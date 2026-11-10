전교조 충남지부 임원 '선거법 위반' 혐의 공소청 송치... "결백 입증할 것"

큰사진보기 ▲대전지방공소청 홍성지청 ⓒ 이재환 관련사진보기

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경찰이 선거법 위반 혐의로 전교조 충남지부 임원 3명을 공소청에 송치한 가운데, 전교조 충남지부는 교사의 정치 참여을 제한하는 '입틀막'이라고 반발했다. 전교조 충남지부는 공소청이 해당 사건을 기소할 것으로 보고 '법정 다툼'에도 대비하고 있는 것으로 파악됐다.앞서 지난 11월 3일 충청남도경찰청은 전국교직원노동조합 충남지부 임원 3명을 대전지방공소청 홍성지청으로 송치했다. 경찰이 지난 7월 16일 전교조 충남지부를 압수수색한 지 110일 만에 이루어진 일이다.오수민 전교조 충남지부장은 10일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "재판까지 갈 것으로 예상하고 준비하고 있다. 변호사들의 도움을 받고 있다"라며 "(정확한 혐의에 대해서는) 정보 공개 청구를 한 상태이다. 받아 본 이후에 대응을 할 계획"이라고 말했다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면 경찰이 문제 삼은 것 중 하나는 지난 6.3 지방선거(충남 교육감 선거)에서 일부 전교조 교사들이 충남 민주·진보교육감 추진위(아래 추진위)에 참여했다는 점이다. 진보 시민사회 단체로 구성된 추진위는 지난 3월 17일 이병도 당시 교육감 후보를 민주·진보교육감 후보로 선정했다. 당시 전교조 교사들도 개인 자격으로 참여했다. 경찰은 이를 선거법 위반으로 본 것.이에 대해 오수민 지부장은 "공직선거법 87에 따르면 단체를 이용한 선거 운동 금지 조항이 있다"면서도 "(경찰은 해당 조항을 통해) 민주진보교육감 추진위를 문제 삼은 것이다. 선관위의 자문을 통해 (진보 교육감 추진위에) 교사 개인자격으로 참여하는 것은 가능하다는 답변을 받았다. 경찰은 이를 선거법 위반이라고 본 것"이라고 분석했다. 교사들이 추진위에 집단적으로 참여한 사실이 없다는 주장이다.이어 오 지부장은 "(검찰 송치 관련) 보도가 많이 돼서 주변에서 많이 걱정한다. 선거운동을 한 것도 아닌데, 답답하다. 재판으로 가더라도 결국 결백을 입증해서 무죄가 나올 수 있다고 판단하고 있다"라고 말했다.한편, 전교조 충남지부는 지난 6일 성명을 통해 "이재명 정부는 대통령 당선 공약으로 교원·공무원의 정치기본권을 보장했다"라며 "하지만 여전히 교원·공무원의 신분을 악용해 교원·공무원이 선거·정치와 관련해 그 어떤 말도 하지 못하도록 입을 틀어막고 있는 것이 지금의 현실"이라고 성토했다.