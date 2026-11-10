민형배 시장 '횡령 비서' 채용... 지자체장도 "재고해야"

박병규 전남광주통합특별시 광산구청장이 민형배 특별시장에게 광주FC 재직 시절 횡령 전과가 있는 별정직 수행비서의 채용 인사(관련 기사 : [단독] 민형배 시장, 횡령 전과 수행비서 채용 논란
)를 재고해야 한다고 촉구했다.
박 구청장은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "시정의 동력을 위해 인사에 대한 재고를 요청한다"며 이같이 밝혔다.
그는 "광주FC에서 횡령 문제로 해임되고 형사처벌까지 받은 이력이 있는 인물을 시장의 수행비서로 채용했다는 것은 단순한 측근 인사나 정무적 판단의 문제로만 보기 어렵다"며 "법적으로 임용할 수 있는지와 공직자로서 임용하는 것이 적절한지는 구분해서 판단해야 한다"고 말했다.
이어 "특히 시민의 세금이 투입되는 공공성을 가진 기관에서 발생한 비위라는 점에서 더욱 신중했어야 한다고 생각한다"며 "여러 차례 인사 논란이 있었던 상황에서 이번 사안까지 더해진다면 시정에 대한 시민들의 신뢰가 흔들리고, 정책 추진의 동력마저 약화할 수 있다"고 우려했다.
박 구청장은 "전남광주는 이제 막 출범해 새로운 지역의 미래를 만들어가야 하는 중대한 시기에 놓여 있다"며 "인사 논란으로 시정의 동력이 약화한다면 그 손실은 통합특별시 전체와 27개 시군구의 시민들에게 돌아갈 수밖에 없다"고 설명했다.
또한 "지역의 미래를 바꿀 수 있는 반도체 클러스터 조성 사업의 성공을 위해 지금은 시정의 신뢰를 쌓고 시민의 역량을 하나로 모아야 할 때"라며 "인사 논란으로 행정이 정치적 공방에 휘말리고 시민들의 신뢰가 약화한다면, 반도체 클러스터와 같은 중대한 미래 사업을 추진하는 데에도 결코 도움이 되지 않을 것"이라고 염려했다.
그러면서 "인사의 적법성뿐 아니라 공직자로서의 도덕성과 시민의 눈높이, 그리고 앞으로 시정에 미칠 영향까지 종합적으로 고려할 필요가 있다"며 "시장님의 현명한 판단과 책임 있는 결단을 기대한다"고 덧붙였다.
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