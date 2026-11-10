검증과 반박의 생략... 대통령의 '직접 소통'이 우려스러운 이유

대통령의 사회관계망서비스(SNS) 활용은 정책 정보를 신속하게 전달하고 시민의 반응을 즉각 확인할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 직접성은 그 자체로 민주성을 보장하지 않는다. 대의민주주의에서 시민의 요구는 정당과 국회를 거치며 집약되고 조정되며, 상충하는 이해관계는 공개적 토론과 타협을 통해 정책으로 전환된다. 대통령이 SNS를 통해 시민과 직접 연결되고 그 반응을 국정운영의 정당성으로 활용할수록, 정당과 국회의 대표·숙의·책임 기능이 우회될 수 있다. 현재의 SNS 정치를 평가할 때 가장 먼저 살펴야 할 문제는 바로 이 대의제적 매개의 약화다.
경향신문
이 10월 25일 대통령의 최근 3개월간 엑스(X) 게시물을 전수조사한 결과, 게시물은 8월 37건에서 9월 112건, 10월 24일까지 120건으로 증가했다. 경향신문
의 11월 1일 보도에 따르면 다문화 가정 지원을 둘러싼 논쟁에서는 닷새 동안 반박이 이어졌고, 해외 순방 비판을 향해 '돼지 눈에는 돼지만 보인다'는 표현도 사용됐다. 아이뉴스24
는 10월 30일 대통령의 정책·인사 관련 게시물 뒤 참모진이 취지를 재설명하는 사례가 반복됐다고 보도했다. 대통령의 SNS 소통의 빈도와 시민들의 민주적 효능감은 일치하지 않는다. 대통령의 SNS 소통 증가는 대의제 기구를 우회한다는 방증에 다름 아니다.
대의제 기구는 대통령과 시민 사이에 불필요하게 끼어 있는 장애물이 아니다. 정당은 지역·계층·세대별 요구를 지속적인 정책 노선으로 조직하고, 선거 경쟁을 통해 대안을 제시한다. 국회는 서로 다른 대표성을 가진 세력이 법안과 예산을 심의하고 행정부에 설명과 수정을 요구하는 공간이다. 이 과정은 느리고 갈등적으로 보이지만, 바로 그 갈등과 협력의 과정을 통해 소수 의견이 기록되고 정책의 비용이 검토되며 책임의 소재가 분명해진다. 매개를 제거한 직접 소통은 이러한 기능을 대체하지 못한다.
문제는 대통령의 SNS가 정책 홍보 수단을 넘어 의제 설정과 여론 확인, 정책 방향의 제시에까지 사용될 때 더욱 뚜렷해진다. 대통령이 게시물을 통해 화두를 던지고 지지자들이 즉각 호응하면, 제한된 온라인 반응이 국민의 의사로 확대 해석될 수 있다. 플랫폼 알고리즘과 동질적인 지지자 네트워크가 선별한 반응은 전체 유권자의 숙의된 선호가 아니다. 그럼에도 대통령이 이를 근거로 '국민과의 직접 연결'을 강조하면, 정당과 국회가 수행해야 할 대표와 조정의 기능은 낡은 중간 단계처럼 취급된다. 이는 숙의적 대표보다 국민투표적 통치에 가까운 경향이다. '국민만 바라보고 가겠다'나 'SNS에 국민이 있다'는 표현이 사실과 다를뿐만 아니라 나아가서 대의제 민주주의를 무시하고 우회하겠다는 선언처럼 들리는 이유다.
이재명 정부의 정책결정 시스템이 체계적이고 민주적으로 운영되는지도 우려스러운 지점이다. 특히 대통령과 집권당의 관계가 문제다. 집권당은 대통령의 메시지를 확산하고 방어하는조직에 머물러서는 안 된다. 정부 정책을 검토하고 사회적 요구를 당내 토론으로 집약하며, 필요할 경우 대통령에게 수정과 절제를 요구해야 한다. 그러나 대통령이 개인 계정을 통해 정책과 인사 문제에 직접 개입하고 지지층이 이를 즉각 재확산하면, 여당의 자율적 토론 공간은 축소된다. 의원들은 정책 대안을 경쟁하기보다 대통령의 발언을 해석하고 충성도를 입증해야 하는 압력을 받는다. 정당정치의 약화는 행정부 권력의 개인화로 이어진다.
국회의 지위도 함께 약화될 수 있다. 정책의 필요성을 대통령이 SNS에서 먼저 규정하고 지지층의 동의를 확보하면, 이후의 국회 심의는 실질적인 대안 검토보다 이미 정해진 결론을 승인하거나 저지하는 절차로 변하기 쉽다. 야당의 비판 역시 정당한 대표 기능보다 국정 발목잡기나 진영적 공격으로 재분류될 가능성이 커진다. 이 경우 대통령은 국민의 직접적 지지를 주장하고, 국회는 특수한 이해관계에 얽매인 기관으로 묘사된다. 이러한 구도는 행정부에 대한 수평적 책임성을 약화시키고, 여야 간 상호 관용과 제도적 자제를 침식한다.
현대 민주주의의 퇴행은 대체로 선출된 집권자가 합법성의 외피를 유지한 채 민주적 견제 제도와 비공식 규범을 점진적으로 약화시키는 형태로 진행된다. 대통령의 SNS 사용 자체를 민주주의 퇴행의 증거로 볼 수는 없다. 그러나 대통령이 직접 소통을 국민적 정당성의 우월한 원천으로 제시하고, 정당과 국회의 비판·조정 기능을 부차화한다면 퇴행의 조건이 형성될 수 있다. 강한 당파성과 정서적 양극화 속에서는 지지자들이 이러한 제도 우회를 효율적인 국정 수행으로 받아들일 가능성도 높다.
대통령이 정책 의제를 제시한다면 집권당은 공개적인 당내 토론을 거쳐 입장을 형성하고, 담당 부처는 근거 자료와 검토 절차를 제시해야 한다. 국회에서는 야당과 이해당사자가 대안을 제안하고 수정할 실질적 기회를 보장해야 한다. 대통령의 SNS 계정은 정책 결론을 선고하거나 지지층의 승인을 동원하는 공간이 아니라 정당·국회·정부의 공식 숙의로 이어지는 입구로 기능해야 한다.
민주적 소통의 질은 대통령과 시민 사이의 거리가 얼마나 짧은지가 아니라 시민의 다양한 요구가 어떻게 대표되고 조정되는지에 따라 평가해야 한다. 국회와 정당을 거치지 않는 직접성은 신속할 수 있지만, 반대 의견의 영향력과 정책결정의 추적 가능성, 책임 주체의 명확성을 약화시킬 수 있다. 이재명 정부가 '국민주권정부'를 표방한다면 국민주권을 대통령과 지지자의 직접 연결로 축소해서는 안 된다. 대통령의 메시지가 정당과 국회의 심의 속에서 검증되고 반박되며 수정될 때 직접 소통은 대의민주주의를 약화시키는 우회로가 아니라 보완하는 통로가 될 수 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 권혁용 인권연대 칼럼니스트는 현재 고려대학교 정치외교학과 교수로 재직 중입니다.