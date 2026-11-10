전남광주시의회, 정책아이디어 공모전 개최

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 무안청사. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시의회(의장 송형곤)는 오는 23일까지 '2026년 전남광주통합특별시의회 정책아이디어 공모전'을 개최한다.이번 공모전은 통합특별시의회의 안정적인 정착과 의정활동의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.공모 분야는 ▲자치입법·제도개선 ▲의정활동·정책검증 ▲시민참여·의정소통 ▲의회운영·의정지원 등 4개 분야다.특히 자치법규 정비, 행정사무감사 및 예산심사 개선, 시민참여 활성화, 인공지능(AI) 활용 의정지원 등 의회의 권한과 기능을 통해 실현할 수 있는 아이디어를 폭넓게 접수한다.다만, 단순 민원이나 집행기관에 대한 사업·예산 지원 요구 등 의정활동과 직접적인 관련이 없는 제안은 제외된다.참가 자격은 지역과 연령에 관계없이 전 국민에게 열려 있으며, 공무원도 참여할 수 있다.참여 희망자는 시의회 누리집에서 신청서와 제안서 등 관련 서식을 내려받아 작성한 뒤 11월 23일 오후 6시까지 전자우편(roinkisi@korea.kr), 등기우편 또는 방문을 통해 제출하면 된다.접수된 아이디어는 의정활동 기여도, 실현 가능성, 창의성, 효과성, 지속·확산 가능성 등을 종합적으로 심사하며, 12월 중 최종 수상작을 발표할 예정이다.시상 규모는 최우수상 1명(100만 원), 우수상 1명(50만 원), 장려상 2명(각 25만 원) 등 총 4명, 200만 원으로, 심사 결과에 따라 조정될 수 있다.자세한 사항은 전남광주통합특별시의회 누리집(https://council.jeonnam-gwangju.go.kr/)에서 확인하거나 정책담당관실(☎061-286-8282)로 문의하면 된다.