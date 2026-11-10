"용인 반도체 산단 전력 공급, 충남 주민과 논의부터 해야"

큰사진보기 ▲충남 송전탑 백지화 대책위원회 유종준 집행위원장(오른쪽)이 지난 9일 오전 9시 용인 반도체 국가산업단지 공사 현장 인근 천막농성장을 찾아 한상규 경기환경운동연합 선임활동가와 송전선로 건설 문제 및 천막농성 현황을 공유했다. ⓒ 당진환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기 용인의 천막농성장에서 충남 지역 대책위와 서산태안환경운동연합 관계자들이 ‘서산’, ‘당진’ 등 지역 이름을 적은 팻말을 들고 있다. 이들은 용인 반도체 산업단지 조성 계획의 재검토를 촉구하며, 산단에 전력을 공급하기 위해 장거리 송전선로를 건설하는 문제를 주민들과 함께 논의할 것을 요구했다. ⓒ 당진환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 송전탑 백지화 대책위원회를 시작으로 당진·부여·천안아산 등 충남 지역 단체들이 오는 19일까지 날짜를 나눠 용인 반도체 국가산업단지 공사 현장 인근 천막농성장에 합류하며 연대 활동을 이어갈 예정이다. ⓒ 당진환경운동연합 관련사진보기

경기도 용인에서 시작된 반도체 국가산업단지 조성사업이 충남 주민들의 발걸음을 용인으로 향하게 했다. 산업단지에 전력을 공급하기 위한 장거리 송전선로가 충남을 비롯한 여러 지역을 통과할 것으로 예상되면서다. 이어 전기를 사용하는 지역과 송전탑이 들어설 지역이 따로 있는 상황에서, 주민들은 정작 자신들의 삶에 영향을 미칠 사업이 충분한 논의 없이 추진되고 있다고 우려한다.용인에서 필요한 전기를 어디에서 가져올 것인지, 그 과정에서 발생하는 부담은 누가 감당해야 하는지에 대한 질문은 특정 지역만의 문제가 아니다. 충남 주민들이 먼 길을 달려 농성장을 찾은 것도 송전선로가 지나가는 지역의 목소리가 사업 결정 과정에서 빠져서는 안 된다는 생각에서다. 어느 마을에 송전탑을 세울지 정하기 전에, 왜 이 사업을 추진해야 하는지부터 주민들과 함께 논의하라는 요구가 용인 농성장에 이어지고 있다.지난 9일 충남 송전탑 백지화 대책위원회 집행부와 서산태안환경운동연합이 경기도 용인시 처인구 남사읍 창리의 반도체 국가산업단지 공사 현장 인근 천막농성장을 찾았다. 충남에서 용인까지 찾아온 이들은 산단 공사 중단과 전력 공급 계획 재검토를 요구하며 농성 중인 활동가들과 뜻을 함께했다.현재 이곳에서는 반도체 국가산업단지 공식 착공일인 지난 10월 28일부터 '용인 반도체 산단 재검토와 초고압 송전탑 중단을 위한 전국행동'이 무기한 천막농성을 이어오고 있다. 무엇보다 천막 안에서 농성장을 찾아간 유종준 충남 송전탑 백지화 대책위원회 집행위원장은 난방 시설도 충분하지 않은 열악한 여건에서 농성을 이어가는 활동가들의 어려움에 공감하며, 장기간 현장을 지켜온 경기환경운동연합 활동가들에게 연대의 마음을 전했다.유종준 집행위원장은 천막농성 현장에서 송전선로가 어느 마을을 지날지 정하는 것보다 전력을 먼 지역에서 끌어와야 하는 사업 방식부터 다시 살펴야 한다고 강조했다. 용인 반도체 산단에 필요한 전력을 어떻게 공급할 것인지, 다른 대안은 없는지 주민들과 충분히 논의하는 과정이 먼저라는 것이다. 이어 농성장에 머무는 활동가들의 노력이 시민들에게도 알려질 수 있도록 관심을 가져달라며, 현장을 찾는 발걸음과 연대의 참여가 이어지기를 당부했다.충남 주민들이 우려하는 것은 송전탑이 어느 마을을 지나느냐는 문제에만 머물지 않는다. 정부가 2023년 발표한 계획에 따르면 용인 반도체 특화단지에는 10기가와트(GW) 이상의 전력이 필요하다. 특히 초기 수요 3GW는 산단 내부 발전소에서 공급하고, 이후 필요한 7GW 이상은 장거리 송전망을 통해 들여온다는 구상이다. 호남에서 생산한 재생에너지 전력을 용인으로 보내는 방안도 여기에 포함돼 있다.충남 홍성에서는 지난 8월 한국전력이 공개한 송전선로 후보 경과지에 은하면·갈산면·결성면 등이 포함됐다. 지난 3일 홍성읍 조양문 앞에는 주민 700여 명이 모여 송전탑 건설 계획 철회를 요구했다. 주민들이 제기하는 핵심은 선로가 어느 마을을 통과할지 정하는 절차에 앞서 사업 자체의 필요성을 따져봐야 한다는 것이다.한전이 선로의 출발점과 종착점을 먼저 정하면 입지선정위원회에서는 경과지를 논의할 수 있지만, 애초에 장거리 송전선로가 꼭 필요한 사업인지에 대해서는 충분히 논의하기 어렵다는 지적이다.무엇보다 충남 대책위 역시 용인 반도체 산단의 입지와 전력 공급 방식을 처음부터 다시 검토해야 한다는 입장이다. 그러면서 산단 조성 과정의 토지 보상과 전력·용수 공급 문제, 환경영향평가 재협의 필요성, 산단 내 대규모 액화천연가스(LNG) 발전시설이 탄소중립 목표에 부합하는지 등도 함께 살펴야 한다고 주장한다.황성렬 충남 대책위 상임위원장은 반도체 산업단지 조성 계획을 전제로 송전선로 경로만 논의할 것이 아니라 산업단지 입지와 에너지 수급 체계 전반을 다시 살펴야 한다고 지적했다. 아울러 재생에너지를 생산하는 지역에 산단을 조성하거나 수도권 내에서 필요한 전력을 확보하는 방안 등 다양한 대안을 검토해야 한다는 취지다. 황 위원장은 "용인산단을 기정사실화하려는 착공 강행을 당장 중단해야 한다"고 촉구했다.충남 지역 단체들의 연대는 이날 방문으로 끝나지 않는다. 11월 10일, 당진환경운동연합을 시작으로 11일 부여환경연대, 12일 천안아산환경운동연합, 13일 공주 대책위가 차례로 농성장을 찾는다. 오는 19일에는 예산홍성환경운동연합도 참여할 예정이다.