프랑스, 슈퍼마켓 냉장고 사이버 공격 배후로 이란 혁명수비대 지목

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프랑스가 지난달 전국 슈퍼마켓 수백 곳의 냉장고 온도를 높인 사이버 공격의 배후로 이란 이슬람혁명수비대를 지목했다. AFP·로이터 통신에 따르면, 지난 9일(현지 시간) 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 "이란 이슬람혁명수비대가 이번 공격을 수행한 것을 확인할 수 있다"라고 밝혔다.지난달 중순 프랑스에서는 전국의 슈퍼마켓 약 700개 점포의 냉장고 온도가 50도 이상으로 올라가는 사이버 공격을 당했다. 이 때문에 신선 식품과 냉동식품을 폐기 처분해야 했으며, 일부 매장에서는 화재가 발생하기도 했다. 피해 금액은 수천만 유로에 달했다. 당시 해커들은 프랑스 주요 유통업체 체인의 냉장·냉동고 온도를 제어하는 시스템을 원격으로 조작해 온도를 높인 것으로 파악됐다.바로 장관은 "이번 공격은 규모와 공격 수준 모두 전례가 없다"라며 "우리 국토에 대한 사상 첫 대규모 사보타주(파괴 공작)를 노린 사이버 공격이자 프랑스 국익과 프랑스 국민의 안보에 대한 공격"이라고 비판했다.그러면서 "책임이 있는 모든 이에게 유럽 차원의 제재를 부과할 것"이라며 "이와 같은 사건에 대응하고, 다시 발생하는 것을 막는 데 필요하고 비례적인 모든 추가 조치를 공개적으로든, 비공개적으로든 취할 것"이라고 말했다. 바로 장관과 기자회견을 함께한 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 "우리의 대응은 아주 강력해야 한다"라고 거들었다.바로 장관은 외무부가 프랑스 주재 이란 대사를 초치해 "극히 심각한 행위에 대해 강력히 항의했다"라고 덧붙였다.파리검찰청은 혁명수비대에 대한 공식 수사에 착수했다. 로르 베퀴오 파리검찰청장은 "이슬람혁명수비대 전자사이버센터(IRGC-CEC)와 연계된 사이버 공격 부대 샤히드 카베의 수장, 그의 부하 2명, 기타 신원 파악이 가능한 관련자들을 수사 하고 있다"라고 밝혔다.베퀴오 검찰청장은 "해커들이 페르시아어를 사용하고, 이란에 위치한 단말기와 연결된 IP 주소를 사용한 것으로 확인됐다"라며 "이들에 대한 국제 체포 영장을 신청하고 있다"라고 덧붙였다.최근에는 스웨덴, 벨기에, 아일랜드, 이탈리아, 그리스 등 최소 9개국 이상의 유럽 슈퍼마켓에서도 냉장고를 노린 비슷한 공격이 있었다. 또한 프랑스에서는 혈액원의 혈액 제제 보관 설비 온도를 110도의 초고온으로 끌어올리는 사이버 공격도 발생했다.다만 이 사건들이 프랑스 슈퍼마켓에서 발생한 이슬람혁명수비대의 공격과 연관이 있는지는 아직 확인되지 않았다.유엔 주재 이란 대표부는 이와 관련한 질의에 답변하지 않았으며, 로이터 통신은 이란은 통상 이런 악의적인 사이버 작전에 대한 혐의를 일관되게 부인하는 입장이라고 전했다.이란은 지난 2월 미국과 이스라엘의 군사 공격으로 전쟁이 발발한 이후 미국과 유럽 등 서방 국가들에 사이버 공격을 시도하고 있다는 의혹을 받아왔다. 지난 8월 미국 군 기지에서 냉장고가 오작동한 사건도 있었다. 미국은 이를 고의적인 사이버 공격으로 간주하고 이란을 배후로 의심하고 있다.