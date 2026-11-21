유학생 30만 명 시대가 도래했습니다. 유학생은 이제 한국 대학에서 만나는 '특별한 손님'이 아니라, 함께 생활하고 배우는 캠퍼스의 일원으로 자리잡았습니다. 이 기획에서는 유학생이 한국에서 자신의 자리를 만들어가는 모습을 관찰합니다. 그리고 그들을 만난 한국 학생들이 서로 다른 삶을 통해 무엇을 배우고 달라졌는지, 앞으로 한국 캠퍼스는 이들을 수용하기 위해 어떻게 변화해야 할지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲고려대학교에서 유학 생활을 하고 있는 Latifa, Udita, Sophia, romi, Juhi(오른쪽부터) ⓒ 조수아 관련사진보기

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"한국에 유학 오게 된 건 문화가 좋아서도 있지만 단지 그것 때문만은 아니에요. 미국은 교육비가 굉장히 비싸잖아요. 한국에서는 훨씬 저렴한 비용으로 미국에서 받는 것과 비슷하거나, 어쩌면 더 나은 수준의 교육을 받을 수 있는 것 같아요."

"지난 학기에 지도교수를 구해야 했던 게 기억나요. 학과 교수님 일곱 분 정도에게 연락을 드렸는데, 모두 답장을 하지 않거나 거절하셨어요. 심지어 어떤 분은 '외국인이고, 우리는 외국인은 원하지 않는다. 한국인만 원한다'고 직접적으로 말씀하시기도 했어요."

"학생들을 단순히 한 공간에 모아놓거나, 다른 나라에서 온 학생들과 가까이 지내다 보면 자연스럽게 서로에게 호기심을 갖게 될 것이라고 기대하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 진정으로 다양한 캠퍼스를 만들기 위해서는 의도적인 노력이 필요합니다.



학생들을 지역사회와 연결하는 학업 프로그램, 서로의 차이를 이해하고 존중하는 법을 배울 수 있는 의미 있는 활동, 그리고 다른 나라에서 생활하며 여러 복잡한 문제를 마주하는 국제학생들을 위한 제도적 지원이 함께 이루어져야 합니다."

교육부는 지난 2023년 '유학생 교육경쟁력 제고 방안(Study Korea 300K Project)'를 발표했다. 2027년까지 국내 체류 외국인 유학생 수를 30만 명으로 확대해 대한민국을 세계 10대 유학 강국으로 도약시키겠다는 계획이다. 그러나 지난 9월 교육부가 발표한 자료에 따르면 2026년 이미 국내 외국인 유학생 수가 30만 7464명을 기록하며 원래 예상했던 것보다 1년 앞당겨 목표를 달성했다.2023년 18만 2천 명이던 외국인 유학생은 2024년 20만 9천 명, 2025년 25만 3천 명, 2026년 30만 7464명으로 늘었다. 최근 영국 파이낸셜타임스가 해외 유학생들 사이에서 서울이 '새로운 파리'로 여겨진다며 조명할 만큼 한국 유학에 대한 국제적 관심도 커지고 있다.30만 명이라는 양적 목표를 조기 달성한 지금, 질문은 달라진다. 한국 대학은 늘어난 유학생을 맞이할 준비가 되어 있을까.미국에서 와서 현재 고려대학교에서 학부 생활을 하고 있는 로미(Romi)씨는 이렇게 설명한다.우크라이나에서 와서 중앙대학교에서 석사 과정을 밟고 있는 엘리(Ellie)씨는 "전액 장학금 받고 왔다"고 말했다.많은 유학생에게 한국 문화에 대한 관심은 한국 유학을 꿈꾸게 한 출발점이었다. 하지만 실제로 한국을 유학지로 선택한 이유는 그보다 훨씬 다양했다. 문화에 대한 관심에서 시작해 교육과 진로, 안전, 도전 등 각자의 이유를 품고 한국행을 선택했다.그렇다면 우리나라 대학들은 이들을 맞을 준비가 되어있을까.한국 유학 생활에서 당황스러운 일을 경험한 사람도 있었다. 체코에서 한국행을 결심해 한 대학교에서 석사 과정을 밟고 있는 A씨는 조심스레 본인의 경험을 털어놓았다.A씨는 "같은 학과의 독일인 학생도 똑같은 일을 겪었다. 다들 그녀를 거절했다"고 덧붙였다. 결국 미국인 교수님이 본인의 지도교수님을 맡아주셨다고 했다.고려대학교에서 석사 과정을 밟고 있는 알리사(Alisa)씨는 "대학원생은 모임 등 서로 알아갈 수 있는 행사조차도 잘 없다"며 아쉬움을 드러내기도 했다.오랫동안 유학생을 받아왔던 다른 나라의 대학교들은 어떨까. 영국 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)은 2024-25년 기준 학생의 61%가 국제학생이고, 출신 국가는 150개국이 넘는다. 임페리얼 칼리지에는 유학생들을 위한 비자 및 행정 업무를 전담 팀이 있다. 또 엠페리얼 칼리지의 모든 학생은 별다른 신청 절차 없이 제국 대학생 연합의 회원이 되어 동아리, 바, 상점을 즐길 수 있고, 외국인 유학생 환영 프로그램(International Welcome Programme)을 통해 런던 근교 투어, 문화 체험 행사(HOST UK 연계 홈스테이 등)를 지원한다.하와이섬 힐로에 위치한 하와이대 힐로 캠퍼스(UH Hilo)는 하와이·태평양계, 아시아계, 백인, 혼혈 등 다양한 배경의 학생들이 함께 공부하는 대학이다. 학교는 2020년부터 2025년까지 U.S. News & World Report의 '가장 다양한 학생 구성을 가진 국립대학' 중 하나로 평가됐다. 작년 하와이 주립대학 힐로 캠퍼스로 교환학생을 다녀왔던 조유민씨는 "국제적인 분위기를 추구하는 학교였다"고 평했다. 조씨는 다양한 문화를 가진 학생들을 교류시키는 방법으로 "본교 학생들과 국제 학생들을 서로를 접할 기회를 만들기 위해서 유학생 기숙사를 따로 두지 않고 본교 학생들과 섞어서 방을 배정했다"고 설명했다. 다문화 학생 구성이 특징인만큼 이들의 '접촉점'을 의도적으로 늘리기 위한 방책인 셈이다.UH Hilo 글로벌 교환 프로그램 디렉터 토드(Todd)씨는 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "하와이는 지리적으로 고립된 곳"이라며 "현지 학생들은 국제학생들을 통해 자신이 살고 있는 섬을 떠나지 않고도 더 넓은 세계를 경험할 수 있다"고 설명했다.그는 "태평양 섬 지역 학생 모임, Japan Club과 같은 캠퍼스 동아리, 그리고 일본 문화의 날, 중국 설날, 유엔의 날·세계 각국의 퍼레이드, 매년 열리는 '국제의 밤' 등의 행사가 있다"라며 "'국제의 밤' 행사에서는 다양한 문화권의 학생들이 자신들의 음악과 춤 전통을 지역사회에 소개한다"고 전했다.높은 교육의 질을 갖춘 한국 대학이 유학생들에게 매력적인 선택지로 떠올랐다. 유학생 수 증가가 이를 뒷받침한다. 대학 구성원의 면모가 달라진 만큼, 이들을 둘러싼 교육·생활 환경 역시 함께 달라져야 한다는 과제가 남는다.토드씨는 말한다.