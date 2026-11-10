겨울철 위기 가구 집중 발굴... 144만 가구에 에너지 바우처 지급

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 10월 30일 서울 마포구 염리종합사회복지관에서 열린 청년 사회복지사와 함께하는 소통 간담회에서 발언하고 있다 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲겨울철 취약계층 보호 대책 주요 내용 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

정부가 겨울철 난방비와 생활비 부담, 한파에 따른 건강·안전 위험에 노출된 취약 계층을 선제적으로 찾아 지원한다.복지 사각지대 발굴에 활용하는 위기 정보를 50종으로 확대해 위기 가구 약 40만 명을 발굴하고, 에너지 취약 계층 144만 가구에 가구당 연간 평균 36만 7000원의 에너지바우처를 지급한다. 홀로 사는 어르신 56만 6000명의 안부 확인을 강화하고, 겨울방학 중 돌봄 공백이 우려되는 아동에 대한 급식과 돌봄 지원도 확대한다.보건복지부는 10일 국무회의에서 '겨울철 대비 취약계층 보호 방안'을 보고하고, 관계 부처 합동으로 마련한 '2026~2027년 겨울철 취약계층 보호 대책'을 발표했다. 발표에 따르면 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 대설·한파 대책기간을 운영하며, 겨울철 위기가구 발굴과 생활 안정 지원, 대상별 맞춤형 보호, 건강·안전 관리, 나눔문화 확산 등 5대 분야 대책을 추진한다.지난 겨울 전국 평균 기온은 1.1도로 평년(0.5도)보다 높았지만, 한랭질환자는 364명으로 전년(334명)보다 늘었다. 사망자도 8명에서 14명으로 증가했다. 특히 한랭질환자의 57.4%(209명), 사망자의 78.6%(11명)가 65세 이상 고령층이었다.먼저 복지 사각지대 발굴에 활용하는 위기 징후 정보는 기존 47종에서 50종으로 늘린다. 새롭게 불법 사금융 피해자와 취약 채무자 정보를 추가해 금융 위기에 놓인 가구를 찾아내고, 단전·단수·단가스 및 공동 주택 관리비 장기 체납 등 에너지·주거 취약 징후가 있는 가구도 집중 발굴한다. 발굴 목표는 약 40만 명이다.복지 멤버십을 통해 안내하는 복지 서비스도 기존 164종에서 209종으로 확대한다. 11월부터 에너지 바우처와 가스·전기 요금 할인, 농식품 바우처 등 겨울철 생활 안정에 필요한 서비스 4종을 선제적으로 안내한다.난방비 지원을 위해 에너지 취약 계층 약 144만 가구에 연간 평균 36만 7000원의 에너지 바우처를 지급한다. 등유·LPG를 주 난방 에너지원으로 사용하는 22만 가구에는 14만 7000원을 추가 지원해 연간 총 51만 4000원을 제공한다.특히 이번 겨울부터 등유·LPG 추가 지원금을 기존 에너지 바우처 카드에 포인트로 지급한다. 기존에는 행정복지센터를 방문해 선불카드를 받아야 했지만, 지급 방식을 개선해 이용자 불편을 줄였다.이와 함께 지역난방 취약 계층에는 월 최대 7만 3000원, 전기 요금은 월 최대 1만 6000원, 도시가스 요금은 월 최대 14만 8000원까지 지원한다. 저소득 가구 약 3만 7000가구와 사회복지시설 250곳에는 단열 시공과 고효율 보일러 교체 등 난방 효율 개선을 지원한다.경로당 6만 9000곳에는 11월부터 5개월간 월 40만 원의 난방비를 지급하고, 국비 지원 사회 복지시설 약 7000곳에는 내년 1월부터 2개월간 월 30만~100만 원을 지원한다.생계 지원도 확대한다. 2027년 기준 중위 소득을 역대 최대 수준인 6.70% 인상하고, 이에 맞춰 생계 급여 선정 기준과 월 최대 지급액도 높인다. 긴급 복지 지원 대상에는 생계비와 함께 월 15만 원의 연료비를 추가 지원한다. 내년 1월부터는 분유·기저귀 등 필수 생필품 구입이 어렵거나 월세 체납으로 퇴거가 임박한 경우 현장 재량으로 30만 원을 우선 지원하는 제도도 도입한다.대상별 맞춤형 보호도 강화한다. 취약 어르신 56만 6000명은 평상시 방문과 전화로 정기적인 안전 확인을 받는다. 한파 특보가 발령되면 거동이 불편한 어르신 등 고위험군을 대상으로 매일 1회 이상 전화하거나 방문한다.독거 어르신과 장애인 약 27만 8000가구에는 화재 감지기와 응급 호출기 등을 활용한 응급안전안심서비스를 제공하고, 노후 장비 약 9만 대를 교체한다. 인공지능(AI) 스피커 약 4000대를 통해 한파 위험 정보와 행동 요령도 하루 세 차례 안내한다.노숙인과 쪽방 주민에 대한 보호도 강화한다. 한파 특보 발령 시 거리 노숙인 밀집 지역을 하루 세 차례 순찰하고, 쪽방 주민은 주 2회 방문 또는 전화로 안부를 확인한다. 응급 잠자리와 방한 물품, 무료 식사도 제공한다.겨울방학 중 결식 우려 아동을 발굴해 급식을 지원하고, 지역아동센터와 다함께돌봄센터의 틈새돌봄 운영 기관은 올해 1505곳에서 내년 2200곳 이상으로 늘린다. 오후 10시 또는 자정까지 운영하는 야간 연장 돌봄 기관도 올해 347곳에서 내년 393곳 이상으로 확대한다.노인 일자리는 올해보다 2만 8000개 늘어난 118만 개, 장애인 일자리는 3000개 증가한 3만 8000개를 제공한다.한파에 따른 건강 피해를 막기 위해 전국 약 500개 응급실을 중심으로 한랭질환 감시 체계를 운영한다. 어린이와 어르신 등을 대상으로 인플루엔자 무료 예방 접종을 실시하고, 어린이 국가예방접종 지원 대상도 기존 13세에서 14세까지 확대한다.내년 1분기부터는 취약 어르신 56만 6000명을 대상으로 낙상 사고 치료·회복비를 새롭게 지원한다. 전국 한파 쉼터 약 6만 4000곳을 운영하고, 한파 특보 발령 시 읍면동별 최소 1곳 이상은 오후 10시까지 연장 운영하도록 한다.민간 나눔과 연계한 지원도 추진한다. 전국 모든 시군구에서 운영하는 '그냥드림' 코너에는 따뜻한 차와 즉석 죽 등 온열 먹거리, 핫팩과 방한 양말 등을 담은 '겨울나기 그냥드림 패키지'를 지원한다. 사회복지공동모금회는 '희망2027나눔캠페인'을 통해 연말연시 집중 모금에 나서고, 12월부터 내년 1월까지 김장김치 나눔 등 지역사회 봉사 활동도 진행한다.정은경 복지부 장관은 "겨울의 추위가 매섭게 파고들수록 어려운 이웃을 향한 관심과 온정은 더욱 두터워져야 한다"면서 "도움이 필요한 이웃을 한발 앞서 찾아가고, 복지의 온기가 우리 사회 구석구석에 스며들어 모두가 함께 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.덧붙여 주변의 어려운 이웃에 관심을 갖고 도움이 필요한 경우 가까운 행정복지센터나 129 보건복지상담센터, 복지 위기 알림 앱 등을 통해 도움을 요청해달라고 당부했다.