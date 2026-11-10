끊긴 에너지바우처 정부가 직접 찾는다... '찾아드림 서비스' 도입

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 10월 19일 세종시청에서 열린 '세종시 다회용 컵 전환 업무협약식'에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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이사나 세대원 변경 등으로 에너지 바우처 지원이 끊겼으나 이를 모르거나 재신청에 어려움을 겪는 취약 계층을 정부가 먼저 찾아 나선다. 상담원이 직접 연락해 재신청을 돕고, 쪽방촌과 고시원 등 에너지 바우처를 직접 사용하기 어려운 주거 취약 계층에는 난방비를 현금으로 미리 지급한다.기후에너지환경부는 10일 국무회의에서 에너지 바우처 지원이 중단된 취약 계층을 정부가 먼저 찾아 재신청을 지원하는 '에너지 바우처 찾아드림 서비스'를 새롭게 도입한다고 밝혔다.이번 조치는 이날 국무회의에 보고된 범부처 '겨울철 취약 계층 보호 대책' 중 하나로, 에너지 바우처 신청부터 사용까지 전 과정에서 발생하는 복지 사각지대를 해소하기 위해 마련됐다. 이에 따라 정부는 '찾아드림 서비스'와 함께 난방비 사전 현금 지원, 찾아가는 에너지 복지 서비스 확대, 등유·액화석유가스(LPG) 추가 지원 등을 추진한다.우선 이사나 세대원 수 변경 등으로 에너지 바우처 지원이 중단된 가구 가운데 고령이나 장애 등으로 중단 사실을 알지 못하거나 행정복지센터 방문이 어려워 지원받지 못하는 사례를 줄이기 위해 '에너지 바우처 찾아드림 서비스'를 도입한다.상담원이 대상자에게 직접 연락하고 담당 공무원이 재신청 절차를 처리하도록 지원하는 방식이다. 수급자가 직접 행정복지센터를 방문하지 않아도 바우처를 다시 사용할 수 있도록 한 것이다. 정부는 내년 3월까지 바우처 사용이 중단된 약 2만 5000가구를 대상으로 서비스를 추진한다.에너지 바우처를 실제로 사용하기 어려운 주거 취약 계층을 위한 난방비 사전 현금 지급 제도도 올해 처음 시행한다. 쪽방촌이나 고시원처럼 월세에 에너지 비용이 포함돼 있어 에너지 바우처를 직접 사용하기 어려운 가구가 지원 대상이다. 동절기가 시작되기 전에 난방비를 현금으로 지급하는 방식으로, 11월부터 사전에 신청한 약 5300가구에 우선 지원한다.집배원과 사회복지사 등이 직접 방문해 바우처 사용을 돕는 '찾아가는 에너지 복지 서비스'도 확대한다.지난해에는 에너지 바우처 전액 미사용 가구 5만 9000가구를 방문해 약 99억 원의 바우처 사용을 지원했다. 올해는 전액 미사용 가구뿐 아니라 지원금의 50% 미만을 사용한 가구까지 대상에 포함해 최대 12만 2000가구를 방문한다.방문 현장에서는 카드 발급과 사용 방법을 안내하고, 주거 환경에 맞는 에너지 지원 상담도 제공한다. 국제 유가 상승과 고환율 등으로 난방비 부담이 커진 등유·LPG 사용 가구 약 21만 가구에는 14만 7000원 상당의 바우처를 추가 지급한다.이에 따라 해당 가구의 에너지 바우처 지원액은 평균 36만 7000원에서 51만 4000원으로 늘어난다. 추가 지원금은 오는 12월 9일부터 국민행복카드로 지급한다. 기존에는 별도의 선불카드를 발급해야 했지만, 이를 기존 국민행복카드로 통합해 이용 편의성을 높였다.올해 에너지 바우처 전체 지원 규모도 확대됐다. 기초생활수급 가구 중 노인·영유아·장애인 등 취약 계층을 대상으로 지원 가구를 지난해 140만 가구에서 올해 144만 가구로 4만 가구 늘렸다. 예산도 지난해 4815억 원에서 올해 5042억 원으로 227억 원 증액했다.취약 계층의 겨울철 에너지 이용권을 보장하기 위한 공급 중단 유예 조치도 시행한다. 기초생활수급자 등 취약 계층은 도시가스 요금을 체납하더라도 올해 10월부터 내년 5월까지 공급 중단을 유예받는다. 전기 요금 체납에 따른 전기 사용 제한도 올해 12월부터 내년 2월까지 해제한다.지난해 에너지 바우처 수급 기간에 발생한 전기 요금 체납액 역시 바우처 잔액 범위에서 납부할 수 있도록 지원한다.김성환 기후에너지환경부 장관은 "기후변화로 인한 이상기후와 에너지 비용의 급격한 상승은 경제적 어려움을 겪는 취약 계층의 삶에 더욱 무겁고 가혹한 부담이 되고 있다"며 "단 한 분의 소외됨 없이 모두가 안심하고 겨울을 날 수 있도록 복지 사각지대를 세심하게 발굴해 촘촘한 에너지 복지 안전망을 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.