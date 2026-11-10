백성현 시장 "한국국방연구원 논산으로 와야"

큰사진보기 ▲백성현 충남 논산시장이 10일 오전 정부세종청사 민원실 앞에서 한국국방연구원의 논산 이전을 촉구하는 1인 시위를 벌이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"육군훈련소와 국방대학교가 있는 충남 논산에 한국국방연구원까지 들어서야 합니다. 국방 관련 기관을 한데 모아 국가 안보에 기여하고 지역경제도 살리자는 것입니다."

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▲백성현 논산시장, 정부세종청사 앞 1인 시위…“한국국방연구원은 논산으로” 서준석 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

백성현 충남 논산시장이 10일 오전 8시 정부세종청사 민원실 앞에서 피켓을 들었다. 정부가 추진하는 2차 공공기관 지방 이전을 앞두고 서울에 있는 한국국방연구원(KIDA)의 논산 유치를 촉구하기 위해서다.백 시장은 이날 국토교통부 인근에서 '2차 공공기관 지방 이전', '한국국방연구원 이전, 충남 논산이 최적'이라고 적힌 피켓을 들고 1인 시위를 벌였다. 국토교통부는 공공기관 지방 이전 정책을 담당하는 부처다.한국국방연구원은 서울 용산구에 있는 국방정책 연구기관이다. 군사전략과 국방정책, 군 운영 등에 관한 연구를 수행하며 정부의 국방정책 수립을 지원한다.논산시가 유치에 나선 이유는 지역에 밀집한 국방시설 때문이다. 논산에는 육군훈련소와 육군항공학교, 국방대학교가 있다. 인근 계룡에는 육·해·공군 본부가 자리 잡고 있다. 국방정책 연구기관까지 들어서면 군 교육과 정책 연구, 방위산업을 한 지역에서 연계할 수 있다는 게 논산시의 판단이다.백 시장은 현장에서 "국방 관련 기관들이 한데 모이면 국가 안보를 뒷받침하는 것은 물론 지역경제에도 도움이 될 것"이라며 "국방부의 세종 이전이 추진되는 만큼 국방부와 가까운 논산이 한국국방연구원의 적지라고 생각한다"고 말했다.백 시장은 연구원 이전에 필요한 여건도 제시했다. 국방대학교와 공동으로 국방정책을 연구하고, 건양대학교 논산캠퍼스에 임시청사를 마련해 이전에 걸리는 시간을 줄이겠다는 구상이다. 새 청사를 짓기 전에도 업무를 시작할 수 있도록 하겠다는 것이다.논산시가 추진하는 국방산업 육성사업도 유치 근거로 내세웠다. 시는 국방국가산업단지 조성과 인공지능(AI) 국방로봇 관련 사업 등을 추진하고 있다. 한국국방연구원이 이전하면 국방정책 연구 성과를 지역 방위산업과 연결할 기회도 늘어날 것으로 보고 있다.한국국방연구원 이전 여부와 입지는 연내 정부의 공공기관 지방 이전 정책에 따라 결정될 전망이다.백 시장의 1인 시위에 이어 논산시민들도 자발적인 유치 촉구 활동에 나설 예정이다. 논산시는 한국국방연구원이 군 교육과 훈련, 방위산업 현장과 긴밀하게 협력할 수 있는 곳에 자리 잡아야 한다고 보고 있다.백성현 시장의 이날 1인 시위에는 이러한 입지 조건을 갖춘 논산에 한국국방연구원을 반드시 유치하겠다는 강한 의지가 담겼다.