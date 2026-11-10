안세영의 몸은 왜 특별할까... 인간이 맞닥뜨린 과제

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덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 조광제 인권연대 칼럼니스트는 현재 철학아카데미 대표로 재직 중입니다.

1.그동안 살아오면서 산행에 맛을 들이지 못했다. 이제 나이가 일흔 줄에 들어서고 보니 왜 그랬을까, 하고서 후회가 된다. 고향을 떠나지 않고 살고 있는 나의 친구 이현철 선생은 위암 때문에 위 대부분 잘라내고서도 지리산을 500번 정도, 설악산을 300번 정도 다녀왔다고 하는데.2.몸은 길들이기 나름이다. 몸을 길들인다는 건 몸이 어떤 방향으로 어떤 방식으로 감각 할 수 있고 운동할 수 있게끔 하는가이다. 말하자면, 몸의 감각과 운동의 형태를 새롭게 만들어가는 것이다. 이는 운동선수들의 훈련을 보면 잘 알 수 있다.세계 최고의 배드민턴 선수인 안세영의 몸은 배드민턴 현장에서 순간순간 역동적으로 달라지는 전체적인 구도, 즉 내 몸의 위치와 상대 선수의 위치, 둘이 서로 배드민턴채를 거머쥐고 치는 모양, 그에 따른 셔틀콕의 속도와 방향 등이 전체적으로 어울려 만들어내는 매 순간의 전체적인 구도를 가장 정확하게 빠르게 감각하고 그에 따라 운동할 수 있는 가변성과 융통성이 매우 높은 몸, 이른바 가소성(可塑性, plasticity)이 매우 높은 형태를 훈련해 갖추었다.이는 모든 스포츠 선수에게 적용된다. 스포츠 종목마다 요구하는 특정한 감각과 운동을 위한 몸의 가소적인 형태는 다 다르다. 스포츠뿐만 아니라 정치, 경제, 사회, 문화 등으로 흔히 분류하는 인간 삶의 영역마다 그 나름으로 특정한 방향으로 기민하게 감각하고 운동할 수 있는 가소적인 형태들로 길든 몸을 요구한다.모든 동식물은 각기 나름으로 특화된 생물학적으로 진화한 몸의 기본적인 형태들을 갖추고 있다. 현존하는 동식물의 몸이 갖춘 기본적인 형태들은 그동안 오랜 세월 다양하게 변모하는 주어진 환경에 얼마나 어떻게 잘 적응해서 종적으로 더 활성화된 생존을 유지해 왔는가를 증명한다. 동식물의 종적인 몸의 형태들은 그것들이 살아온 환경의 형태들을 일종의 음양 요철의 관계로 반영한다. 생물학적인 몸의 진화는 다양하게 변모하는 환경의 형태들을 얼마나 어떻게 효율적으로 그리고 다양하게 반영할 수 있을 것인가, 하는 방향으로 이루어져 왔다.몸의 생물학적인 기본 형태, 즉 몸을 구성하는 기관들의 형태와 배치는 그 몸이 얼마나 많은 다양한 환경에 적응해 살아남을 수 있는가를 가늠하는 척도가 된다. 그중 가장 중요한 것은 신경 기관과 근육 기관이다. 근육의 형태와 배치는 다양한 운동 가능성을 담보하고, 신경의 형태와 배치는 다양한 운동에 따른 다양한 감각을 형성하여 운동을 담당하는 근육을 새롭게 달리 운동하게끔 한다.직립하여 두 손을 자유롭게 움직일 수 있는 인간 몸을 구성하는 각종 기관을 형성하는 근육의 형태와 배치는 거대한 두뇌를 중심으로 한 중추신경계와 온몸에 퍼져있는 말초신경계의 여러 형태와 배치와 최고도로 조화를 이루고 있다. 그럼으로써 너무나도 다양한 형태의 환경에도 불구하고 인간이 거주하지 않는 곳이 없을 정도로 다양하게 적응해 살 수 있게 되었다. 인간 몸은 그 어떤 생물종과 비교할 수 없을 정도로 갖가지 형태로 감각과 운동을 할 수 있는, 이른바 탁월한 가소성을 지녔다. 그럼으로써 진화의 정점을 차지한 셈이다.온갖 다양한 감각과 운동을 발휘할 수 있는 인간 몸의 탁월한 가소성은 생물학적인 기본 형태를 바탕으로 물리적으로 확인할 수 없는, 하지만 구체적인 활동을 할 때 확인되는 잠재적인 몸의 형태들을 무진장하게 개발해 현실화할 수 있다는 데서 성립한다. 이는 우리 인간의 직종이 얼마나 다양한가를 보아 쉽게 확인된다. 국제노동기구에서 기본적으로 436개의 직종을 분류하지만 이를 더욱 세분화하면 대략 3만 가지 이상의 직종을 확인할 수 있다고 알려져 있다. 이러한 사실은 인간이 세계라고 하는 환경과 관계를 맺고 그것들과 작용을 주고받는 방식의 분화가 어느 정도인가를 일러준다. 그 모든 일을 하는 게 몸인 건 물론이다. 그러니까 우리 인간 몸은 흔히 세계라 일컫는 무진장한 형태의 환경에 수만 가지의 잠재적인 형태들을 발휘해 실현할 수 있는, 이른바 탁월한 가소성을 지닌 것이다.또 한 가지 놓쳐서 안 될 건 앞서 안세영 선수의 예에서 보았듯이 그 숱한 몸의 잠재적 형태들의 개발과 실현에 있어서 그 질적인 강도와 밀도가 다르다는 것이다. 내 몸이 발휘하는 특정한 형태의 감각과 운동은 그 질적인 강도와 밀도가 높으면 높을수록, 나는 환경과의 접촉에서 더 진하고 강한 의미를 형성해 만끽하면서 누린다.비록 거칠게 논의하는 셈이긴 하지만, 그에 따라 몸과 사물의 접촉에서 맨 처음 일어나는 감각(sensation), 감각이 몸으로 이관해 일어나는 정동(affect), 정동에서 정신으로 이어지면서 일어나는 감정(feeling), 감정이 기억과 연합해 일어나는 정서(emotion), 정서들의 연합에서 일어나는 태도(attitude), 태도의 지속에서 성립하는 인격(personality) 등의 형성과 발휘가 달라진다. 그리고 이 모두를 관통하는 욕망(desire)의 형태와 그 강도와 밀도가 달라진다.몸의 형태들을 얼마나 어떻게 섬세하게 형성했는가에 따라 욕망의 형태도 섬세해지고 그런 만큼 감각과 운동이 섬세해진다. 섬세함은 워낙 중요하다. 섬세한 손길에 의한 비빔밥은 그 모든 재료의 맛과 풍미가 각기 살아 있으면서 전체적으로 조화를 이룬다. 그렇지 못한 비빔밥은 전체가 한통속으로 나쁘게 말하면 범벅이 된다. 복잡하더라도 섬세하면 그 복잡성이 오히려 새로운 의미를 창출해 내는 계기가 되고, 섬세하지 못하고 복잡하기만 하면 혼란과 혼돈을 가져와 기존의 의미마저 파괴하게 된다.결국은 감각이다. 감각과 운동은 떼려야 뗄 수 없이 언제나 함께 간다. 감각이 섬세하면 눈길과 손길을 비롯한 몸의 운동도 섬세해지고, 정동, 정서, 기억, 의식, 태도, 인격 등의 운동 전체가 섬세해진다. 섬세한 감각들이 복합적으로 어울리면 주어지는 풍경 전체가 미세한 리듬들로 살아 움직이면서 감탄을 자아낸다. 이러한 경지를 일컬어 흔히 "이야! 예술이다. 예술!"이라고 소리친다.3.이야기의 방향을 약간 돌려 몸 자체로 돌아가서 생각해 본다. 몸은 여러 요소가 유기적으로 결합해 나름의 통일성을 조성해서 유지한다. 통일적인 유기체라고 해서 그 속에 통일성을 저해하거나 파괴하는 부정적 요소들 또는 그 부정적 요소들 나름의 소규모 결합체들이 없다는 건 물론 아니다. 빈틈을 이루는 예외가 없이 완전히 통일성을 이룬 유기적 결합체는 오히려 그 창조적인 생성의 과정을 멈추고 소멸할 지경에 이르렀다고 할 것이다. 유기적 결합체 내부에서의 불화와 상위를 극복하고자 하는 데서 창조적 과정이 이루어지기 때문이다.유기적 결합체인 몸의 단위는 그것을 바라보는 관점과 태도에 따라 그 범위 즉 외연이 달라지고, 아울러 그 내용의 질적인 성격 즉 내포가 달라진다. 생물학적인 차원에서 보자면, 개별적인 몸을 기초 단위로 삼을 수도 있지만, 두뇌 또는 심장이나 위장과 같은 하위의 기관들을 기초 단위로 삼을 수도 있다. 이 기관들이 모두 그 나름의 통일성을 갖춘 유기적 결합체임은 쉽게 생각할 수 있다. 따지고 보면, 세포 하나하나도 그 나름의 유기적 결합체다.더욱 외연의 폭을 줄여 세포핵에서 염색체로, 염색체에서 유전인자로 하는 등의 더 미시적인 단위의 유기적 결합체로 내려갈 수도 있을 것이다. 이에 대해 '미시적인 몸'이라는 용어를 만들어 적용할 수 있을 것이다. 이를 존재론적으로 확대하면, 하나의 분자나 원자 심지어 전자마저도 몸이라 할 수 있게 된다. 이러한 생각은 화이트헤드가 <과정과 실재>라는 책을 통해 제시한 '유기적 결합체'(organic nexus)라는 개념을 내 나름으로 활용한 데 따른 것이다.그 반대로 외연의 폭을 점점 더 넓게 잡으면, 이른바 '거시적인 몸'을 생각할 수 있음은 물론이다. 그렇게 되면, 국가나 민족이 유기적 결합체인 몸으로 등장하고, 지역과 국제사회 전체와 이를 넘어 우주 전체가 하나의 유기적 결합체인 몸으로 나설 것이다. 관점을 달리하면, 종으로서의 인류와 인류가 살아가는 자연을 각기 다른 유기적 결합체인 '거시적인 몸'으로 볼 수 있는 셈이다.거시적 규모의 몸 즉 '거시적 몸'으로 분류할 수 있는 유기적 결합체 중에서 특유한 관점과 태도를 통해 보도록 요구하는 건 개별 국가다. 왜냐하면 국가는 자신을 형성하면서 자신에 속해 있는 하위의 각종 단위의 몸들, 특히 개인이라 불리는 한 사람 한 사람의 몸과 법인이라 불리는 사회체로서의 몸들이 어떻게 움직일 수 있고 또 어떻게 움직여야 하고 움직여서는 안 되는가를 강도 높게 규제하는 여러 단계의 법들을 뼈대로 해서 자신의 유기적 통일성을 형성해서 견지해 나가고자 하기 때문이다. 이는 마치 개개 생물체들의 타고난 몸이 그 나름의 생물학적인 메커니즘에 따른 원칙과 형식들을 바탕으로 유기적 통일성을 형성 · 견지해 나가는 것과 흡사하다.4.다시 앞으로 돌아가 몸이 길든다는 걸 생각해 본다. 몸이 길든다는 건 삶의 환경에 대해 순응하거나 대응하는 등 반응하면서 더욱 발전적으로 적응하는 법을 익힌다는 것이다. 반응에서 순응은 적절히 수동적이고, 대응은 나름대로 능동적이다. 수동적 반응과 능동적 대응이 서로의 방식과 성격을 주고받는다. 크게 보면, 수동적 반응인 순응은 답습이지만, 능동적 대응은 창조다. 몸은 능동적 대응을 통해 몸 자신을 새롭게 창조할 뿐만 아니라, 그와 상응하는 환경을 창조한다. 새롭게 창조된 몸 자신과 환경을 기반으로 삼아 답습하면서 동시에 몸 자신과 환경을 새롭게 창조한다.답습과 창조의 과정을 거치면서 몸의 형태들과 당면한 환경의 형태들 사이에서 다종다양한 접촉이 이루어진다. 그리고 그 접촉에서 생겨나는 관계들과 사건들은 선별과 선택의 과정을 거치게 되는데, 그 기준은 당면한 환경에서 해결 · 실현 · 성취해야 할 과제들이다. 의식주를 둘러싸고서 크고 작은 과제들이 매 순간 주어지고, 몸은 이 과제들을 해결하기 위한 일을 하면서 그때그때 일어나는 관계들과 사건들을 선별하고 선택해서 효율적으로 과제를 실현해 해결하고자 한다.잘 될 수도 있고 잘되지 않을 수도 있다. 몸은 몸 자신과 환경을 새롭게 창조하면서 새로운 과제들을 창조함은 물론이다. 중요한 과제들임에도 아직 제대로 실현하지 못한 과제들은 답습해서 해결해야 하겠지만, 그런 중에도 과제를 해결하는 새로운 방법을 창조하는 건 물론이거니와 그와 동시에 새로운 과제들을 창조해 낸다.몸에서 사유를 수행하는 정신이 발전해 나오는 건 바로 이러한 창조의 계기를 통해서다. 과제를 수행하면서 잘되지 않는 방향의 몸의 동작을 최대한 줄이고 잘 되는 방향으로 몸의 동작을 최대한으로 가져가려고 하는 창조적인 본능에 따라 뇌를 중심으로 사유 능력이 발달하게 된다. 사유는 몸이 환경에서 주어지는 조건들과 자료가 되는 여건을 최대한 잘 활용하도록 돕는 역할을 한다. 이를 일컬어 지성이라고 한다. 지성은 기본적으로 몸의 역량, 즉 몸의 지성이다. 따라서 지성은 몸이 몸 자신과 환경에 대한 감각을 섬세하게 하고, 그러한 섬세한 감각에 따라 섬세하게 행동하게끔 하기 위해 몸이 동원하는 수단으로서의 역량이다. 달리 말하면, 지성은 답습의 효율성을 높일 뿐만 아니라, 창조의 효율성을 높이기 위해 몸이 발휘하는 거다.유기적 결합체인 몸은 구조적 메커니즘에 따른 타고난 형식들을 바탕으로 환경 속에서 답습과 창조의 과정을 거치면서 다종다양한 경험적인 형태를 체화한다. 이를 앞에서는 길든다고 했다. 몸이 체화하는 이 형태들은 일반성을 띤다. 그런가 하면, 당면한 환경에서 해결하고 실현해야 할 과제들의 형태는 일정하게 특수성을 띤다. 그리고 이러한 특수한 과제들을 해결하고자 할 때 환경에서 주어지는 자극들은 특정한 개별성을 띤다.몸은 개별성을 띠고서 다가오는 환경의 자극들을 소재로 삼아 그 소재들에서 특수한 형태를 띤 과제들을 개발하고, 그 특수한 형태를 띤 과제들을 해결하기 위해 일반성을 띤 자신의 형태들을 활용한다. 이를 염두에 두고 보면, 철학자 헤겔이 말한 보편-특수-개별의 변증법은 근본적으로 이러한 몸의 활동에 기초를 두고 있다고 할 것이다.몸 자신과 환경 그리고 그 사이에서 생겨나는 과제들은 이미 늘 역동적으로 변한다. 유사 이래로 먹고살아야 하는 건 기본이라고 하여 답습을 중시할 수도 있겠으나, 더욱 잘 먹고 잘살아야 한다는 걸 고려하면 창조를 중시할 수밖에 없다. 역사는 답습과 창조의 상호교환적인 진전이지만, 전체적으로는 창조적인 진전이다. 창조적인 진전을 이루지 못하면 그만큼 역사는 멈추는 게 아니라 퇴행한다. 퇴행하는 역사는 기록의 대상은 될지언정 진정한 의미의 역사가 못 된다. 다만, 창조적인 진전이 오로지 인간 몸을 돕는 바람직한 방향으로만 이루어지지 않는다는 사실이 문제다.5.인간 몸은 어떻게 어느 방향으로 실현되고 발전할지 알 수 없을 정도로 워낙 다종다양한 잠재적인 형태들을 갖추고 있다고 했다. 그럼으로써 그에 걸맞은 환경들을 창조해 내고 과제들을 창조해 낸다고 했다. 그럴 때, 창조적으로 형성되는 환경에서 가장 놀랍고 무서운 요소는 바로 다름 아닌 다른 인간 몸들이다. 사회와 문화라고 하는 환경 세계는 자연이라는 환경 세계와 결합해 작동하면서 자연의 환경 세계와 비교할 수 없을 정도로 복잡미묘한 형태들을 계속 창조해 내보인다.인간 몸의 창조적 진전을 근본적으로 가능하게 하면서 동시에 얼마든지 방해하여 가로막는 위력을 지닌 게 바로 인간 몸들로 구성된 사회 문화의 환경 세계다. 그래서 새로운 과제들이 계속해서 생겨나고 그 과제들을 해결하기 위한 몸의 새로운 창조적인 발전이 이루어진다. 그 과정에서 온갖 비극적인 일들이 일어나고 그 비극적인 일들로 인해 새로운 문학과 예술이 창조된다. 전체적으로 보아 이를 창조적인 비극, 또는 창조적인 운명이라고 일컬어야 할 것인가?인간 몸의 가소성이 극대화되어 급기야 거대 언어 모델인 AI를 통해 인간 지성의 대대적인 외화가 이루어지고 피지컬 AI 로봇을 통해 인간 몸 자체의 대대적인 외화가 이루어지는 기묘한 창조적인 과정을 거치면서 심지어 인류의 종언을 예견하기까지 하는 전대미문의 과제에 맞닥뜨렸다.국가라고 하는 거시적인 몸만으로도 대처할 수 없고 국제적인 인류 전체의 거시적인 몸을 총동원해서 최고도의 지혜를 짜내지 않으면 안 되는 지경에 이르렀다. 일컫자면, 인간 몸의 진화에서 대대적인 임계점을 맞이한 셈인데, 과연 이 임계점을 어떻게 돌파하여 어떤 새로운 형태를 갖출 것인지가 공포스러울 정도로 자못 궁금한 가운데 다른 한편으로 조심스레 낙관적인 쪽으로 기대해 보기도 한다.