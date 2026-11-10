공장 지붕에 내리는 빗물 어떻게 쓸지 고민할 때

큰사진보기 ▲하루 10만 톤의 물을 생산하는 대산 해수담수화 시설충남 서산시 대산임해산업지역에 건설된 해수담수화 시설 전경. 바닷물에서 소금을 제거해 하루 최대 10만 톤의 공업용수를 생산하는 첨단 시설이다. 넓은 시설 지붕에 내리는 빗물도 모아 활용한다면 해수담수화와 빗물관리라는 두 첨단 기술의 결합이 가능하지 않을까? ⓒ 수자원공사 관련사진보기

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"바닷물을 먼 바다에서 끌어오는 것이 좋을까? 아니면 짜고 뜨거운 물을 먼 바다로 내보내는 것이 좋을까?"

큰사진보기 ▲20년 전 스타시티에 도입한 다목적 빗물저장시설서울 광진구 스타시티에 설치된 총 3000톤 규모의 빗물저장시설 개요도. 지하 3층에 설치된 세 개의 저장조는 각각 홍수 저감, 물 절약, 비상용수 확보라는 기능을 담당한다. 모은 빗물은 화장실, 조경, 청소, 냉각수 등에 활용할 수 있도록 설계되었다. 약 20년 전 실현된 이 다목적 분산형 빗물관리 기술은 오늘날 산업단지의 공장 지붕을 작은 수원지로 활용하는 데에도 적용할 수 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 물관리의 목표는 무엇인가? 이것부터 생각해 보자. 해수담수화 시설을 많이 만드는 것인가, 아니면 빗물저장조를 많이 설치하는 것인가? 둘 다 아니다. 필요한 물을 안정적으로 공급하면서 비용과 에너지 소비, 환경 부담을 줄이고 국민과 기업, 자연 모두에게 이익이 돌아가도록 하는 것이 목표다.



외국에서는 이러한 목표를 위해 여러 수자원과 물관리 방법을 함께 고려하는 통합물관리(Integrated Water Resources Management, IWRM) 개념을 발전시켜 왔다. 우리도 바닷물과 빗물, 하천수와 지하수를 따로 생각할 것이 아니라 각각의 장단점을 비교하고, 용도와 지역 여건에 맞게 조합해야 한다. 물의 생산뿐 아니라 공급과 이용, 홍수와 가뭄, 에너지와 환경까지 함께 고려해야 한다.



중요한 것은 어떤 기술이 더 첨단인가가 아니라, 여러 기술을 어떻게 조합해야 사회 전체에 가장 큰 이익이 돌아가는가이다. 이제 시설 중심의 물관리에서 목표 중심의 통합 물관리로 생각을 바꿀 때다.

바닷물에서 소금을 제거해 하루 10만 톤의 공업용수를 생산한다. 충남 서산시 대산임해산업지역에 준공된 해수담수화 시설 이야기다. 최근 한 신문을 통해 이 시설을 소개한 기사를 읽었다. 하루 약 22만 톤의 바닷물을 취수해 역삼투막으로 소금을 제거하고, 공장에 필요한 물을 공급하는 첨단 시설이라고 한다.참으로 대단한 기술이다. 바닷물에 높은 압력을 가해 물 분자만 막을 통과시키고 염분을 제거한다. 물이 부족한 지역에서도 바닷물을 이용해 안정적으로 공업용수를 확보할 수 있다. 가뭄으로 공장 가동이 중단되는 위험을 줄일 수 있다는 점에서도 중요한 성과다.나는 이 소식을 접하고 약 40년 전 사우디아라비아에서 해수담수화 시설 설계에 참여했던 경험을 떠올렸다. 그동안 기술은 얼마나 발전했을까. 반가운 마음으로 기사를 읽다가 몇 가지 질문이 생겼다.소금을 제거하고 남은 고염분 농축수는 어디로 갈까? 물을 생산하고 공장까지 보내는 데에는 얼마나 많은 에너지가 필요할까? 그리고 한 가지 질문이 더 떠올랐다. 그 공장의 넓은 지붕에 내리는 빗물은 어떻게 하고 있을까?약 40년 전 현대건설에서 사우디아라비아 알코바 해수담수화 시설 설계에 참여했을 때의 일이다. 당시에는 바닷물을 가열해 증발시킨 뒤 응축하여 담수를 얻는 증류식 기술을 사용했다.그런데 설계 과정에서 중요한 문제가 생겼다. 담수를 생산하고 남은 물은 주변 바닷물보다 염분이 높고 수온도 높았다. 이 물을 가까운 바다에 방류하면 다시 취수구로 들어올 가능성이 있었고, 주변 새우 양식장과 해양생태계에 미치는 영향도 고려해야 했다.그때 우리가 고민한 질문은 이것이었다.취수구와 배수구의 위치를 조정하는 여러 대안을 검토한 끝에, 배수관을 먼 바다까지 연장하여 방류수가 충분히 희석되도록 하는 방법을 선택했다. 그만큼 공사비도 더 들어갔다.나는 이 경험을 통해 해수담수화 시설의 설계에서 물을 생산하는 기술만큼이나 생산하고 남은 물을 어떻게 처리할 것인지가 중요하다는 사실을 배웠다.40년이 지난 지금, 해수담수화 기술은 크게 발전했다. 대산 시설은 과거의 증류식이 아니라 역삼투막 방식이다. 높은 열을 사용하는 대신 압력을 가해 막을 통과시키면서 소금을 제거한다. 그러나 기술이 발전했다고 해서 환경 문제가 모두 사라진 것은 아니다. 과거에는 높은 수온과 염분이 함께 문제였다면, 지금은 고염분 농축수가 해양생태계에 미치는 영향을 특히 주의해야 한다.대산 해수담수화 시설은 하루 약 22만 톤의 바닷물을 취수해 최대 10만 톤의 공업용수를 생산한다고 한다. 단순한 물질수지로 계산하면 생산수 이외에 약 12만 톤이 남는다. 바닷물의 염분을 3.5%로 가정하면 남는 농축수의 염분은 약 6.4%까지 높아질 수 있다. 원래 바닷물보다 약 1.8배 높은 농도다. 물론 실제 방류량과 염분은 시설의 운전 조건에 따라 달라진다.우리는 음식에 소금이 조금만 더 들어가도 짜다는 것을 느낀다. 그렇다면 평생 바닷물 속에서 살아온 새우와 물고기에게 주변 바닷물보다 훨씬 짠 물이 갑자기 흘러들어오면 어떤 일이 생길까?물론 사람의 미각과 해양생물의 생리작용을 직접 비교할 수는 없다. 해양생물마다 견딜 수 있는 염분의 범위도 다르다. 하지만 염분이 갑자기 높아지면 일부 생물은 삼투압 조절에 어려움을 겪을 수 있다. 특히 이동하기 어려운 해저 생물에게는 더욱 주의가 필요하다.여기서 끝이 아니다. 해수담수화 과정에서는 막의 오염을 막거나 스케일 생성을 방지하기 위해 여러 화학약품을 사용할 수 있다. 응집제, 스케일 방지제, 세정제 등이 대표적이다. 이러한 약품의 일부 성분이나 반응 부산물이 배출수에 포함될 가능성도 있다. 실제 영향은 약품의 종류와 농도, 배출 전 처리 여부에 따라 달라진다.그렇다면 대산 시설에서는 어떤 화학약품을 얼마나 사용하고 있을까? 농축염수에 어떤 성분이 얼마나 남아 있을까? 방류 전에 어떻게 처리하며, 주변 바다에서는 어떻게 확산될까? 서해는 수심이 비교적 얕고 조류가 강한 바다다. 강한 조류는 농축염수의 희석에 도움이 될 수 있지만, 염분이 높은 물은 밀도가 높아 해저 쪽으로 이동할 가능성도 있다. 따라서 실제 방류구의 위치와 수심, 조류와 해저지형을 고려한 평가가 중요하다.이러한 평가가 이루어졌다면 그 결과를 지역 어민과 주민들이 이해할 수 있도록 공개하고 설명해 주기를 바란다. 환경단체들도 관심을 갖고 검토할 만한 문제다.이제 바다에서 하늘로 시선을 돌려보자. 대산읍의 면적은 약 104km²다. 서산지역의 연간 강수량을 약 1290mm로 가정하면 대산읍 전체에 내리는 비의 양은 연간 약 1억 3400만 톤이다. 하루 10만 톤을 1년 내내 생산하는 해수담수화 시설의 연간 생산량은 3650만 톤이다. 이는 약 28.3km²에 내리는 연간 강수량과 같다. 대산읍 전체 면적의 약 27%에 해당한다.물론 이 계산이 대산읍 면적의 27%만 이용하면 해수담수화 시설을 대체할 수 있다는 뜻은 아니다. 내린 비를 모두 모을 수는 없고, 비가 오는 시기와 물이 필요한 시기도 다르다. 실제 활용량을 알려면 집수 가능한 지붕 면적과 집수효율, 저장조 용량, 계절별 강수량과 물 사용량을 따로 계산해야 한다.그러나 이렇게 많은 비가 내리는 지역에서 빗물이용의 가능성을 계산해 볼 이유는 충분하지 않은가? 특히 대산 산업단지에는 넓은 지붕을 가진 공장들이 많다. 이 지붕들은 이미 존재하는 빗물 집수면이다. 별도로 땅을 확보하지 않고도 빗물을 모을 수 있다.산업단지 전체 공장 지붕의 면적은 얼마나 되는가? 그 지붕에서 연간 얼마나 많은 빗물을 모을 수 있는가? 공업용수 가운데 어느 용도에 얼마나 사용할 수 있는가? 이러한 기초적인 계산부터 해 보자.해수담수화에는 많은 에너지가 필요하다. 바닷물에 녹아 있는 소금을 제거하기 위해 높은 압력을 가해야 하기 때문이다. 여기에 생산된 물을 각 공장까지 보내는 송수 에너지도 필요하다.반면 빗물은 자연의 증발과 응축 과정을 거쳐 하늘에서 내려온다. 바닷물처럼 많은 소금을 제거하는 고압 막분리 과정이 필요하지 않다.내가 계산한 빗물 생산 에너지 소비량은 1톤당 0.002kWh다. 해수담수화의 생산 에너지를 1톤당 4kWh로 가정하면 생산 단계에서만 2000배의 차이가 난다. 다만 이 수치는 각각의 계산 조건에 따른 비교이므로 실제 시설의 공정 범위를 일치시켜 검증해야 한다.여기서 한 가지 더 생각해야 한다. 물을 생산하는 데 필요한 에너지가 전부가 아니라는 사실이다.해수담수화 시설에서 생산한 물은 배관을 통해 산업단지의 여러 공장으로 보내야 한다. 이 과정에서도 펌프를 가동하는 에너지가 필요하다. 반면 공장 지붕에서 빗물을 받아 저장하고 그 공장에서 사용하면 장거리 송수에 필요한 에너지를 상당 부분 줄일 수 있다. 저장조의 위치와 공장 내 배관 설계에 따라 중력을 활용할 수도 있다.바닷물은 소금을 제거한 다음 공장까지 보내야 하지만, 공장 지붕의 빗물은 이미 물이 필요한 곳에 내려온다. 해수담수화 시설의 에너지 소비는 물 공급기관만의 문제가 아니다. 공장에서는 공급받은 물을 이용하여 제품을 생산한다. 그 물을 만드는 데 사용한 전력과 공장까지 보내는 데 사용한 전력은 결국 물 공급비용에 반영되고, 장기적으로는 공장의 생산원가에도 영향을 미친다.제품의 경쟁력을 높이려면 생산설비의 효율뿐 아니라 원료와 물, 에너지 등 모든 투입요소의 비용을 줄여야 한다. 특히 산업단지에서는 물을 안정적으로 공급하면서도 에너지와 유지관리비를 줄이는 일이 중요하다.그렇다면 정부도 산업용수의 공급량을 늘리는 데에만 관심을 가질 것이 아니라, 기업들이 물을 더 적은 비용으로 이용할 수 있도록 지원해야 하지 않을까?정부 차원에서 해수담수화와 빗물이용의 총비용을 비교하고, 산업단지에 적합한 빗물저장시설의 표준설계와 유지관리 체계를 마련하면 어떨까? 기업들이 각자 모든 기술을 개발할 필요 없이 경제적으로 시설을 도입하고 관리할 수 있도록 돕자는 것이다.물관리 비용을 줄이는 것은 단순한 물 절약을 넘어 우리나라 공업제품의 경쟁력을 높이는 일이기도 하다.공장 지붕에 내리는 빗물을 모아 이용하자는 생각은 새로운 것이 아니다. 미국에서는 도시개발과 건물 설계에 저영향개발(Low Impact Development, LID)과 그린 인프라(Green Infrastructure)라는 개념을 적용하고 있다.기존의 도시개발에서는 지붕과 도로에 내린 빗물을 배수관을 통해 가능한 한 빨리 내보내는 데 중점을 두었다. 그러나 이러한 방식은 도시의 자연적인 물순환을 변화시키고, 집중호우 때 하류의 침수위험을 높일 수 있다.저영향개발은 이러한 문제를 줄이기 위해 빗물을 내린 장소에서 최대한 관리하자는 것이다. 지붕에 내린 빗물을 모아 저장하고 이용하거나, 땅속으로 스며들게 하고, 유출속도를 늦추는 방법이다.미국 환경보호청(EPA)도 빗물 집수와 저장을 그린 인프라의 한 방법으로 소개하고 있다. 모은 빗물은 적절한 수질관리를 거쳐 화장실, 조경, 세척, 냉각탑 보충수 등 다양한 비음용 용도로 활용할 수 있다.중요한 것은 빗물을 단순히 배수해야 할 대상으로 보지 않고, 현장에서 활용할 수 있는 자원으로 생각한다는 점이다. 이러한 방법은 물 사용량을 줄이는 동시에 빗물 유출과 하류의 부담을 줄이는 데에도 도움이 된다.대산 산업단지에도 이 원칙을 적용해 보면 어떨까? 새로 짓는 공장은 설계 단계부터 빗물의 집수·저장·이용을 고려하고, 기존 공장은 넓은 지붕을 활용할 수 있는지 검토하자는 것이다. 빗물을 빨리 버리는 기술에서, 빗물을 현장에서 모아 이용하는 기술로. 이것이 물관리의 또 다른 발전 방향이다.공장 지붕마다 작은 저수지를 만들자고 하면 지붕 위에 무거운 물탱크를 올리는 모습을 상상할 수도 있다. 내가 제안하는 것은 그런 뜻이 아니다.지붕 자체를 빗물을 모을 수 있는 작은 수원지로 생각하자는 것이다.공장 지붕에 내리는 비를 배수관으로 모아 지상이나 지하의 저장조에 저장하고, 필요한 수질로 처리하여 공장에서 사용하는 방식이다. 지붕은 집수면이 되고, 저장조는 작은 저수지가 된다. 이렇게 하면 공업용수를 일부 대체할 뿐 아니라 집중호우 때 빗물이 한꺼번에 흘러나가는 것을 줄일 수 있다. 별도의 소방용수 비축공간을 확보하면 화재에 대비하는 데에도 도움이 된다.이러한 다목적 분산형 빗물 이용시설은 우리나라에서도 이미 약 20년 전에 실현되었다. 서울 광진구 스타시티에는 2007년 준공 당시 총 3000톤 규모의 빗물저장시설이 설치되었다. 빗물을 저장하여 이용하는 동시에 홍수 저감과 비상용수 확보 등의 기능을 고려한 시설이다. 단순히 물을 모으는 데 그치지 않고 여러 목적을 함께 달성하도록 설계했다는 점에서 의미가 있다.이 사례는 국내외 연구와 교육 자료에서도 소개되어 왔다. 약 20년 전 우리나라 도심의 대형 건축물에서 구현했던 기술이라면, 오늘날의 산업단지에서는 디지털 기술까지 결합해 더욱 발전시킬 수 있지 않을까?공장마다 빗물 저장시설을 설치하면 누가, 어떻게 관리할 것인가? 분산형 물관리의 가장 큰 어려움 가운데 하나가 유지관리다. 그러나 디지털 기술을 이용하면 여러 곳에 흩어진 시설을 효율적으로 관리할 수 있다.나는 현재 캄보디아의 여러 학교에 빗물을 모아 먹는 물로 이용하는 레인스쿨(Rain School) 사업을 추진하고 있다. 학교마다 빗물시설을 설치하고 학생과 교사들이 운영에 참여한다. 여기에 스카이봇(Skybot)이라는 디지털 시스템을 도입하여 학교별 빗물저장량과 사용량 등의 정보를 휴대전화로 확인하고 공유하도록 하고 있다.이렇게 하면 멀리 떨어진 학교들의 운영 상황을 비교하고 문제점을 찾아 개선할 수 있다. 학생들은 다른 학교의 사례를 보면서 서로 배우기도 한다. 물론 정기적인 청소와 수질 검사 등 현장 관리는 계속 필요하다.캄보디아 학교에서도 시도하는 방식이다. 그렇다면 우리나라 산업단지에서는 더 발전시킬 수 있지 않을까? 공장마다 빗물을 저장하고 수위계와 유량계를 설치하여 산업단지 전체의 정보를 통합 관리하자는 것이다.물은 분산해서 저장하고, 정보는 통합해서 관리하면 된다.대산 해수담수화 시설은 이미 준공되었다. 그렇다고 빗물 이용을 검토할 필요가 없어진 것은 아니다. 오히려 지금부터가 중요하다. 앞으로 이 지역에서 필요한 물을 어떤 수원에서, 얼마나, 어떤 순서로 공급하는 것이 가장 합리적인지 판단해야 한다.해수담수화는 바닷물에서 물을 얻는 첨단 기술이고, 디지털 빗물 관리는 하늘에서 내린 물을 현명하게 이용하는 또 하나의 첨단 기술이다. 두 기술은 서로 경쟁할 필요가 없다. 오히려 함께 활용할 때 더 큰 효과를 얻을 수 있다.나는 해수담수화 시설을 없애자고 주장하는 것이 아니다. 이미 건설된 시설은 가뭄이나 물 부족에 대비한 안정적인 수원으로 활용할 수 있다. 다만 공장 지붕에서 모은 빗물을 사용할 수 있다면 그것부터 이용하고, 부족한 물은 다른 수원으로 보충하는 방법을 검토하자는 것이다.이렇게 하면 해수담수화 시설의 가동 부담과 에너지 소비를 줄일 수 있다. 공장마다 빗물을 저장하면 홍수 위험을 줄이고 소방용수를 확보하는 부수적인 이익도 얻을 수 있다. 디지털 기술을 이용하면 분산된 저장시설을 통합적으로 관리할 수도 있다.물론 빗물 이용 시설을 설치하고 운영하는 데에도 비용이 든다. 빗물이 부족한 시기에는 안정적인 공업용수 공급이 필요하다. 해수담수화 시설의 최소 가동 조건과 공급 계약도 고려해야 한다. 따라서 어느 방법이 무조건 유리하다고 단정할 것이 아니라, 생산 에너지와 공급 에너지, 건설비와 운영비, 수질과 공급 안정성, 환경적 영향과 여러 부수적 편익을 같은 기준으로 비교해야 한다.그리고 그 결과를 바탕으로 현명하게 판단하자. 쓸 수 있는 빗물은 먼저 쓰고, 부족한 물은 해수담수화로 보충하자. 이미 준공된 시설을 잘 활용하는 것과 새로운 물관리 방법을 도입하는 것은 서로 모순되지 않는다. 오히려 두 가지를 적절히 조합할 때 더 안정적이고 경제적이며 환경 부담이 적은 물 공급 체계를 만들 수 있다.40년 전 사우디아라비아에서는 해수담수화 시설에서 나오는 짜고 뜨거운 물을 어디로 보낼지를 고민했다. 이제는 한 걸음 더 나아가, 공장 지붕에 내리는 빗물을 어떻게 활용할지 함께 고민할 때다.첨단 기술의 가치는 더 많은 물을 생산하는 데에만 있지 않다. 이미 주어진 물을 더 현명하게 이용하는 데에도 있다.비가 올 때 모아 두고 필요할 때 사용하자. 공장 지붕을 작은 수원지로 만들고, 첨단 기술로 함께 관리하자.비를 준비하고, 물을 준비하자. 비우비수(備雨備水).