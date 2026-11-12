울산 산재사망노동자 디지털 기록관, 왜 만들었나

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큰사진보기 ▲10월 21일 울산시청 시민홀에서 울산산재사망노동자 디지털기록관 개관식이 열렸다. 김형균 울산저널 대표가 기록관 설립 배경을 설명하는 모습. ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲10월 21일 울산시청 시민홀에서 울산산재사망노동자 디지털기록관 개관식이 열렸다. ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 <울산저널>에도 실립니다.이 기사를 쓴 김형균 님은 '울산지역 산재노동자 애도와 기억을 위한 기록연구' 사업에 함께한 울산저널 대표입니다.

울산은 1962년 공업지구로 지정된 이후 대한민국 제조업의 출발점이 되었고, 지금도 그 명성은 변함이 없다. 1962년 8만 5000여 명이던 인구는 110만 도시로 성장했고, 지난해 1인당 지역내총생산은 9168만 원으로 전국 1위를 기록했다.그러나 이 성장의 이면에는 노동자의 희생이 있었다. 1962년부터 2023년까지 울산의 산업재해자는 최소 19만 명, 이 가운데 산재로 목숨을 잃은 노동자는 최소 3000명으로 추산된다. 최근에는 질병으로 인한 산재가 늘고 있고, 이주노동자의 산재사망도 중요한 과제로 떠오르고 있다. 도시가 성장하고 대한민국의 부를 떠받치는 과정에서 3000명의 노동자가 목숨을 잃었다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 지금도 연평균 40여 명의 노동자가 산재로 죽어가고 있다.산업재해는 해마다 반복된다. 2025년에는 노후 화력발전설비를 철거하던 노동자 7명이 사망하는 대형 재해가 발생했고, 올해도 조선사업장에서 연이은 사고로 5명이 목숨을 잃었다. 그러나 이들의 기록은 없다. 사고가 어떻게 일어났는지를 지역 차원에서 체계적으로 정리한 기록도 없다. 산재사망은 개별 사건이나 통계 숫자로만 남았고, 그 사이 노동자의 삶과 지역 산업역사의 중요한 부분이 제대로 기록되지 못했다.1987년 노동자 대투쟁 이후 노동자들은 임금과 노동조건뿐 아니라 생명권과 건강권도 본격적으로 요구하기 시작했다. 산재 은폐에 맞서는 활동과 현장의 노동안전보건운동이 활발해졌고, 울산산재추방운동연합 등이 전문적인 산재 대응 활동을 펼쳤다. 이어 '중대재해 없는 세상만들기 울산운동본부'가 결성되면서 일터의 안전과 보건은 사회 전체가 관심을 두는 문제로 넓어졌다.이런 흐름 속에서 <울산저널>은 중대재해를 보도하면서 사망노동자의 이름을 밝히지 않는 관행에 문제의식을 갖게 되었다. 일터에서 일하다 사망하는 것은 분명한 사업주의 책임인데도, 노동자의 부주의를 원인으로 보는 사회적 문화가 형성되어 있었기 때문이다. 이름이 숨겨지면 한 사람의 삶의 궤적이 사라지고, 가족이 견뎌야 할 고통에 대한 공감도 사라진다. 사업장 명칭이 숨겨지면 노동자를 불안전한 작업 환경에 내몬 책임자의 책임의식이 사라지고, 사고 내용과 예방대책이 숨겨지면 유사 사고의 재발을 막을 기회가 사라진다. 사업주의 처벌 내용마저 숨겨지면 법원의 판결은 솜방망이가 되고 만다.그래서 우리는 상상했다. 산재로 숨진 노동자의 삶을 기록할 수는 없을까. 유족과 친구, 직장 동료들이 추모글을 남길 공간이 필요하지 않을까. 사고 조사 기록과 법원의 판결 결과까지 기록하고 기억할 공간이 있다면 울산이 더 안전하고 건강한 사회로 나아갈 발판이 되지 않을까. <울산저널>은 지역신문발전위원회가 지원하는 기금으로 이 기록사업을 진행하기로 했다. 지역 노동단체와 공동사업으로 추진하기로 하고, 사업을 이끌 추진위원회도 꾸렸다.사업의 핵심은 흩어져 있는 산재사망노동자의 사례를 모아 분류하고 정리해 기록하는 일이다. 이를 위해 전문 연구단체와 협력해 재해 분류 기준을 만들고, 그 기준에 따라 정리한 자료를 누구나 검색할 수 있는 온라인 디지털 기록관으로 구축했다. 참고할 만한 사례로 미국 산업안전보건청(OSHA) 웹사이트의 '워커스 메모리얼(osha.gov/workers-memorial)'이 있다. 이곳에는 산재사망노동자의 사진과 가족사진이 올려져 있고 그 삶이 간략히 소개되어 있다. 미국에서도 매년 4월 28일 추모의 날 행사를 열어 지난 한 해 업무상 사망한 노동자의 이름을 엄숙하게 부르며 추모한다.다만 이 사이트에는 자세한 사고 기록이나 대책 등 구체적인 내용은 담겨 있지 않다. 울산 산재사망노동자 디지털 기록관의 핵심은 일터에서 돌아오지 못한 노동자 한 사람 한 사람의 죽음을 사회의 기억으로 바꾸는 것이다. 우리는 '기억'에서 '공론'으로, 다시 '행동'으로 이어지는 시민 참여 공간을 지향한다.앞으로도 아직 제대로 조사되지 못한 산재사망노동자의 기록을 더 찾아내고, 더 많은 노동자와 시민이 기록관을 쉽게 이용할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 단위사업장 노조의 교육시간을 활용한 홍보, 지역 역사전시관 부스 설치, 정부에 대한 정보공개 청구를 통한 자료 확보가 향후 추진계획으로 논의되고 있다. 또한 마창지역 등 다른 산업도시에도 같은 사업 모델을 확장해 지역별 네트워크를 구성할 계획이다.무엇보다 중요한 것은 기록관의 공공화다. 민간 기관의 노력으로 자료를 기록할 수는 있지만, 이 기록이 예방체계로 작동하려면 지방정부와의 협력이 필요하다. 관련 조례를 만들어 공공기록물로서의 위상을 정립하고, 추모공원을 설립하며, 시민사회가 함께하는 거버넌스 구조를 갖추어야 한다. 최근 국무회의에서 산재 사망노동자 수가 감소했다고 발표했지만 제조업 사망노동자는 오히려 증가했다. 중앙정부의 힘만으로는 중대재해를 줄이기 어렵다는 뜻이다. 중앙정부와 지방정부, 그리고 지역 노동시민사회가 함께 노력할 때 기록은 공론이 되고, 공론은 행동으로 이어져 일터의 안전보건을 지킬 수 있다. "기억해야, 반복되지 않는다"는 구호처럼.