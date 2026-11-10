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26.11.10 09:21최종 업데이트 26.11.10 09:21

내 차로 달리는 F1 서킷… 14~15일 영암서 모터축제 열린다

2026 전남광주 모터페스티벌... 참가권 판매, 하루 선착순 200대

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영암 국제자동차경주장
영암 국제자동차경주장 ⓒ 전남광주통합특별시

전남광주통합특별시는 오는 14일부터 15일까지 영암 국제자동차경주장에서 일반 운전자가 자신의 차량으로 서킷을 달리는 '2026 전남광주 모터페스티벌'을 개최한다고 10일 밝혔다.

시민에게 서킷 주행 기회를 제공하고, 다양한 체험·교육 프로그램을 통해 국제자동차경주장을 누구나 즐기는 모터레저 공간으로 활성화하기 위해 마련됐다.

참가자는 별도의 서킷 라이선스 없이 참여할 수 있다. 다만, 모든 운전자는 드라이버 브리핑과 안전교육을 마쳐야 한다. 가족이나 친구도 동승할 수 있다.

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서킷 주행 참가권은 기본형 2만 원, 참여형 10만 원이다. 기본형은 드라이빙 스쿨(이론), 피트 포토존, 서킷 주행으로 구성되며 참여형에는 레이싱 결승선 통과 체험과 타겟타임 챌린지 등이 추가된다.

참가권은 차량 1대당 하루 기준으로 판매하며, 하루 200대까지 선착순으로 모집한다. 구매는 네이버 쇼핑에서 '전남광주 모터페스티벌'을 검색하면 된다.

이번 페스티벌은 주행, 교육, 전시, 3개 분야 7개 프로그램으로 구성된다.

주행 분야에선 레이싱 결승선 통과 체험, 타겟타임 챌린지 등 2개 프로그램을 운영한다. 교육 분야에선 드라이빙 스쿨, 자동차 랠리 주행, 대학생 자작차 주행 등을 진행한다.

전시 분야는 그리드워크, 피트 포토존 등 2개 프로그램으로 구성된다. 그리드워크는 출발선에 도열한 레이싱 차량을 가까이에서 관람하고, 사진을 찍을 수 있는 프로그램이다. 피트 포토존에서는 차량 정비 공간인 피트에 참가자 차량을 배치해 기념사진을 촬영할 수 있다.

가족 단위 방문객을 위한 무료 체험도 마련된다. F1 풀코스를 버스로 둘러보는 '서킷 버스투어'와 안전요원이 운전하는 '어린이 카트 체험', '슈링클스 키링 만들기' 등을 무료로 즐길 수 있다.

어린이 전용 에어바운스 놀이공간과 푸드트럭, KIC 굿즈샵도 마련돼 가족 단위 방문객도 다양한 프로그램을 즐길 수 있다.

박숙희 전남광주시 관광산업과장은 "전문 선수와 마니아 중심의 모터스포츠를 일반 시민과 가족이 함께 즐기도록 마련한 행사"라며 "국제자동차경주장을 누구나 찾고 즐기는 모터레저 공간으로 만들겠다"고 말했다.

#영암국제자동차경주장#2026전남광주모터페스티벌#전남광주시#F1#자동차경주

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