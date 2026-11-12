"어차피 죽을 건데"가 준 대담한 일탈의 시작

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"내 삶의 목표는 딱 하나다. 누구에게도 의존하지 않고 혼자 먹고 살 만큼 벌면서 본전치기 하는 것이다."

큰사진보기 ▲영화 <시한부 1년, 남자를 사다> 포스터. 죽음을 앞둔 여인과 호스트의 만남은 삶의 의미를 되묻게 한다. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

"간단히 말하자면 인생 최대의 계약 같은 거지. 서로에게 이익이 되고 둘 다 안전하게 지켜주는 거래."

"죽지 마요. 살아요. 당신이 살았으면 좋겠어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

아침에 눈을 뜨고 창가로 들어오는 대왕참나무의 단풍 든 모습을 바라본다. 참 새롭다. 너를 이렇게 온전히 바라볼 수 있는 이 아침이 참 감사하다. 이 아침, 요양원에 계신 엄마를 만나러 가기 위해 정성을 담아 전복죽을 끓일 수 있는 이 시간마저도 소중하다.산다는 것은 결국 죽음을 향해 걸어가는 여정이기도 하기에, 늙어서 자연스럽게 세상을 떠날 수도 있고 질병이나 사고 등 어떤 식으로든 죽음은 늘 우리 곁에 가까이 와 있다. 그래서일까. 문득 나 자신에게 질문을 던져보게 된다. 만약 우리에게, 나에게 1년의 시한부가 선고된다면 나의 버킷리스트는 과연 어떤 것이 될까?얼마 전 언니와 엄마를 만나고 돌아오는 길에, 엄마가 평생 해보지 못했던 것들을 남은 시간 동안 우리가 함께하자고 다짐했었다. 그 첫 번째가 바로 '호텔에서 자고 호텔 브런치 먹기'였다. 겨울이 오면 산책이 어려워지니 엄마와 오래 함께하며 엄마가 못 해본 것들을 찾다 보니 첫 번째가 이것이 되었다.물론 엄마가 정신이 온전하고 혼자 몸을 움직일 수 있다면 어림없는 일일지도 모른다. 엄마에게 호텔에서 자고 먹는 것은 멀쩡한 집을 두고 쓸데없는 데 돈을 쓰는 것이라며 손사래를 치실 테니까. 어쩌면 이것은 엄마의 버킷리스트가 아니라, 나와 언니가 엄마와 함께하고 싶었던 간절한 소망인지도 모른다. 하나씩 엄마와 하고 싶었는데 못했던 것들을 그때그때 상황에 맞추어 해보자고 마음먹었다.이런 생각의 연장선에서 만난 영화 한 편이 깊은 여운을 남겼다. 영화 <시한부 1년, 남자를 사다> 속 주인공 유이의 삶은 묵직한 화두를 던진다.애당초 그의 인생에 창창한 미래 같은 건 없었다. 암에 걸리면 치료를 거부하고 죽겠다고 마음먹었던 이유도 그 때문이다. 먹고 살 걱정을 안 해도 되니까. 어차피 죽을 건데 이젠 돈 모을 필요가 없잖아. 그렇게 묵묵히 저축하며 20대에 대출을 끼고 자가를 마련했던 유이였지만, 40년을 살아온 그에게 난생처음 청천벽력 같은 암 선고가 내려진다.치료만 받으면 예후가 아주 좋다는 의사의 말에도 그는 치료를 거부한다. 그에게 중요한 건 '암'이라는 병명 그 자체였다. "어차피 죽을 건데"라는 생각은 아이러니하게도 그를 억누르던 삶의 무거운 굴레에서 해방시켰다.진료비를 내려고 대기하던 그날, 유이는 난생처음 누군가에게 돈을 빌려주었고, 난생처음 택시를 탔으며, 난생처음 남자를 샀다. 72만 3800엔이라는 거금을 초면의 호스트 세나에게 건네며 그녀의 인생에 폭풍 같은 '처음'들이 찾아들기 시작했다.죽음을 앞두면 대담해진다는 말이 맞나 보다. 유이의 버킷리스트는 소박하면서도 강렬하다. 로봇청소기를 사고, 영화관 프리미엄 좌석에 앉고, 고급 온천에서 묵고, 회전초밥 대신 비싼 초밥을 먹고, 케이크를 하나 다 먹고, 퀼트 재료를 마음껏 사는 것.유이와 호스트 세나의 만남은 단순한 금전적 거래 그 이상이었다. 남들에게 관심 없고 각자의 세계에 갇혀 있던 두 사람은 서로를 통해 조금씩 변화해간다. 유이의 전 직장 상사이자 불륜 남이었던 이쿠야마는 결혼을 향해 묻는 유이에게 이렇게 답했다.그 말을 들은 유이는 세나를 찾아가 자신이 가진 돈을 조건으로 마지막 순간을 함께할 '결혼'을 제안한다. 혼자 남겨져 죽음을 맞이하는 것이 너무나 외로울 것 같았기 때문이다.하지만 그 과정이 평탄하지만은 않다. 세나의 동생 나치는 유이를 향해 날 선 비판을 던진다. 돈다발을 흔들며 상대를 억지로 바꾸려 드는 것은 학대와 다름없다고. 그러나 세나는 유이에게 말한다.그 한마디는 유이에게 살아갈 충분한 이유가 되어준다. 결국 두 사람은 진정한 의미의 동반자이자 부부로 서로의 삶에 깊숙이 스며든다. 퀼트를 혼자 만들 때보다 다른 사람들과 함께하며 색깔이 더 다양해진 것처럼, 유이는 비로소 타인과 연결되는 따뜻한 삶의 진실을 깨닫는다. "역시 오래 살고 볼 일이다"라는 그의 고백은 그래서 더욱 뭉클하게 다가온다.영화 속 유이가 암 선고를 받고 나서야 비로소 자신이 진짜로 원하는 것들을 찾아 나섰듯, 우리 모두는 사실 매 순간 시한부를 살고 있는지도 모른다.인생에서 처음으로 해보는 것, 아니면 내가 진정으로 좋아하는 것. 시한부가 아닌 지금 당장 떠올리는 나의 버킷리스트는 대개 평범한 일상의 즐거움들이다. 그렇다면 정말 시한부가 되었을 때도 지금의 것들이 그대로 나의 버킷리스트가 될지는 잘 모르겠다. 죽음의 문턱 앞에서 비로소 보이는 진짜 소중한 것들이 따로 있을지도 모른다.그렇다면 무엇이 가장 하고 싶은지 진지하게 생각해보고, 나중에 "그것도 해볼걸" 하고 후회하지 않도록 하나씩 천천히 삶의 목록을 지워나갈 일이다.이 기사를 작성할 수 있는 이 시간 또한 온전한 축복이다. 오늘도 우리는 시한부 같은 소중한 하루를 선물 받았다. 후회 없이 사랑하고, 온 마음을 다해 살아내야 할 이유가 바로 여기에 있다.이 글을 읽고 계신 오늘, 당신의 버킷리스트에는 무엇이 올라와 있는가? 조용히 가슴에 손을 얹고 당신만의 소중한 목록을 하나씩 채워보기를 권해본다.