교육재정 부족 현실화... 시·도교육청 예산 4.8조 구멍

큰사진보기 ▲국민의힘 서범수 의원( 울산 울주군 )이 9일 열린 국회 교육위원회 예산안 심사에서 최교진 교육부 장관에게 질의하고 있다. ⓒ 국회생중계 갈무리 관련사진보기

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정부가 추진하는 지방교육재정교부금 개편에 교육계가 "교육재정이 줄어들게 된다"며 반발하는 가운데, 전국 16 개 시·도교육청이 2027 년도 세출예산 편성 필요액 중 편성되지 않은 미 편성액이 4조 8685억 원에 달하는 것으로 나타났다.이같은 사실은 국회 교육위원회 소속 서범수 국민의힘 의원(울산 울주군)이 국회 교육위원회 예산안 심사에서 공개했고, 서 의원은 최교진 교육부 장관의 적극적인 대응과 결단을 촉구했다.서범수 의원실이 전국 16 개 시·도교육청으로부터 제출받은 자료를 재취합해 분석한 결과, 2027 년도 세출예산 편성 필요액은 총 102조 8863억 원인 반면, 실제 세출편성을 위한 배분액은 98조 178억 원으로 총 4조 8685억 원의 예산이 미편성된 것으로 나타났다.미편성액을 항목별로 살펴보면 사업비(교육사업, 시설사업 등)가 3조 5889억 원, 인건비가 1조 903억 원, 학교운영비가 928억 원, 기타 경비가 965억 원으로 집계됐다.이 가운데 학생 교육활동과 교육환경 개선 등에 사용되는 사업비가 전체의 약 73.7% 를 차지한다. 이 때문에 교육재정 부족에 따른 부담이 결국 학생들에게 돌아갈 수 있다는 우려가 제기된다 .서 의원은 이날 최교진 교육부 장관을 상대로 정부의 지방교육재정교부금 개편안에 대한 교육부의 입장 변화를 요구하며 "국정감사에서부터 지속적으로 제기된 교육재정 축소 우려가 실제 예산 편성 과정에서 구체화되고 있다"고 지적했다.이어 "전국 시·도교육청의 예산 편성 현황을 취합해 보니 약 4조 8000억 원의 예산이 미편성되고 있다"며 "인건비도 부족하지만 사업비가 3조 5000억 원 이상 미편성되고 있다는 것은 결국 학교시설과 학생복지 등 교육 현장에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 의미"라고 강조했다 .또한 "이번 국정감사에서도 여야 의원들이 교육 현장의 다양한 문제를 해결해 달라고 요구했는데, 정작 이를 뒷받침할 예산이 부족하다면 그 요구들을 어떻게 충족할 수 있겠느냐"고 지적했다 .이에 최교진 교육부 장관은 "시·도교육청들과 실무적으로 지속적인 논의와 의견 조율을 진행하고 있다"며 "교육청들이 재정 부족을 느끼고 있다는 점에 대해서도 인정한다"는 취지로 답변했다 .하지만 서 의원은 "교육부가 정부안이 이미 제출됐다는 이유로 국회 논의에만 기대서는 안 된다"고 거듭 강조하며 "이재명 정부의 국무위원으로서가 아니라 대한민국 교육의 수장인 교육부 장관으로서 판단하고 결단해야 한다"촉구했다.앞서 서범수 의원은 지난 10월 국정감사에서도 지방교육재정교부금 개편에 따른 시·도교육청의 재정 감소와 학생 교육사업 축소 가능성을 지속적으로 제기해 왔다 .당시 수도권 교육청 국정감사에서 서울·경기·인천교육청의 교부금 감소 전망을 제시하며 교육재정 부족이 학생들을 위한 사업비 축소로 이어질 수 있다고 지적한 데 이어, 영남권 교육청 국정감사에서는 교육감들이 우려 표명에만 그칠 것이 아니라 공동 대응과 실질적인 행동에 나서야 한다고 촉구한 바 있다.한편 예산 미편성액 지역별로는 서울시교육청의 미편성액이 9657억 원으로 가장 많았으며 전남 8353억 원, 경기 7550억 원, 인천 4641억 원, 강원 3361억 원 순으로 나타났다 .서울의 경우 인건비 643억 원과 사업비 9014억 원이 미편성됐으며, 경기도는 인건비 3250억 원과 사업비 4300억 원이 부족한 것으로 집계됐다. 전남 역시 사업비 미편성액만 6853억 원에 달했다.부산은 미편성액이 0원이지만 , 통합교육재정안정화기금 1600억 원을 활용한다고 밝혀 사실상 배분액이 모자라는 상황인 것으로 나타났다.이에 따라 각종 교육 사업이 추진에 어려움을 겪는 것은 물론 예산 부족분 때문에 지방채 발행 등 빚을 내는 사태까지 발생할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.