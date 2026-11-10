'전광훈 알박기' 목격 이후... 이 대통령 "다 한번 뒤져보시라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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최근 공공재개발 현장 시찰 당시 전광훈 목사 교회의 소위 '알박기'를 지적했던 이재명 대통령이 10일 "합법적인 법질서를 부정하는 행위 실태를 전부 체크해서 보고하도록 하라"고 지시했다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의를 주재하며 "이 법을 어기면서 이익을 보는 집단들이 있다. 예를 들면 무슨 재개발하는데, 명도집행을 하는데 물리력을 동원해서 수년간 버티기를 해서 엄청난 피해를 주고, 소위 '알박기'를 한다든지"라고 말했다.사실상 서울 성북구 장위10구역 재개발에 반대하며 강제집행을 막아 결과적으론 재개발에서 제외된 사랑제일교회를 겨냥한 발언이다. 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회는 당시 감정가액보다 높은 보상금을 요구하면서 대법원 강제 철거 명령에도 저항하며 사업을 지연시켰다. 이 대통령은 지난 4일 장위9구역 공공 재개발 사업장 시찰 때 관련 설명을 듣고 "법을 어겨도 버티면 된다는 그런 게 세상에 어디 있냐"고 지적한 바 있다.이 대통령은 "이런 상황을 우리 국민들이 직접 눈으로 보면 '아 힘 세면, 그냥 버티면 되는구나. 법이 뭐 상관있나. 법도 다 가진 사람, 힘 센 사람 편이구나 이렇게 생각하게 되지 않겠나"라고 지적했다. 이어 "어느 부처, 청 소관인지 모르겠는데 전국에 보면, 이 합법적인 법질서를 무력으로 저항하고 있는 사례들이 있는 것 같다"며 "그거 특수공무집행방해 아닌가? 그런 걸 왜 방치를 하는가"라고 했다.이 대통령은 "전국에 이런 불법을 지속적으로 강행하는 사례라든지, 합법적인 법질서를 부정하는 행위 실태를, 상황을 전부 체크해가지고 보고를 한번 하도록 하시라"며 "하여튼 다 한 번 뒤져보시라"고 주문했다. 그는 "계곡 정비나 단속도 비슷한 거다. 이게 분명히 나라 것이고, 국민들의 것인데 이거 왜 누가 길을 막아놓고 통행료를 내지 않으면 못 지나가게 하지? 이러면서 정부를 다 불신한다"며 적극적 대응을 거듭 당부했다.