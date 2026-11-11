민형배 비서실장, '횡령 비서' 논란에 '큰 흠결아냐'

▲민형배 전남광주통합특별시장은 2일 한국수자원공사 영산강·섬진강유역본부를 방문해 여름철 생활용수 확보 현황과 가뭄·홍수 대응체계를 점검하고, 서남권 반도체 팹(Fab, 생산라인) 조성에 대비한 안정적인 용수 공급방안을 논의했다. 2026. 7. 2 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기