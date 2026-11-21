유학생 30만 명 시대가 도래했습니다. 유학생은 이제 한국 대학에서 만나는 '특별한 손님'이 아니라, 함께 생활하고 배우는 캠퍼스의 일원으로 자리잡았습니다. 이 기획에서는 유학생이 한국에서 자신의 자리를 만들어가는 모습을 관찰합니다. 그리고 그들을 만난 한국 학생들이 서로 다른 삶을 통해 무엇을 배우고 달라졌는지, 앞으로 한국 캠퍼스는 이들을 수용하기 위해 어떻게 변화해야 할지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲유학생과 이야기를 나누는 한국 학생 (Gemini 생성) ⓒ 정은이 관련사진보기

"엘리베이터 닫힘 버튼을 빠르게 누르는 저를 돌아보게 됐죠."

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"대부분 한국의 고등학생은 한국 내 대학입시를 위해 몰두하죠. 저 역시도 그랬고요. 그를 만나보니 전 너무 익숙한 환경에서만 진로와 미래를 생각하고 있더라고요."

"모두가 그렇게 생각할 거라 단정 짓지 않으려고 노력해요."

"몽골은 한국에 비해 생각이나 감정을 직접적으로 표현하는 편이에요. 아노진 언니는 한국 친구들이 상처받지 않을까 걱정한다고 말한 적이 있는데, 그 다름에서 오는 감정을 세심하게 살펴준 언니에게 고마워요. 저 역시 이런 태도가 제게 필요하다고 느꼈죠."

"한국 사람들은 타인의 시선을 많이 신경 쓰는 것 같아요. 저도 그렇고요."

"한국 사람들은 주황색, 연보라색, 진한 분홍색으로 머리를 염색하는 일이 흔하지 않잖아요. 그런데 이들은 그런 머리색이 자신의 개성을 드러낸다고 생각해요. 머리색을 바꿀 때마다 회사 사람들이 좋아해 준다는 것도 제게는 신선한 충격이었죠."

덧붙이는 글 | 3편으로 이어집니다.

외국인 학생을 만난 뒤, 한국 학생들은 자신이 당연하게 여기던 것을 다시 보게 됐다고 한다. 엘리베이터 닫힘 버튼을 연속해 누르는 습관부터 익숙한 환경 안에서만 그려왔던 진로, 부모가 정한 통금, 타인의 시선을 의식하는 자신의 모습까지. 외국인 학생을 만난 한국 학생들은 낯선 문화를 배우는 것과 동시에 자신을 돌아보게 됐다고 했다.서다경씨는 지난해 동국대학교 DJSS(Dongguk Japan Summer School) 버디 프로그램에 참여했다. 그는 2주간 일본 학생 5명에게 서울 곳곳을 안내하는 역할을 맡았다. 다경씨는 이동 중 엘리베이터를 탈 일이 종종 있었는데, 습관적으로 닫힘 버튼을 여러 번 누르는 자신의 모습을 일본 학생의 입에서 듣게 됐다. 그러면서 그는 "한국의 '빨리빨리' 문화를 새삼 인식하게 됐다"고 밝혔다.고려대학교 국제처도 유학생과 한국 학생이 서로의 언어와 문화를 교류하는 프로그램을 운영 중이다. 이곳에 참여한 양아무개씨는 "같이 다니면서 문화적 차이를 크게 느낀 적은 생각보다 없어요"라고 했다. 그 이유를 들어보니, 양씨와 함께한 유학생은 어릴 적부터 한국을 좋아해 한국 문화와 생활에 이미 익숙했다고 한다. 양씨는 오히려 낯선 환경에 적응해 공부하는 그를 보며 자신을 다시 생각하게 됐다고 전했다.양씨는 그를 통해 새로운 환경에 도전할 수 있는 용기를 얻었다. 양씨는 이번 여름에 국제처 조교로 근무하며 계절학기 프로그램을 운영했고 해외 파견에도 관심이 생겼다고 밝혔다.꿈이 생긴 양씨와 달리 이승희씨는 자신의 신념을 성찰하는 계기가 됐다고 한다.서울여자대학교 학습동행 멘토링 슈버디에서 활동 중인 승희씨는 몽골 유학생 아노진씨를 만났다. 승희씨가 부모님이 정한 통금 시간을 이야기하자 아노진씨는 "성인인데 부모님이 너의 자유를 통제할 수 있어?"라고 되물었다. 그 질문은 승희씨가 당연히 여기던 통제를 낯설게 만들었다.한국과 몽골의 문화 차이를 묻자 승희씨는 이렇게 답했다.승희씨와 마찬가지로 이수정씨도 유학생과 지내며 자신을 돌아보게 됐다고 전했다. 세종학당에서 외국 학생을 만난 수정씨는 유학생과 지내며 한국 사람들이 타인의 시선을 많이 의식한다는 생각을 하게 됐다.수정씨는 다른 사람이 보기에 조금이라도 부해 보이거나 자신에게 어울리지 않는 모양의 옷은 입지 않는다고 했다. 하지만 수정씨가 만난 스페인과 크로아티아 출신 학생들은 옷을 고를 때 자신의 체형이나 주변의 시선을 자신만큼 의식하지 않는 것처럼 보였다고 했다. '내 스타일이니까, 내가 좋아하는 옷이니까'라는 이들의 태도였다.외국인 학생과의 만남이 이들에게 남긴 것은 다른 나라에 대한 지식만은 아니었다. 다경씨는 자신의 습관을, 양씨는 진로를 바라보는 범위를, 승희씨와 수정씨는 자신이 당연하게 여겨온 생각과 행동을 다시 들여다보게 됐다고 말했다.