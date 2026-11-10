이 대통령, 미 중간선거 결과에 '외교력 집중' 주문

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.11.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 미국 민주당의 대승으로 끝난 미 중간선거에 따른 대외 불확실성이 국내외 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화할 방안 등을 마련하라고 주문했다. 또한 대미투자 뿐만 아니라 핵추진잠수함 등 한미 양국이 외교 안보 분야에서 합의했던 사안이 제대로 이행될 수 있도록 외교력을 집중해 달라고 했다.이 대통령은 10일 주재한 국무회의에서 "관계 부·처·청은 예상되는 다양한 변수들을 다각도로 분석하고 상황별 대응 방안을 치밀하게 마련해주기 바란다"면서 이를 주문했다. 또한 "미국과 국제 경제 상황을 예의주시하면서 금융시장이 동요하는 일이 없도록 모니터링을 강화하고 신속 대응 체계를 잘 갖춰 주기 바란다"고 밝혔다.또한 "외풍에 휘둘리지 않으려면 기초 체력을 키우는 일도 꼭 필요하다"며 "반도체와 인공지능 같은 핵심 전략 산업의 경쟁력을 한층 정교하게 다듬고 새로운 성장 산업 육성 또한 고삐를 늦추지 말아야겠다"고도 강조했다.특히 "무엇보다 중요한 것은 한미가 상호 호혜적인 관점에서 양국 간의 신뢰와 협력의 기반을 다지고 넓히는 데 외교력을 집중하는 것"이라고 했다. 트럼프 행정부와의 관세협상 및 대미투자, 또 핵추진잠수함을 비롯한 양국 간 외교 안보 분야에 대한 합의가 변동 없이 이행되도록 해야 한다는 주문이다.이에 대해 이 대통령은 "우리의 국익과 기업의 투자를 두텁게 보호하는 동시에 양국이 외교 안보 분야에서 합의한 사항들이 제대로 이행될 수 있도록 지혜를 모아가야겠다"며 "이를 위해 미국 행정부 행정부와 긴밀한 협조를 이어가는 동시에 미 의회 내에도 초당적인 협력 토대를 구축하고 또 각 주 정부들과 경제계 등으로 소통의 폭을 넓혀가야겠다"고 말했다.이 대통령은 마지막으론 "국제 정세의 불확실성이 커질수록 일관된 원칙과 유연한 대응의 조화가 필요하다"라며 "정부는 변화에 일희일비하지 않고 실용적 국익 외교와 민생 우선 국정에 모든 역량을 집중해 가겠다"고 밝혔다.