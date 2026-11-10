바다악어 사는 강에서 열리는 올림픽 조정 경기?

큰사진보기 ▲2032년 올림픽 무대가 될 피츠로이강 일대에서 포착된 바다악어의 모습. ⓒ 7NEWS 화면 캡처 관련사진보기

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2032년 브리즈번 올림픽 개막을 6년 앞두고 호주 퀸즐랜드주 곳곳이 분주하다. 내가 살고 있는 골드코스트도 예외는 아니다. 지난 몇 년 동안 도시 곳곳에서 대형 개발사업과 교통 인프라 공사가 이어졌다. 트램(G:link) 연장 구간이 개통했고, 새로운 건물과 숙박시설도 속속 들어서고 있다. 거리를 걷다 보면 올림픽을 앞두고 도시가 조금씩 달라지고 있다는 것을 실감한다. 그런데 최근 퀸즐랜드에서 들려온 올림픽 소식 하나가 눈길을 끌었다. 조정과 카누 경기가 열릴 장소가 악어가 서식하는 강이라는 것이다.경기장이 들어설 곳은 퀸즐랜드주 중부 도시 록햄프턴을 가로지르는 피츠로이강이다. 퀸즐랜드 주정부는 이곳을 2032년 브리즈번 올림픽과 패럴림픽의 조정, 패러 조정, 카누 스프린트 경기장으로 확정했다. 2026년 9월에는 세계조정연맹과 국제카누연맹도 독립적인 기술 평가 결과를 바탕으로 경기장 적합성을 공식 승인했다.그러나 문제는 이 강이 악어가 서식하는 자연 하천이라는 사실이다. 피츠로이강 주변에는 호주의 대표적인 야생 포식자인 바다악어가 살고 있다. 몸길이가 4~6m에 이르는 개체도 있어 현지에서는 악어 출몰 소식이 낯설지 않다. 당초 일부 보도에서는 이 일대에 악어가 500마리 정도 서식한다는 이야기가 나왔다. 다만 현지 악어 전문가와 호주 ABC가 확인한 자료에서는 그보다 훨씬 적은 수치가 제시됐다. 숫자에 차이가 있는 만큼 500마리라는 표현을 그대로 받아들이기는 어렵다.그렇다고 악어 문제가 사라지는 것은 아니다. 지난 2일 호주 ABC와 7News 보도에 따르면, 올림픽 경기 예정 구역에서 멀지 않은 노스 록햄프턴 골프장 11번 홀 주변에서 몸길이 최대 3m로 추정되는 바다악어가 발견됐다. 골프장 측은 회원들에게 악어 출몰 사실을 알리고 주의를 당부했다.올림픽 경기장과 가까운 곳에서 실제 악어가 발견됐다는 소식은 선수 안전 문제를 다시 수면 위로 끌어올렸다. 사실 이 논란은 하루아침에 시작된 것이 아니다. 지난 4월에는 세계 각국의 조정 선수 약 500명이 경기장 선정에 우려를 나타내며 재검토를 요구하는 공개서한에 서명했다는 보도도 나왔다. 악어뿐 아니라 강의 수심과 유속, 홍수 가능성 등 경기장으로서 갖춰야 할 조건에 대한 의문도 제기됐다.이에 대해 퀸즐랜드 주정부는 피츠로이강의 경기장 적합성을 확인하기 위한 독립적인 기술 평가를 진행했고, 국제 스포츠 단체들도 그 결과를 승인했다. 주정부가 내세우는 근거 중 하나는 경기 예정 구역이 피츠로이강의 보와 가까운 상류 담수 구간이라는 점이다. 피츠로이보는 강의 하류 염수 구간과 상류 담수 구간을 구분하는 역할을 한다. 악어가 서식하는 강이라고 해서 경기 구역 전체가 같은 위험성을 갖는 것은 아니라는 설명이다.실제로 록햄프턴에서는 이미 지역 조정 선수들이 이 강에서 훈련하고 각종 대회를 치러왔다. 주정부도 이런 기존 시설과 경험을 경기장 선정의 근거로 들고 있다. 하지만 악어 전문가들 사이에서는 여전히 우려의 목소리가 나온다. 물속에 있는 악어를 모두 확인하기 어렵고, 경기 중 예상하지 못한 상황이 발생했을 때 선수들의 안전을 어떻게 보장할 것인지에 대한 질문이다.나는 골드코스트에서 생활하며 2032년 올림픽을 준비하는 도시의 변화를 지켜보고 있다. 올림픽은 개최 도시뿐 아니라 주변 지역에도 새로운 기회가 될 수 있다. 퀸즐랜드 북부와 중부 지역이 세계적인 스포츠 행사를 함께 치르는 것도 지역 발전이라는 측면에서는 의미가 있다.그렇지만 선수들에게 경기장은 단순히 올림픽 개최 지역을 넓히기 위한 장소가 아니다. 자신의 기량을 온전히 펼칠 수 있는 환경이어야 한다. 지역 균형 발전이라는 취지도 중요하고, 경기장 건설에 들어가는 예산과 사후 활용 문제도 고려해야 하며, 선수 안전과 공정한 경기 조건까지 함께 따져야 한다.2032년 여름, 세계 각국의 선수들이 피츠로이강에서 물살을 가르게 된다. 그때 강가에 악어 출몰을 알리는 경고 표지판이 여전히 서 있을지, 선수들의 안전을 위해 어떤 대책이 마련될지 궁금하다. 올림픽을 기다리는 퀸즐랜드 주민으로서 바라는 것은 지역의 자부심을 보여주는 멋진 경기도 좋지만, 그 경기를 치르는 선수들이 아무 걱정 없이 출발선에 설 수 있어야 한다는 것이다.