수도 완성을 위한 5건의 특별법안이 계류 중이며, 지난 10월 28일 첫 심사에 이어 11일 소위에서 조문별 세부 조정과 여야 합의 절차가 진행된다. 하지만 입법 현장과 정치권 안팎에서는 이번 11일 소위 축조심사를 넘어서지 못할 경우 행정수도특별법의 연내 제정은 사실상 어려워질 것이라는 전망이 나온다.국회 법안 제정 절차상 소위 축조심사를 거쳐 국토위 전체회의 의결, 법제사법위원회 체계·자구심사, 그리고 본회의 의결까지 거쳐야 할 관문이 줄줄이 남아있다. 무엇보다 11월 중순 이후부터는 국회가 본격적인 예산안 심사 국면으로 전환되기 때문에 법안 심사가 후순위로 밀릴 수밖에 없다. 따라서 11일 축조심사에서 여야 간 실질적인 합의와 조문 타결을 이루어내지 못한다면 12월 정기국회 회기 내 통과는 불가능해지고 법안은 다시 장기 미제로 헛돌 위험이 크다는 지적이다.한편 이번 전국 공동 성명에는 지방분권세종회의를 비롯해 전남, 부산, 경남, 울산, 대구경북, 광주, 전북, 강원, 제주 등 11개 지역 단체와 한국YMCA연맹, 전국공무원노조, 지역방송협의회, 환경정의, 마을만들기 전국네트워크, (사)분권자치연구소 등 6개 전국 단체를 포함해 총 17개 전국 시민사회단체가 공동으로 이름을 올렸다.전국 시민사회단체들은 "2026년 11월 정기국회가 행정수도 완성의 새로운 전환점이 되어야 한다"며 "국회는 국민과 세종시민의 오랜 염원에 반드시 입법으로 응답해야 한다"고 강력히 촉구했다.