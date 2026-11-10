은둔, 고립 청년 50만 명 통계를 보고 깜짝 놀랐다

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"과로로 심장이 멈춘 노동자 숫자 1,355명 앞에서 국가 예산 820조, 미래 대응 기금 162조가 무슨 소용입니까.



학교에선 노동자의 안부는 묻지 않던 교장이 로봇의 안부를 묻기 위해 조리실로 출근 도장을 찍습니다.



로봇에 쓸 돈은 있지만, 사람에겐 쓸 돈이 없어, 교육공무직 시급 인상은 235원, 학교 청소노동자의 상여금은 50만 원 깎습니다.



비정규직 차례상이 따로 있고, 청소노동자의 차례상이 따로 있단 말입니까?



국가는 쥐꼬리만 한 퇴직금 주휴수당이 아까워 문화예술 강사의 노동시간을 월 59시간으로 쪼갭니다.



로봇이 아니라 인간에, 정부와 정책에 분노해 파업에 들어갑니다.



퀴네&나겔의 공항 항만노동자들은 주 52시간 초과, 불법파견을 바로잡기 위해 파업에 들어간 지 한 달이 지났지만, 해결 기미조차 보이지 않습니다.



이를 규제해야 할 정부와 여당은 초광역특별법으로 불법을 합법으로 만들려 합니다.



장시간 노동, 파견허용, 4년짜리 기간제, 화학물질 비공개 자본가의 최애음식을 메뉴판에 적어놓고 불법 영업을 시도합니다.



파업 열차에 시동을 걸고 민주노총이 제동을 겁시다.



자본가의 맛집을 노동자의 맛집으로 바꾸고 노동자 시민을 위한 예산, 인력 충원과 차별철폐, 모든 노동자를 위한 노동법을 메뉴판에 새깁시다.



820조의 예산과 162조로 값을 치르게 합시다.



위험하니깐 청소차 발판 작업은 하지 말라면서 인력과 예산은 없는 정부의 기망과 위선에 24살 청년이 낙엽처럼 떨어지고 짓밟혔습니다.



죽은 전태일은 기념하면서 그가 죽어 살린 수많은 전태일은 짓밟고 무시하는 국가에 맞서 청와대로 고용노동부로 행진합시다. 투쟁!"



(박정훈 민주노총 공공운수노조 부위원장, 배달노동자 페이스북 글 인용)

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 이원영 인권연대 칼럼니스트는 현재 민주노총 전국민주일반노동조합 조직부장으로 재직 중입니다.

축복과 행복을 느끼게 하는 가을이 간다.가을 풍경과 날씨가 좋아 '우리는 축복 속에 살아가는 게 아닌가!' 자주 생각한다. 날씨가 우리 마음에 주는 영향이 클 것이다. 여행하기도 좋고 운동하기도 참 상쾌한 계절이 가을이다. 산에 가면 단풍이 참으로 아름답고 들에 가면 논과 밭에 익어가는 곡식과 작물들이 메마른 가슴을 절로 풍성하게 한다. 정서적으로 여유가 생겨서 일 수도 있다. 하여튼 가을을 최대한 느끼고 누리려고 했다.엊그제 날씨가 추워져 이제부터는 찬 겨울이구나 싶었다. 겨울은 싫다. 어릴 때는 방학이 길어 좋았다. 그런데 지금은 아니다. 특히, 가난한 이들, 데모 자주 다니는 사회운동, 노조 활동가들에게는 최악의 계절이 겨울이라는 이야기를 자주 들었다. 불편하고 괴롭고 생활비도 많이 들어간다. 시골 집에 사시는 우리 어머니는 찬 바람이 불기 시작하면 아무리 아껴도 폭등하는 겨울 난방비 걱정을 자주 털어놓으신다.찬 바람 부는 11월은 전태일 열사를 생각하는 달이다.이 글을 쓰는 지금 날짜는 11월 8일, 일요일이다. 어제 전국의 노동자가 모여 전태일 열사 정신 계승 전국노동자대회를 개최했다. 전국에서 서울로 모인 수만 명의 노동자가 구호를 외치고 청와대 앞으로 행진을 했다. 길가에 물든 은행나무는 참 아름다운데 노동자들에게는 엄동설한이 오고 있다는 생각이 들었다.어제 집회에서 정신이 번쩍 들게 한 청년 노동자의 절규를 이곳에 그대로 옮겨본다.연설 끝 24살 청소노동자 사망 뉴스를 바로 찾아봤다. 청소노동자의 죽음은 너무 자주 발생해 정부와 지방자치단체(장)도, 업체 사장도 무감각해지고 있는 것 같아 슬펐다.더욱 슬픈 일들은 눈에 보이지 않는다.드러나는 죽음은 뉴스에라도 나오고 절규라도 들리지만 보이지 않는 죽음이 훨씬 많다. 우리를 더욱 슬프게 하는 것은 청년들의 죽음이다.요즘에 관심을 두게 된 사회 이슈 가운데 하나가 은둔 청년, 고립 청년 이야기다.이런저런 강의도 듣고 관련 책도 읽고 있다. 최근에 강의를 듣다가 1년 이상 집 밖을 나서지 않는 은둔 청년이 50만 명이 넘는다는 사실을 듣고 깜짝 놀랐다. 이조차도 정확한 통계가 아니고 통계 조사 연구를 하기가 참 어렵고 해마다 급속도로 증가하고 있다는 사실이다.누군가를 만나고 일을 하고 배우고 이동하는 것은 가장 기본인데 집에서 나오지 않는 청년들이 이렇게 많다는 것은 우리 사회가 정말 깊이 병들었다는 증거다.청년의 현실에 대한 강의를 듣다가 가슴이 먹먹해져서 그 여운이 쉽게 가시지를 않았다.일자리는 없고 빚은 많고 우울하고 아픈 청년들 이야기를 누가 하겠는가? 언론 기사를 찾아보니 여러 가지 정책들이 봇물처럼 쏟아지고 있었다.2023년 보건복지부가 발표한 '고립·은둔 청년 실태조사'에 따르면 조사에 참여한 고립·은둔 청년의 80.8%가 현재 상태에서 벗어나기를 희망했고, 67.7%는 실제로 벗어나려고 시도해본 경험이 있었다. 그러나 도움을 받은 경험이 없다는 응답도 56%에 달했다. 고립·은둔의 주요 이유로는 취업 실패 24.1%, 대인관계의 어려움 23.5%, 가족관계와 건강 문제가 각각 12.4%로 나타났다.그나마 정부와 지방자치 단체의 정책으로 고립·은둔 청년 실태조사를 하고 해결 방안을 논의한다는 것은 문제를 개인의 탓으로 돌리는 것이 아니라 사회구조적 문제로 다루기 시작했다는 점에서 고무적이다.이 글을 쓰면서 시민 활동가의 자녀로 대학을 졸업하고 대학을 다니고 있는 두 청년(글쓴이의 자녀)에게 미안한 마음이 밀려왔다. 수십 년을 시민운동, 노동운동하면서 치열하게 살았는데 아직도 세상이 이런 상태라니. 반성하며 더 열심히 살아야겠다는 다짐을 한다.