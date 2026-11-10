"우리 군인, 전쟁의 바다로 보낼 수 없다" 청와대 앞 '인간띠'

큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲청해부대 파견연장 수정동의안 철회 촉구 기자회견미국침략전쟁중단 한국군파병반대긴급행동(이하 파병반대 긴급행동)이 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '정부의 위험천만한 청해부대 작전범위 확대 시도 규탄 및 파견연장 수정동의안 철회 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

'청해부대 작전구역 확대' 의결이 예상되는 국무회의를 앞두고 시민들과 시민사회 활동가들이 10일 청와대 앞에서 '인간띠'를 만들어 압박하는 집회를 벌였다. 시민들은 "청해부대 작전구역을 확대하는 일은 결국 호르무즈 해협에 우리 국민을 파병해 중동 전쟁에 개입하는 일"이라고 외쳤다.미국침략전쟁중단한국군파병반대긴급행동은 10일 오전 서울 종로구 광화문 삼거리부터 경복궁 담벼락을 따라 한 줄로 나란히 서서 "정부는 꼼수파병 중단하라", "대통령은 약속을 지키라"라고 외치는 항의 행동을 전개했다. 이날 항의 행동에는 200여 명의 시민들과 시민사회 활동가들이 참여했다.정부는 이날 오전 10시부터 시작되는 국무회의에서 청해부대 작전지역을 확대하는 수정동의안을 의결할 예정이다. 국방부는 지난 5일 청해부대 작전 구역을 기존 소말리아 아덴만 일대를 넘어 오만 남방 외해까지 확대하고, 해상초계기와 폭발물처리반 등을 추가 투입한다고 밝혔다. 그러면서 청해부대 임무 확대가 호르무즈 해협 작전 참여를 의미하는 것은 아니라고 강조했다.청와대 앞에 모인 시민들은 지난 9월 이재명 대통령이 기자회견에서 "전쟁에 관여·개입하는 호르무즈 파병은 없다"고 밝힌 것을 들어 "당시 했던 약속과도 정면으로 위배된다"고 비판했다. 또한 이들은 헌법 제5조 1항(대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다)을 언급하며 "(수정동의안) 국무회의 상정을 막아야 한다"고 호소했다.함재규 민주노총 부위원장은 청와대 앞에서 "우리는 지난 70년 동안 남의 전쟁에 우리의 피를 흘린 역사를 가진 국민이다"라며 "미국의 압박에 맞서 국민의 생명을 지키는 것이야말로 정부의 첫 번째 의무"라고 말했다. 또 "미국의 중간선거에서 민주당이 상·하원 다수당을 차지하고 트럼프(대통령)는 국정 동력이 약해지고 있다. 공화당 패배의 가장 중요한 원인이 전재이고 그로 인한 경제 악화다"라고 지적했다.이날 수정동의안이 의결된다면 오는 16일로 예정된 국회 국방위원회의 심의를 거치게 된다. 이들은 같은 날 오후 7시 30분부터 광화문 세종대왕상 앞에서 청와대까지 '평화 행진'을 이어갈 계획이다. 11일부터는 국회 국방위원회 심의를 압박하고자 국회 앞에서 '평화 행진'이 이어진다.