서울의 마이크가 꺼진 곳, 그 골목을 지켜온 30년의 기록

큰사진보기 ▲바른지역언론연대가 30주년을 맞아 지난 7일과 8일 천안 JEI 재능교육연수원 창의관 대강당에서 기념식을 한 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 바른지역언론연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기념식에서 발표된 올해 풀뿌리언론상 수상작들은 현장을 지키는 풀뿌리 저널리즘의 진가를 있는 그대로 증명했다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲매주 15만 부의 신문을 찍어내며 지역 주민들의 일상을 전하는 전국 51개 바른 언론의 연합체, 바지연이 서른 살 생일을 맞이했다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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큰사진보기 ▲매주 15만 부의 신문을 찍어내며 지역 주민들의 일상을 전하는 전국 51개 바른 언론의 연합체, 바지연이 서른 살 생일을 맞이했다. ⓒ 바른지역언론연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲바른지역언론연대가 30주년을 맞아 지난 7일과 8일 천안 JEI 재능교육연수원 창의관 대강당에서 기념식을 한 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

<강원권> 설악신문, 원주투데이, 춘천사람들, 횡성희망신문 < 서울·인천·경기권> 고양신문, 구로타임즈, 김포신문, 마을신문 금천in, 양평시민의소리, 영등포시대, 용인시민신문, 은평시민신문, 인천투데이, 자치안성신문, 파주에서, 평택시민신문, 화성시민신문 < 영남권> 거제신문, 경주신문, 고성신문, 남해시대, 뉴스사천, 성주신문, 양산시민신문, 영주시민신문, 울산저널, 정관타임스(부산기장), 주간함양, 한들신문(거창), 한산신문(통영) < 호남권> 광양신문, 담양곡성타임스, 담양뉴스, 목포시민신문, 무주신문, 부안독립신문, 순천광장신문, 열린순창, 영암우리신문, 완주신문, 진안신문, 해남신문 <충청권> 뉴스서천, 당진시대, 무한정보신문, 보은사람들, 서산시대, 옥천신문, 음성타임즈, 청양신문, 충남시사신문(천안), 태안신문, 홍주신문 <제주권> 서귀포신문

거대 언론과 권력이 눈길조차 주지 않던 시·군·구, 읍·면·동의 아주 작은 마을과 골목 이야기를 기록하겠다고 나선 이들이 있었다. 홀로 꺼질 뻔했던 그 작은 불씨들이 서로의 존재를 확인하고 손을 맞잡은 지 어느덧 서른 해가 흘렀다.당시 정기간행물법(정간법)은 지역 주간신문의 '정치 보도'를 법으로 엄격히 금지하고 있었다. 주민의 삶과 직결된 지방선거나 지역 권력의 작동 방식을 비판조차 할 수 없던 서슬 퍼런 시절이었다.그러나 1996년 4월 20일, 전국 17개 지역신문이 모여 사단법인 바른지역언론연대(아래 바지연)를 출범시키며 판을 뒤엎었다. 출범 불과 3개월 만에 정치보도 금지 조항의 해제를 이끌어낸 그날의 결단은, 오늘날 50개 회원사가 매주 15만 부의 신문을 배달하는 거대한 풀뿌리 저널리즘 네트워크의 단단한 뿌리가 되었다.이후 바지연은 2003년 민주언론시민연합 등과 손잡고 '지역언론개혁연대'를 결성해 법 제정 운동에 나섰고, 그 결실로 2004년 '지역신문발전지원특별법'을 제정시키는 역사적 성과를 만들어냈다. 이어 지역 언론 차별 철폐 운동, 회원사 공동 연수, 지방자치 발전 모델 발굴 등 풀뿌리 언론의 체질 개선을 위한 걸음을 멈추지 않았다.30주년을 맞은 올해 세미나(지난 11월 7일과 8일, 천안 JEI 재능교육연수원 창의관 대강당)의 화두는 서늘하고도 예리했다. 거대 AI(인공지능) 기업들이 기자의 '취재수첩'과 '판단의 흔적'까지 억 단위로 사들이는 시대. 웹상에 존재하지 않는, 오직 마을 현장에서 발품으로 확인하고 바로잡은 생생한 지역 정보만이 AI 시대 대체 불가능한 자산으로 재확인됐기 때문이다.이날 기념식에서 발표된 올해 풀뿌리언론상 수상작들은 현장을 지켜온 풀뿌리 저널리즘의 진가를 있는 그대로 증명했다.거제신문 백승태·이남숙 기자는 수온 상승으로 사라져 가는 거제 대구의 자취를 추적해 어업 구조의 대전환을 촉구하고, 지방선거 후보들의 기후 공약을 매섭게 검증해 냈다.고성신문 최민화 기자는 이주민과 외국인 노동자를 시혜 대상이 아닌 '지역 구성원'으로 바라보며, 학교·일자리·돌봄이 연계된 '고성형 정착 시스템'의 대안을 제시했다.남해시대 전병권 기자는 5년 동안 참전유공자 22명의 생애 구술사를 기록해 28억 원 규모의 군립 흔적전시관 개관과 국가 현충시설 지정을 이끌어냈으며, 개관 이후에도 행정의 홍보 공백과 인력 부족을 감시하는 칼날을 놓지 않았다.진안신문 신지완 기자는 베트남 계절근로자가 마주한 폭행과 임금체불 등 벼랑 끝의 노동환경을 고발해 차가운 행정의 시정 조치를 이끌어냈다.은평시민신문(정민구·류혜림)은 3년 간의 청년 상인 인터뷰를 바탕으로 '은평 한바퀴 도장깨기' 프로젝트를 기획해, 침체된 골목 상권을 잇는 생기 넘치는 생태계를 구축했다.황민호 바지연 회장(옥천신문 대표)은 기념사를 통해 "잘 만든 풀뿌리 신문은 주민들이 함께 만드는 커뮤니티 아트"라며 "주민의 삶을 밑바닥부터 훑는 기사는 모두가 특종이고 단독이며, 수십 년간 부대끼며 쌓은 주민과의 신뢰는 어떤 기술과 자본도 쉽게 넘을 수 없는 선"이라고 강조했다.바지연은 30주년 행사에서 대한민국이 여전히 '서울 공화국'이라는 일극 집중과 지방 소멸이라는 복합적 위기를 앓고 있다고 진단했다. 거대 양당이 장악한 지역 정치판은 무투표 당선이 당연시되고, 비판 기사에 지자체 광고비를 자의적으로 중단하는 자치단체장들의 치졸한 길들이기 시도도 여전하다고 지적했다.그럼에도 바지연은 독야청청이 아닌 '더불어 숲'이 되는 길을 선언했다. 감시와 견제라는 저널리즘의 원칙을 지키는 한편, 우편 발송비 차별 등 주간지에 가해진 제도적 불평등을 바로잡고, 신문·라디오·영상을 아우르는 다채로운 풀뿌리 미디어 생태계를 다져 나가겠다고 다짐했다.이날 행사장 입구에는 전국 각지에서 올려 보낸 풀뿌리 신문들이 단정히 진열되어 있었다. 하나같이 서울 중심의 이슈가 아닌, 지역의 논밭과 골목을 돌며 주민들의 가쁜 숨소리를 발로 받아 적은 이야기들이 1면 헤드라인을 장식하고 있었다.마을 이장의 직무 태만을 고발하고, 낯선 땅에 온 이주민의 눈물을 닦아주며, 30년 동안 지역 공동체의 뼈대를 지탱해 온 이 '현장의 발품'을 대체할 수 있는 알고리즘은 세상에 없다. 그 깊은 자부심과 결기가 행사장의 공기를 뜨겁게 채웠다.강당을 가득 채운 풀뿌리 언론인들의 눈빛에는 지난 30년을 버텨냈다는 뜨거운 자부심과 함께, 오직 현장의 발품으로 또다시 벼려 나갈 새로운 30년에 대한 팽팽한 결기가 서려 있었다.매주 15만 부의 신문을 찍어내며 지역 주민들의 일상을 깨우는 전국 51개 바른 언론의 연합체, 사단법인 바른지역언론연대가 서른 살 생일을 맞이한 바로 그 당당한 현장이었다.바지연은 <오마이뉴스>와 주요 기사를 제휴하고 있다. 아래는 전국 50개 바지연 회원사 현황이다.