'내란 총리' 한덕수 석방될 듯... 대법원 선고 지연 탓

큰사진보기 ▲한덕수 전 총리, 내란 우두머리 방조 혐의 5차 공판 출석한덕수 전 국무총리가 지난해 11월 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 내란 우두머리 방조 혐의 5차 공판에 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 지난 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 이재명 대통령의 2027년도 예산안 관련 시정연설을 들은 후 환하게 웃고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

대법원의 선고 지연으로 내란 사건에서 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 국무총리가 사실상 석방될 것으로 보인다.대법원 전원합의체(주심 오경미·김성수 대법관)는 오는 19일 한 전 총리와 이상민 전 행정안전부 장관 내란중요임무종사 사건 상고심 등에 대한 속행기일을 진행한다고 10일 밝혔다. 지난 9월 첫 합의기일을 연 데 이어 두 번째 심리다. 대법원 전원합의체 재판장은 조희대 대법원장이다.내란특검(특별검사 조은석)에 따르면, 한덕수 전 총리 구속기간 만료일은 오는 20일, 이 전 장관은 내달 18일이다. 대법원이 19일 심리를 마친 뒤 다음 날까지 선고하지 않으면 한 전 총리는 구속기간 만료로 석방될 수밖에 없다.한 전 총리 내란중요임무종사 사건 1심 판결 선고(징역 23년)는 지난 1월 21일에 있었고, 오는 20일 항소심과 상고심의 구속기간 10개월을 모두 채운다.내란특검법은 특검 사건 선고에 대해 1심은 공소제기일로부터 6개월 이내, 항소심과 상고심은 원심 판결 선고일로부터 3개월 이내 하도록 규정하고 있다(제11조 1항). 그런데도 대법원은 이 원칙을 지키지 않고 있다. 이 때문에 특검은 지난 5일 대법원에 '신속한 선고 필요성 관련'이라는 제목의 의견서를 제출하기도 했다.한 전 총리 추가 구속영장이 발부될 수도 없다. 대법원에서 이미 법정 한도인 두 차례 구속기간 연장이 이뤄졌기 때문이다. 그가 받는 별건 재판(헌법재판관 미임명 의혹) 1심 선고 또한 구속기간 만료일로부터 10일이 지난 오는 30일 진행된다. 별건 재판에서 구속이 가능한 형이 선고되거나 대법원에 의해 내란중요임무종사 사건 항소심 형이 확정돼야만 그를 재구속할 수 있다.서울고등법원 형사12-1부(재판장 이승철 고법판사)는 지난 5월 7일 한 전 총리에 대해 징역 15년을 선고한 바 있다.이 재판장은 한 전 총리가 ① 비상계엄 선포의 절차적 요건인 '국무회의 심의'라는 외관을 갖추도록 하고 이 전 장관과 주요기관 봉쇄 계획과 언론사 단전·단수 이행방안을 논의하는 등 12·3 내란에 가담한 혐의 ② 사후 계엄선포문 허위 작성·폐기(허위공문서 작성, 대통령기록물법 위반, 공용서류 손상)한 혐의 모두 일부 유죄 판단을 내렸다. ③ 지난해 2월 헌법재판소 대통령 탄핵심판에서 비상계엄 관련 문건을 전달받지 않았다는 등의 허위 증언(위증)한 혐의도 일부 유죄 판단한 바 있다.이 재판장은 또한 "피고인은 수사기관에서부터 당심법정에 이르기까지 '비상계엄의 충격으로 인해 기억이 나지 않는다'는 진술을 반복하고, 비상계엄 관련 문건 대부분을 직접 파쇄하였다고 하는 등 자신의 책임을 회피하는 모습을 보이거나 납득하기 어려운 진술을 하고 있어 범행 후의 정황이 좋지 않다"라고 질책하기도 했다.