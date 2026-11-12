담배 냄새로 시작하는 아침... '층간 흡연'에 결국 이사 갑니다

"아빠한테 담배 냄새 나."

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"방송국 사람들이 그렇게 담배를 피워. 아빠는 담배 안 피워."

큰사진보기 ▲과거 아침 라디오 생방송을 진행하던 시절의 스튜디오 모습 ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲층간 흡연의 고통과, 공동주택에서 이웃을 향한 배려가 얼마나 절실한지를 보여주는 모습. ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲아침에 일어나 화장실 문을 열면 밤새 쌓인 담배 연기가 안에 가득하다. AI 생성이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

나는 꽤 오랫동안 담배를 피웠다. 열아홉 살, 고등학교를 그만두고 서울에서 전주로 이사 온 뒤였다. 아는 친구 하나 없는 낯선 도시에서 마주한 현실은 막막했고, 그렇게 담배를 배웠다. 이후 라디오 진행자와 방송 작가로 활동하던 시절에는 하루 세 갑까지 피웠다. 지금 생각하면 어지간한 애연가도 혀를 내두를 만한 흡연량이다. 당시에는 담배가 없으면 하루를 어떻게 보내야 할지 걱정할 정도였다.그런 내게 담배를 끊어야겠다고 마음먹게 한 계기가 있었다. 바로 어린 아들들이었다. 아침 라디오 생방송을 마치고 집으로 돌아온 어느 주말이었다. 초등학생이던 두 아이가 반갑게 아빠를 맞이하는가 싶더니 갑자기 무슨 냄새가 난다며 후다닥 자기들 방으로 들어가 버렸다. 당시 한 방을 함께 쓰던 아이들의 방문을 두드리고 이유를 물었다. 돌아온 대답은 간단했다.담배를 피우는 게 죄는 아니지만, 아이들이 싫어할까 봐 나름대로 항시 신경을 썼다. 집 앞에 주차한 차 안에서 가글도 하고 섬유 탈취제까지 뿌린 뒤 들어왔는데도 소용이 없었던 모양이다. 어른이 생각하는 것보다 성장기 아이들의 후각은 훨씬 예민했다. 그때 나는 아이들에게 이렇게 말했다.거짓말이자 변명처럼 들릴 수도 있지만, 당시 라디오 부스나 조정실에서는 대놓고 담배를 피웠다. 믹스커피 한 잔을 마시며 방송을 진행하다 노래가 나가는 시간에 담배 한 대를 피우는 일은 진행자에게도, 제작진에게도 익숙한 풍경이었다. 아마도 모든 방송국이 그러지는 않았을 거다. 내가 근무했던 방송국에 국한된 이야기일 수도 있다.기억을 더 어린 시절로 돌려보면 흡연을 둘러싼 풍경은 지금과 달라도 너무 달랐다. 심지어 고속버스 좌석마다 재떨이가 설치되어 있었고, 버스에 오르면 곳곳에 담배 연기가 자욱했다. 음식점 공공 화장실에서도 흡연은 기본이었고 초등학교 시절에는 아버지가 시키는 담배 심부름을 다니기도 했다. 담배를 사다 드리고 거스름돈을 받는 재미에 심부름을 마다하지 않았던 기억도 있다.지금 이 시대의 기준으로 보면 쉽게 이해하기 어려운 장면들이다. 하지만 그때는 흡연이 개인의 기호를 넘어 사회 곳곳에 깊숙이 자리 잡고 있던 시대였다. 하지만 세상은 변했다. 흡연을 바라보는 사회적 인식도 달라졌고, 담배 연기가 주변 사람들에게 미치는 영향에 대한 경각심도 높아졌다.요즘은 전자담배에서 나는 달콤한 향 때문에 아이들이 담배 냄새를 쉽게 알아차리지 못한다는 이야기도 들린다. 하지만 담배 연기가 남기는 일상의 문제가 단순히 나쁜 냄새의 호불호에 그치지 않는다는 것은 우리 모두 알고 있는 사실 아닌가.일반 연초에서 뿜어져 나오는 독성 물질이 아이들의 호흡기 질환을 유발하고 성장에 악영향을 미치는 것은 널리 알려진 사실이다. 냄새가 덜하다는 전자담배 역시 결코 안전한 것은 아니다. 전자담배에서 발생하는 에어로졸에도 유해 물질이 포함될 수 있으며, 실내에서 흡연하면 주변 사람들도 이를 간접적으로 흡입할 수 있다. 냄새가 적다는 이유로 다른 사람에게 미치는 영향까지 사라지는 것은 아니다.무엇보다 흡연이 인체에 미치는 치명적인 통계 앞에서는 어떤 변명도 통하지 않는다. 흡연이 폐암의 가장 중요한 위험 요인이며, 흡연자의 폐암 발생 위험은 비흡연자보다 최소 10배에서 많게는 수십 배까지 치솟기 때문이다.당시에도 담배 연기의 해악에 대한 이런 정보를 알고 있어 남이 내 아이들 앞에서 담배를 태우면 화를 내면서도 정작 내가 아이들을 간접흡연에 노출시키는 것에는 너무나 관대했던 나는 전형적인 '내로남불' 아빠였다.그러다 아이들의 그 말을 듣고는, 내가 무심코 내뿜은 연기가 사랑하는 아이들의 건강을 보이지 않게 갉아먹고 있었을지도 모른다는 생각에 가슴이 철렁 내려앉았다.결국 그날 이후 금연을 시작했다. 그리고 지금은 9년 차다. 재미있는 것은 사람의 마음이 이렇게까지 달라질 수 있다는 사실이다. 하루 세 갑씩 피우던 애연가였던 내가 이제는 어디선가 담배 냄새가 조금만 풍겨도 몸서리칠 만큼 싫어한다. 오랜 흡연 습관이 남아 있다면 다시 피우고 싶은 충동이 생길 법도 한데, 오히려 정반대가 됐다.물론 그동안 위기가 없었던 것은 아니다. 친구들과 어울린 술자리에서 담배에 불을 붙이고 깊숙이 연기를 빨아들이며 만족해하다가, 머리가 핑 도는 아찔함과 함께 '결국 금연에 실패했구나' 자책하며 눈을 떠보면 다행히 꿈이었던 적도 많았다. 아마 금연 5년 차까지는 종종 그런 꿈을 꾼 듯하다. 생방송 진행 중 멘트가 막힐 때면 무조건 금연 탓이라 핑계를 대기도 했지만, 돌이켜보면 그저 금단 현상의 일부였을 뿐이다. 지금은 그런 꿈조차 꾸지 않는다.무엇보다 기쁜 것은 군대까지 다녀온, 성인이 된 아들들이 담배를 피우지 않는다는 사실이다. 물론 아이들이 담배를 피우지 않는 이유를 전적으로 내 금연 덕분이라고 단정할 수는 없다. 다만 아빠의 선택이 아이들에게 어떤 모습으로든 아주 조금은 영향을 주었을 것이라는 생각은 든다. 돌이켜보면 금연은 내 인생에서 손꼽을 만큼 잘한 결정이다.요즘 내가 사는 아파트에서 뜻밖의 고민이 생겼다. 바로 담배 냄새다. 어디선가 피운 담배 연기가 화장실 환기구를 통해 집 안으로 들어오는 일이 잦아졌다.아침 출근 준비로 바쁜 시간, 아내와 나는 누가 먼저랄 것도 없이 씻고 단장하기 위해 화장실 문을 연다. 그런데 밤새 쌓인 담배 연기가 화장실 안에 가득하다. 하루를 시작하기도 전에 불쾌한 냄새와 마주하는 순간, 아침부터 기분이 상한다.역겨운 냄새를 참아가며 이를 닦고 머리를 감다 보면 어느새 숨이 가빠진다. 조금이라도 담배 연기를 덜 마시려고 숨을 참다 보니 세면을 마치고 나올 때면 숨을 헐떡이기 일쑤다.지난여름에도 상황은 다르지 않았다. 퇴근 후 집 안의 더위를 식히려고 매번 에어컨을 켤 수는 없어 베란다와 창문을 열어두곤 했다. 하지만 그때마다 어디선가 피워 올린 독한 담배 냄새가 집 안으로 밀려들었다. 시원한 바람을 기대하며 창문을 열었다가 오히려 담배 연기를 마주할 때면 화가 치밀었다.필자는 3년 전 뇌경색으로 쓰러져 한동안 힘겨운 투병과 재활의 시간을 보냈다. 지금은 일상생활과 직장생활을 이어가고 있지만, 한 번 건강을 크게 잃었던 경험 때문인지 건강을 위협하는 환경에는 남다르게 예민할 수밖에 없다. 물론 담배를 피우는 사람에게도 나름의 사정과 기호가 있을 것이다.나 역시 한때는 누구보다 담배를 가까이했던 사람이기에 흡연자의 마음을 모르는 것은 아니다. 하지만 공동주택에서의 흡연은 개인의 기호만으로 설명하기 어렵다. 내가 피운 담배 연기가 다른 사람의 집으로 들어간다면 이야기는 달라진다. 특히 어린 자녀를 키우는 가정이라면 그 불편과 걱정은 더 클 수밖에 없다.내가 사는 아파트는 최근 몇 년 사이 젊은 신혼부부와 어린 자녀를 둔 가정의 입주가 늘었다. 신축 아파트의 높은 가격과 비교하면 상대적으로 부담이 적은 집을 찾는 사람들이 이곳에 새로운 보금자리를 마련한 것이다. 아파트의 연식은 오래됐지만, 가격 대비 넓은 공간이 매력 포인트로 작용하는 듯하다. 게다가 아이들이 다닐 수 있는 초·중·고교까지 잘 갖춰져 있으니 신혼부부들에게 금상첨화일 것이다.그런데 아이러니하게도 담배 냄새로 인한 불편은 오히려 커지고 있다. 승강기와 경비실 안내 방송을 통해 담배 냄새 피해를 호소하는 민원이 반복해서 전달될 정도다. 아파트라는 공간은 수많은 사람이 벽 하나를 사이에 두고 살아가는 곳이다. 내 집에서 하는 행동이라고 해서 언제나 나만의 일로 끝나는 것은 아니다. 층간소음이 그렇고, 담배 연기도 그렇다.말은 하지 않았지만, 오랫동안 살아온 이 아파트에서 우리 부부가 이사를 결심한 이유 중 하나도 바로 이웃의 흡연 때문이다. 그동안은 이런 이야기를 밖으로 꺼내 봐야 누구에게도 도움이 되지 않을 것 같아 꾹 참아왔다.사실 공동주택의 간접흡연 문제를 해결하기 위한 제도가 전혀 없는 것은 아니다. 현행법에 따르면 아파트 거주 세대의 절반 이상이 동의하면 복도와 계단, 엘리베이터, 지하주차장 등을 금연구역으로 지정할 수 있다. 또한 간접흡연 피해를 입은 입주민은 관리사무소에 피해 사실을 알리고 해당 세대에 흡연 중단을 권고해 달라고 요청할 수도 있다.문제는 정작 이웃 간 갈등이 발생하는 화장실이나 베란다 등 세대 내부의 흡연 문제는 여전히 실질적인 해결에 어려움이 따른다는 점이다. 특히 간접흡연은 명확한 측정 기준이나 방법이 없어 층간소음처럼 공식적인 분쟁 조정 절차를 이용하기도 쉽지 않다.이제는 공동주택의 간접흡연 문제를 개인 간의 갈등으로만 남겨두어서는 안 된다고 생각한다. 금연구역 지정을 확대하는 것은 물론, 환기구를 통한 담배 연기 유입을 줄일 수 있는 설비 개선과 반복적인 간접흡연 피해에 대응할 수 있는 실질적인 중재 체계도 고민해야 한다. 흡연자의 권리를 존중하면서도 비흡연자가 자신의 집에서만큼은 담배 연기 없이 생활할 수 있도록 하는 사회적 기준이 필요하다.한때 하루 세 갑씩 담배를 피웠던 사람이 이제는 이웃의 담배 연기를 걱정하며 살아간다. 부디 아이들을 위해 금연한 아버지의 경험이, 지금 이웃의 흡연 문제로 고민하는 또 다른 부모들에게도 작은 공감으로 전해졌으면 한다.