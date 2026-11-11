민형배 비서실장, '횡령 비서' 논란에 '큰 흠결아냐'

민형배 전남광주통합특별시장의 '횡령 전과' 수행비서 채용 논란이 확산하는 상황에서 시장의 최측근인 비서실장이 '큰 흠결이라 판단하지 않는다'는 취지로 말해 논란을 키우고 있다.
11일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 민형배 시장을 보좌하는 윤주식 비서실장(별정직 3급)은 최근 기자들과 만난 자리에서 민 시장의 6급 별정직 수행비서 A씨의 횡령 전과와 관련해 '(맡은) 업무 내용이 중하지 않다'는 취지로 말했다.
윤 실장은 앞서 한 언론에도 "개인 비위와 관련해 대략 내용은 알고 있었으나 수행비서 직무 수행에 큰 흠결이라 판단하지는 않았다. 논란은 있을 수 있겠으나 비서진에 대한 관리·감독을 철저히 하겠다"고 밝히기도 했다.
문제가 된 수행비서 A씨는 매년 시민 세금 100억 원이 지원되는 광주FC에서 지난 2024년 횡령죄로 해임되고 벌금형까지 받았지만 2년 뒤인 올해 7월 민 시장의 수행비서로 채용됐다.
현재 구단주인 민 시장이 자신의 구단에서 횡령죄로 해임된 직원에게 사실상 '면죄부'를 주며 수행비서로 다시 채용해 논란이 됐다.
아울러 A씨가 광주FC 해임 이후 민 시장의 국회의원 시절 보좌관 역할을 했으며, 지난 지방선거에서도 민 시장 캠프에서 선거를 도운 사실이 알려지면서 '부적절한 보은 인사'라는 비판까지 일었다.
정치권과 광주공무원노조는 잇달아 입장을 내고 '수행비서 채용 인사 철회', '시민 앞에 사과' 등을 촉구했다.
특히 공무원노조는 "수행비서는 시장의 가장 가까운 자리에서 시정을 보좌하는 자리"라며 "시민의 돈에 손을 댔던 이에게 시민의 시장을 보좌하게 하는 일을 법조문 한 줄로 덮을 수는 없다"고 지적했다.
이 같은 상황에서 최측근인 윤 실장이 직접 'A씨의 수행비서 채용에 문제없다'라는 취지를 밝히면서, 민 시장의 의중이 담긴 것 아니냐는 해석도 나오고 있다.
이와 관련해 지역 정가 한 관계자는 "수행비서 A씨의 광주FC 시절 횡령 전과는 민 시장 주변에서 아는 사람은 다 아는 이야기"라며 "알고 임명한 인사인데 철회하는 게 쉽진 않을 것"이라고 말했다.
조선익 참여자치21 공동대표는 "시민 세금을 횡령한 것이나 다름 없다. 법적인 논리로는 별정직 공무원 채용에 문제없을 수 있겠으나 시민 눈높이에 맞지 않는 인사"라고 비판했다. 이어 "시장의 인사는 시민에게 주는 메시지와 같다. 시민주권정부, 정의와 공정을 강조하는 민 시장 측의 정무 판단 능력이 우려스럽다"고 말했다.
그러면서 "행정통합 후 민 시장의 인사권 행사에 대한 NGO 단체 등의 견제가 없다"며 "이번 일을 계기로 별정직·개방형 직위·임기제를 포함한 측근 인사 검증 기준 확립 등이 필요하다"고 덧붙였다.
<오마이뉴스>는 이에 대한 윤 실장의 입장을 듣기 위해 연락했지만 이날 현재까지 닿지 않았다.
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