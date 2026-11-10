검증과 반박의 생략... 대통령의 '직접 소통'이 우려스러운 이유

▲ 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.11.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 권혁용 인권연대 칼럼니스트는 현재 고려대학교 정치외교학과 교수로 재직 중입니다.



