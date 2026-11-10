성을 허물고 철도를 놓다, 1891년 그날의 선택

큰사진보기 ▲후쿠야마성과 철도후쿠야마 역은 후쿠야마 성과 바로 붙어 있다. 기차 철로는 불과 10m 간격으로 성 옆을 지난다. 성과 역이 붙어 있는 드문 풍광이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲후쿠야마역산요 본선의 주요 중간 기착지인 후쿠야마역은 오카먀아와 히로시마 역 사이에 위치한다. ⓒ 임병식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲후쿠야마역후쿠야마 역은 후쿠야마 성과 바로 붙어 있어 승강장에서 성곽 벽이 보인다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲토모노우라 조야등후쿠야마 역에서 20분 거리에 있는 토모노우라는 에도시대 흔적을 간직한 옛 항구다. 이곳 석등 조야등은 토모노우라의 랜드마크다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲토모노우라 항구토모노우라 항구는 바람이 잦아들기를 기다리며 머물렀던 세토내해 기항지로서 조선통신사들이 머물렀던 곳이기도 하다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲토모우라 골목길예도시대 흔적은 간직한 토모노우라는 영화와 애니메이션 촬영지로 유명하다. 미야자키 하야오 감독은 이곳을 배경으로 <벼랑 위의 포뇨>를 제작했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 국가유산청 국가유산위원입니다.

일본에는 유난히 복(福)자가 들어간 지명이 많다. 일본 발음으로 후쿠(ふく)다. 오늘 가는 산요 본선의 정차역 후쿠야마(福山)가 그렇다. 후쿠오카(福岡), 후쿠시마(福島), 후쿠이(福井)도 마찬가지다. 풍요와 번영, 좋은 기운을 바라는 소망을 지명에 담았다. 물론 도쿄 훗사(福生)처럼 토착 지명에 한자를 붙인 경우도 있다.후쿠야마역 북쪽 출구를 나서자 곧바로 후쿠야마 성이 한눈에 들어왔다. 역과 성은 붙어 있다. 철도는 불과 10m 간격으로 후쿠야마 성 옆을 지난다. 흔치 않은 광경이다. 1891년 철도를 깔고 역을 설치할 때 성곽 일부를 훼손하고 해자를 메운 탓이다. 옛것 보존에 진심인 일본인들이 어쩌다 이런 몰상식한 일을 벌였을까. 후쿠야마역 답사는 이러한 의문에서 출발했다.후쿠야마는 세토내해(瀬戸内海)를 바라보며 오카야마와 히로시마 사이에 자리 잡고 있다. 히로시마현에서 히로시마시에 이은 두 번째 도시다. 앞서 다녀온 히메지가 산요 철도의 서진 과정에서 중요한 성곽도시였다면, 후쿠야마는 에도시대 성하마을이 근대 철도와 산업화를 만나 새로운 도시로 변모한 사례다.1622년 축성 이후 오랫동안 후쿠야마 성은 도시의 중심이었다. 성을 중심으로 도시 골격이 형성됐고, 주변에는 상업과 수공업이 발달했다. 후쿠야마는 원래 바다와 항구를 기반으로 성장한 도시다. 세토내해에서 중요한 기항지였던 토모노우라(鞆の浦)와 달리 후쿠야마 성 주변은 행정과 상업을 중심으로 발달했다. 메이지 시기 도시의 교통축은 항만에서 철도로 확장됐다.산요 철도는 왜 후쿠야마를 통과했을까. 첫째는 지리적 위치다. 고베에서 서쪽으로 노선을 연장하려면 세토내해 연안 도시와 평야를 연결해야 했다. 후쿠야마는 넓은 평야와 배후 농촌을 끼고 있었다.둘째 후쿠야마는 행정과 상업 중심지였기에 여객과 화물 수요를 확보하기에 적합했다. 여기에 군부의 전략적 구상도 작용했다. 근대 교통수단인 동시에 군사 수송망이었다. 산요 본선은 1891년 9월 후쿠야마까지 연결됐다. 1894년 6월에는 히로시마까지 닿았다. 청일전쟁 직전이었다. 후쿠야마역은 히로시마 우지나항(宇品港)과 함께 한반도와 대륙으로 병력과 군수물자를 보내는 군사적 거점으로 성장했다.앞서 언급했듯 후쿠야마역에서 눈길을 끄는 것은 역과 성의 관계다. 승강장 바로 뒤로 후쿠야마 성이 보이고, 북쪽 출구를 나서면 성곽이다. 철도 건설 당시 후쿠야마 성은 도시의 심장이었다. 선로와 역사를 놓는 과정에서 논란이 있었다.성 주변 여관업자와 인력거꾼들은 앞장서 반대했다. 반발을 잠재운 것은 도쿄에서 귀향한 유학생들이었다. 그들은 철도는 도시를 성장시킬 동력이라며 주장했다. 결국 경관 일부를 희생하면서 산요 본선을 놓았다.철도 개통은 후쿠야마를 바꿨다. 바다와 육상 교통에 의존하던 도시에서 오카야마와 고베, 오사카 등 동쪽 주요 도시와 연결하는 거점으로 성장했다. 사람과 물자 이동이 빨라졌고, 지역 농업 생산물과 상품이 외부로 나가는 길이 열렸다. 전통적인 행정과 상업 도시에서 철도교통의 거점으로 성장한 것이다.오늘날 후쿠야마역은 산요 본선의 주요 역이자 산요 신칸센 정차역으로서 역동적이다. 또 내륙 후추 방면으로 이어지는 후쿠엔선(福塩線)이 더해져 이 일대 핵심 철도교통을 담당하고 있다. 이에 힘입어 후쿠야마역 남쪽은 상업시설과 행정기관, 북쪽은 성과 박물관 등 문화시설로 특성화됐다. 역은 후쿠야마 관문이자 중심 공간 역할을 맡고 있다. 반대 속에서 성을 허물며 들어선 철도가 이제는 관광객을 맞이하는 역설이라니 흥미롭다.후쿠야마역에서 자동차로 20분 거리 토모노우라는 에도시대 흔적을 간직한 항구마을이다. 후쿠야마역에서 연결되는데 훌륭한 관광자원이다. 토모노우라 항은 세토내해 조류가 바뀌기를 기다리던 배들이 머물렀던 곳으로 조선통신사도 이곳에 기항했다.항구 앞 석등 조야토(常夜燈)는 이곳 랜드마크다. 좁은 골목과 목조 가옥, 선착장이 어우러진 풍경은 시간을 거슬러 올라간다. 일본인들이 가장 좋아한다는 역사 인물 사카모토 료마(坂本龍馬)가 머물렀던 역사 현장이기도 하다.토모노우라를 알린 또 다른 이름은 미야자키 하야오다. 그는 2005년 이곳에 두 달간 머물며 애니메이션 <벼랑 위의 포뇨>를 구상했다. 영화 속 풍경과 마을은 토모노우라에서 영감을 얻었다. 영화는 크게 성공했다.할리우드 영화 <더 울버린>도 이곳에서 촬영했다. 오래된 항구와 좁은 골목이 세계적인 문화콘텐츠가 된 것이다. 후쿠야마역과 토모노우라 항구는 이렇게 서로 보완하며 후쿠야마 성장을 견인하고 있다.토모노우라는 속도에서 한 걸음 비켜서 있다. 산요 본선이 후쿠야마를 바꾸는 동안 토모노우라는 옛것을 품었다. 후쿠야마성과 역이 근대화 과정에서 충돌과 공존을 보여준다면, 토모노우라는 옛것의 소중함을 일깨운다. 후쿠야마역에서 출발해 토모노우라 항구를 돌아보는 여정은 매력적이다.