지리산 둘레길 전 구간 완주가 내게 남긴 것

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큰사진보기 ▲가을단풍산청 웅석봉 아래 선녀탕으로 가는 길에서 만난 단풍 길. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성심원지리산둘레길 성심원~수철 구간 출발지인 성심원. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲단풍길바람재를 지나 선녀탕으로 가는 길에 만난 숲속 단풍길. 걸음을 걷는 뒷모습이 행복해 보인다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념사진(필자)지리산둘레길 성심원~수철 구간을 걷다 선녀탕 입구에서 마지막으로 기념사진을 남겼다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲내리저수지지리산둘레길 성심원~수철 구간에서 만나는 내리저수지. 가을단풍과 햇살이 한 폭의 그림을 그려 놓는다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲경호강지리산둘레길 성심원~수철 구간에서 만나는 경호강은 산청을 대표하는 명소다. 여름철이면 래프팅을 즐기러 이곳을 많이 찾는 곳이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲특별한 점심지리산둘레길 토요걷기 21개 구간 마지막 걸음은 사단법인 숲길에서 준비한 다과로 지리산둘레길 산청센터에서 특별한 시간을 가졌다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲황매산지리산둘레길 성심원~수철 구간 종착지인 수철마을 가까이에서 본 황매산. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲순례증지리산둘레길 토요걷기 총 21개 구간 289.4km를 완주하고 지리산둘레길 순례증을 받았다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을단풍지리산둘레길 성심원~수철 구간을 걷다 만난 황금빛 가을단풍 숲길. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다. 그동안 지리산둘레길 토요걷기 21개 구간 289.4km 걸음에 도움을 주신 사단법인 숲길과 실무를 맡아 주신 관계자님 그리고 지리산둘레길 각 지역센터에서 협조하여 주신 센터 직원님들에게 감사의 말씀을 전합니다.

가을 단풍이 마지막 잎을 떨어뜨린다. 싸늘한 날씨는 몸과 마음을 움츠리게 한다. 하지만, 외려 몸과 마음은 활기가 넘쳐 난다. 지난 3월부터 시작한 지리산둘레길 토요걷기. 21개 전 구간 289.4km를 걸었다. 한 번도 빠지지 않았다.정신과 육신이 지쳐있던 지난해, 기나긴 슬럼프가 지속됐다. 침체해 있던 기력을 회복하고자 온갖 수단과 방법을 동원했지만 뾰족한 해결책은 찾을 수가 없었다. 그러던 차에 우연히 알게 된 지리산둘레길 걷기는 나에게 있어 큰 행운이었다. 지리산은 내 여생에 희망을 안겨 준, 뜻밖의 기적 같은 선물이었다.지난 7일 걸은 지리산둘레길 토요걷기는 마지막으로 성심원~수철 구간이었다. 이 구간은 산청에 자리한 성심원이 출발지다. 성심원은 사회로부터 소외당한 한센인을 위한 사회복지법인이다. 인간의 존엄성을 되찾아 주는 의미로 설립된 이곳에서 어려움에 처한 사람들의 삶을 되돌아보는 시간도 가진다.산청읍을 휘감아 흐르는 경호강 물줄기가 시원하게 펼쳐지는 곳이다. 바람재까지는 평탄한 길이다. 이 재를 지나 웅석봉 아래 선녀탕까지 낙엽 쌓인 숲길을 걷는다. 산자락까지 내려온 단풍이 절정이다. 심적사, 내리저수지 그리고 지곡사를 지나 산청읍을 경유한다. 이어 종착지 수철마을까지는 비교적 순탄한 길이다.성심원을 나서자 경호강 물줄기가 시원하다. 잔잔하게 흐르는 강물은 마음에 평화를 가져다주는 기분이다. 이날 마지막 걸음이라 그런지, 지나온 걷기에서 만났던 풍경과 사람들이 하나둘 떠오른다. 평탄한 걸음 끝에 바람재에서 잠시 쉬어간다. 이곳에서 둘레길 마지막 확인 스탬프도 찍었다. 숲길에 들어서자 낙엽이 수북이 쌓였다.발걸음을 옮길 때마다 바스락거리는 낙엽 밟는 발소리가 정겹다. 하늘이 안 보일 정도로 울창한 숲은 임도를 터널로 만들어 놓았다. 나무 사이로 보는 웅석봉 7부 능선은 단풍이 최절정을 이룬다. 말로 표현하기 어려울 정도로 감탄사가 절로 난다.선녀탕에 도착했다. 웅석봉 아래 계곡에 자리한 선녀탕은 작은 암반으로 된 연못으로, 맑은 계곡물이 바위 사이로 흘러내리며 만들어진 물웅덩이다. 우리나라 계곡에는 이름처럼 선녀가 내려와서 목욕했다는 선녀탕이 유독 많다.이름 때문인지 선녀가 내려와 목욕했을 것 같은 신비로운 분위기가 물씬 풍긴다. 햇살이 단풍잎 사이로 빛줄기를 내며 쏟아져 내린다. 의자에 앉아 마지막 걸음을 기념하는 사진도 찍었다. 내리저수지까지 이어지는 단풍잎 숲길이 꼭 꿈속에서 바다 위를 걷는 듯한 기분이다.선녀탕을 지나니, 지난 3월 찾았던 심적사 입구가 나타난다. 심적사는 조선 후기 운일이 창건한 수행처로 삼은 절이다. 산청 심적사 한암대사 승탑 및 탑비와 산청 심적정사 석조불상군은 경상남도 유형문화유산으로 지정돼 있다. 심적사에서 약 0.8km 거리에 통일신라 때 창건한 지곡사도 있다.현재의 두 사찰 모두 규모는 작지만, 대한불교조계종 제12교구 본사 해인사의 말사로 오랜 옛 시절에는 번성한 때가 있었다고 한다. 사찰 여행을 하는 이라면 참고해도 좋을 듯하다. 바로 옆은 내리저수지다. 둑에는 '지리산둘레길'이라는 큼직한 글자를 새긴 노란 간판을 배경으로 웅석봉 사진을 촬영하기 좋은 장소다.지곡마을과 지성마을을 지나 경호강을 건너는 내리교에 닿았다. 산청읍을 휘감아 흐르는 경호강이 아름다운 풍경을 선사한다. 사실 경호강은 별개의 강이 아닌 산청 지역에서 남강 상류를 부르는 이름이다. 산청군 생초면 일대에서 진양호까지 이어지는 약 32km 남강 물길로, 지리산과 덕유산에서 흘러내린 물이 만들어낸 아름다운 물길이다.이 때문에 경호강은 걷는 사람에게는 잔잔한 물길과 아름다운 풍경을 보여주지만, 여름이면 또 다른 모습으로 변한다. 풍부한 수량과 빠른 유속으로 래프팅이 활성화돼 있어 여름철 산청을 대표하는 레저 명소로 알려져 있다.이날 점심시간은 특별한 시간이었다. 각자 준비해 온 도시락에 사단법인 숲길에서 마련한 산청 특산물인 곶감과 통닭 그리고 다과와 음료를 차렸다. 거창한 자리는 아니지만 마지막 구간을 걷는 사람들과 둘러앉아 음식을 나누는 시간이 그 어느 때보다 즐겁다. 지나온 길에 대한 이야기를 나누며 웃음꽃도 함께 피어난다. 점심을 먹은 뒤 또 하나의 특별한 시간이 이어진다.지금까지 걸었던 20개 구간에서 촬영한 사진을 바탕으로 제작한 영상물을 함께 시청했다. 화면이 바뀔 때마다 지나온 길들이 생생하게 되살아났다. 한 번도 빠지지 않고 걸어온 시간, 산길을 오르고 마을 길을 걷는 모습, 계절마다 달랐던 지리산의 풍경, 함께 대화하며 걸었던 사람들의 모습이 차례로 화면에 나타났다. 그동안 걸었던 길이 하나하나의 장면이 돼 소중한 추억으로 되살아나는 순간이다. 왠지 가슴이 찡해오고 눈시울이 적시어오는 느낌이다.오후 햇살이 포근함을 더한다. 수확을 기다리는 황금빛 들녘이 풍요롭다. 산속에서 붉고 노란 단풍을 만났다면, 들판에서는 황금빛 가을을 만난 셈이다. 가을걷이를 앞둔 들판을 볼 때 자연의 시간은 참 정직하다는 생각이다. 봄에는 새싹을 틔우고, 여름에는 있는 힘을 다해 성장하며, 가을에는 결실을 맺는다. 내가 걸어온 길 역시, 계절의 흐름과 크게 다르지 않다. 계절이 바뀌는 동안 길을 걸었기에 풍경의 변화가 더욱 깊게 다가왔다. 인생도, 삶도, 자연과 크게 다르지 않으리라.단풍이 절정을 이루는 시기라서일까. 이날은 지금까지 지리산둘레길을 걸으며 만났던 사람들 가운데 가장 많은 여행자를 만났다. 족히 200여 명은 돼 보인다. 길에서 마주칠 때마다 가볍게 인사를 나누며 서로의 걸음을 응원한다.같은 길을 걷는다는 것만으로도 낯선 사람들이 잠시 친구가 되는 순간이다. 저 멀리 바라다보이는 황매산은 한 폭의 그림처럼 다가온다. 마지막 풍경을 보는 것이라 생각하니, 더욱 오래 눈에 담아두고 싶다. 멀리 있는 저 산에도 많은 사람들이 마지막 가는 가을을 붙잡고 있지 않을까.지리산둘레길 성심원~수철 구간 15.9km를 5시간 55분을 걸어 종착지인 수철마을에 도착했다. 수철마을은 나에게 특별한 의미가 있는 곳이다. 지리산둘레길 토요걷기 여정의 시작점이자, 마지막 걸음을 마친 곳이기 때문이다. 지난 3월 이후 약 8개월 만에 찾은 수철마을은 변함없이 그대로다. 마을로 들어서는 순간 '정말 마지막이구나' 하는 생각이 든다. 그동안 걸었던 길들이 하나둘 떠올랐다.함께 걸었던 회원들과 아쉬운 작별을 나눠야만 했다. "내년에 다시 만납시다"라는 말을 서로 건네며 건강한 모습으로 다시 만날 것을 소망했다. 길에서 만나 함께 걷고, 쉬고, 음식을 나누고, 웃었던 시간은 이제 사진첩 속 좋은 추억으로 남게 됐다. '지리산둘레길 순례증'을 받기 위해 산청센터에 들렀다.간단한 설문조사를 마치고 순례증을 받았다. 매번 걸음에 20명이 동참했지만, 이날 순례증은 나를 포함한 3명이 받았다. 작은 종이 한 장에 불과하지만, 내게는 그동안 걸었던 길과 시간, 함께했던 사람들의 기억이 고스란히 담겨 있는 소중한 보물이 아닐 수 없다.순례증을 받으니 '정말 끝냈구나' 하는 뿌듯함이 밀려온다. 긴 여정을 무사히 마쳤다는 만족감과 행복감도 함께 느껴진다. 집으로 돌아오는 길, 성취감과 아쉬움이 뒤섞인 복잡한 마음이다. 이제 토요일이면 뭘 하며 지낼까 걱정도 앞선다. 하지만, 돌이켜보니 아쉬움보다 좋은 기분이 훨씬 크다는 생각이다.성심원에서 경호강을 따라 걷고, 낙엽 숲과 웅석봉의 단풍을 보며 즐거움을 만끽했다. 선녀탕과 내리저수지 풍경은 오래도록 잊지 못할 것이다. 산청센터에서의 특별한 점심시간, 황금빛 들녘과 황매산을 보며 걸었던 마지막 길. 그리고 수철마을에서의 작별과 순례증까지 얻었다.가을의 가장 아름다운 풍경 속에서 지리산 둘레길 마지막 구간을 걸었다. 함께 걸었던 사람들과 나눈 특별한 시간이 행복하다. 내년에 다시 새로운 감정으로 지리산 둘레길을 만나고 싶다.● 구간별 거리 및 소요 시간(총 15.9km, 5시간 55분)성심원(09:20) - 바람재(09:55, 1.9km) - 선녀탕(10:45, 2.6km) - 지곡사지(11:11, 1.0km) ~ 지성마을(11:45, 1.7km) ~ 내리교(11:50, 1.1km) ~ 산청센터(12:28, 2.5km) ~ [점심시간 12:30~13:55] ~ 대장마을(14:25, 0.9km) - 평촌마을(14:45, 1.6km) - 지막마을(15:00, 1.8km) ~ 수철마을(15:15, 0.8km) 총 15.9km)