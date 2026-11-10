연 1500억 광주 시내버스 준공영제... "정기 종합감사 도입 필요"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲질의하는 전남광주시의회 이현명(더불어민주당·진도) 의원. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

연간 1500억 원 안팎의 예산이 투입되는 광주 시내버스 준공영제에 대해 정기적인 종합감사를 실시해야 한다는 지적이 전남광주통합특별시의회에서 제기됐다.전남광주시의회 이현명(더불어민주당·진도) 의원은 지난 6일 전남광주시 통합교통국 소관 행정사무감사에서 시내버스 준공영제에 투입되는 재정보전금 집행의 적정성을 확인하기 위해 정기적인 종합감사 도입을 촉구했다.시 통합교통국은 올해 시내버스 준공영제 관련 예산이 1509억 원이며, 10개 버스업체를 대상으로 매년 외부 회계감사와 표준운송원가 분석을 실시하고 있다고 시의회에 보고했다.이 의원은 "해마다 1300억~1500억 원대에 이르는 재정보전금이 투입되는 만큼 집행 내역을 철저히 살펴야 한다"며 "회계상 문제가 없는지 확인하는 것과 예산이 적정하게 쓰였는지 판단하는 것은 별개의 문제"라고 지적했다.실제로 2023년 광주광역시 감사위원회의 시내버스 준공영제 특정감사에서는 기타수입금 누락 등 정산 부적정이 확인돼 총 31억 4600만 원의 재정상 조치가 내려졌다.이 의원은 "매년 실시하는 회계감사와 별개로 2~3년에 한 번씩 시 차원의 종합감사를 통해 과도한 지출이나 불합리한 운영 사항을 살펴야 한다"며 "감사 결과가 실질적인 운영 개선으로 이어질 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.이어 10개 버스업체의 운영실적을 면밀히 평가하고 우수업체에 가산점을 부여하는 등 평가 결과를 준공영제 운영에 적극 반영할 것을 제안했다. 아울러 "시내버스 운영비의 적정성을 검토하고 재정 운용 효율화를 통해 마을버스 등 다른 대중교통 분야 지원을 보완하는 방안도 고민해야 한다"고 밝혔다.이에 김영선 시 통합교통국장은 "보다 철저한 감사와 운영상 보완사항을 검토하겠다"고 답했다.