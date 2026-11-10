초등학교 5학년 때 유급한 소년, 73세가 되어 털어놓은 이야기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲박남규 전 노원구의회 부의장박남규 전 노원구의회 부의장이 지난 7일 자신의 인생 경험을 소개하며 강연하고 있다. ⓒ 정진만 관련사진보기

"오늘 이 자리에도 초등학교, 중학교, 고등학교 친구가 한 명도 없습니다."

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"공부를 못해서 유급한 것도 아닌데…."

큰사진보기 ▲동작을 시범중인 박남규 작가박남규씨가 강연 중 직접 운동 동작을 시범 보이고 있다. ⓒ 정진만 관련사진보기

큰사진보기 ▲아버지 얘기를 하고 있는 박남규 작가의 딸박남규씨의 딸이 2008년 아버지가 갑자기 쓰러졌던 당시 상황을 참석자들에게 설명하고 있다. ⓒ 정진만 관련사진보기

"나이는 숫자일 뿐, 매력적인 미래를 현재로 살자."

큰사진보기 ▲사인하는 박남규 작가박남규씨가 자신의 책에 사인하며 독자들과 소통하고 있다. ⓒ 정진만 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 산경일보에도 실립니다.지난 11월 7일 박남규 전 노원구의회 부의장의 출판기념회에 직접 참석해 특별강연을 듣고 작성한 기사입니다.

이번 오마이뉴스 기사에서는 행사 자체보다 초등학교 시절 유급으로 인한 소외감과 어려웠던 성장 과정, 이후 삶의 변화에 주목했습니다. 한 개인의 경험을 통해 당시 우리 사회의 모습과 평범한 사람들의 삶을 돌아보고자 했습니다.

73세 박남규씨가 자신의 인생을 이야기하던 중 털어놓은 말이다.수많은 사람을 만나고 네 차례나 지방의원에 당선됐던 사람에게 학창시절 친구가 한 명도 없다는 이야기는 뜻밖이었다. 그런데 그에게는 60여 년이 지난 지금도 잊을 수 없는 어린 시절의 상처가 있었다.초등학교 5학년 때였다. 몸이 몹시 허약해지고 헛것이 보일 정도로 건강이 나빠지면서 학교생활을 제대로 이어갈 수 없었다. 결국 한 학년을 유급했다.지금 생각하면 1년쯤 늦게 졸업하는 일이 뭐 그리 큰 문제였을까 싶다. 그러나 당시 어린 소년에게는 인생을 바꿔 놓을 만큼 큰 사건이었다.어제까지 함께 뛰어놀던 친구들은 6학년이 됐다. 자신은 여전히 5학년이었다. 한 살 어린 후배들이 이제 같은 반 친구가 됐다. 그렇다고 기존 친구들과 예전처럼 어울릴 수 있었던 것도 아니었다. 같은 학년이 된 후배들과도 쉽게 친해지지 못했다. 어느 쪽에 끼어야 할지 모르는 어색함이 계속됐다.박씨는 친구들과의 만남을 피하기 시작했다. 그러자 친구들도 자연스럽게 멀어졌다. 한때 동네를 뛰어다니며 장난을 치던 개구쟁이 소년은 점점 말수가 줄어들었다. 사람들 앞에 나서는 일이 두려워졌고, 얼굴이 붉어지고 말까지 더듬게 됐다.그는 최근 자신의 삶을 돌아보는 강연에서 초등학교 친구들과 연락하지 않으며 중학교와 고등학교 때도 가까이 어울리는 친구가 없었다고 회상했다. 학교에서 선생님에게 질문하기 위해 손을 들어본 적도 없었다는 말이 이어졌다. 그 이야기를 들으면서 오래전 농촌 마을의 모습이 떠올랐다.1960~1980년대 농촌에서는 질병이나 어려운 가정형편 등으로 학교에 늦게 들어가거나 학업이 중단되는 일이 있었다. 출생신고가 늦어 실제 나이와 서류상 나이가 다른 경우도 있었고, 성적이나 출석 문제로 낙제해 같은 학년을 다시 다니는 학생들도 있었다.이유는 서로 달랐지만 또래 친구들과 학년이 달라지면서 겪는 어려움은 비슷할 수 있었다. 작은 마을에서는 아이들이 서로의 집안 사정과 나이를 잘 알고 있었다. 누가 형이고 동생인지, 누가 한 살 많고 적은지에 따라 관계가 정해지는 경우가 많았다.그런데 유급으로 학년이 달라지면 이런 관계가 뒤틀렸다.어릴 적부터 친구로 지내던 아이들은 한 학년 위가 되고, 동생처럼 대하던 후배들이 같은 반 친구가 됐다. 어느 쪽에도 편하게 섞이지 못하는 일이 생길 수 있었다.물론 유급했다고 누구나 소외를 겪은 것은 아니다. 그러나 박씨에게는 그 경험이 오랫동안 지워지지 않는 상처로 남았다. 그는 공부를 못했던 것도 아닌데 병 때문에 유급해야 했다는 사실이 억울했다고 말했다.어쩌면 그에게 가장 견디기 어려웠던 것은 공부를 다시 해야 한다는 사실이 아니라 친구들 사이에서 자신의 자리를 잃어버렸다는 느낌이었을지 모른다. 소외감은 사람을 피하게 만들었고, 사람을 피할수록 관계를 회복하기는 더욱 어려워졌다.박씨의 이야기는 그 시대를 살아온 사람들에게 낯설지만은 않은 경험이다. 우리 주변에도 질병이나 가난 때문에 학업이 늦어지고, 그로 인해 친구 관계가 달라졌던 이들이 있었다.다만 대부분은 그런 경험을 마음속에 묻어둔 채 살아왔을 것이다.박씨는 전북 순창의 작은 산골 마을에서 삼남매 중 막내로 태어났다. 어린 시절에는 장난기가 많고 활달해 동네 사람들의 사랑을 받았다고 한다. 유급 이전의 자신은 이후와 전혀 다른 모습이었다고 회상했다.이후 서울로 올라와 장충고등학교에 다녔다. 당시 그가 생활했던 곳은 약수동의 산동네였다. 누님 집의 방 한 칸에서 누님과 매형, 조카 등 다섯 식구가 함께 살았다.박씨는 고등학교 2학년 때까지 그런 환경에서 지냈다고 회상했다. 혼자 공부할 공간도, 조용히 자신만의 시간을 보낼 여유도 부족했다. 가난한 생활환경에 친구들과 어울리지 못하는 외로움까지 겹쳐 있었다.그는 고등학교를 졸업할 때까지 사람들 앞에 나서는 것이 쉽지 않았다고 했다. 어린 시절의 한 사건이 청소년기 전체에 그림자를 드리운 셈이다.박씨가 자신의 소극적인 성격을 바꾸려 했던 것은 군대에 들어가면서부터였다.밤마다 혼자 운동했고 무술과 태권도도 익혔다. 사람들 앞에서 움츠러들지 않는 자신을 만들고 싶었다. 그러나 군 생활 역시 순탄하지 않았다. 그는 당시 갈등과 괴롭힘을 겪었고, 참기 어려운 상황에서 두 차례 심한 싸움을 벌인 경험이 있다고 털어놨다.뜻밖에도 싸움은 자신에게 두려움을 남겼다. 상대와 충돌하는 과정에서 자신도 놀랄 만큼 강한 힘이 나왔고, 자칫하면 사람을 크게 다치게 할 수도 있겠다는 생각이 들었다는 것이다.그는 그때부터 다시는 주먹을 사용하지 않겠다고 결심했다. 억울하고 답답한 일이 있더라도 차라리 참는 편이 낫다고 생각하게 됐다고 했다. 내성적인 성격에서 벗어나기 위해 운동을 시작했지만, 그 과정에서 힘을 절제하는 일의 중요성을 깨달았다는 이야기다.군 복무를 마친 뒤 그는 공무원 생활을 시작했다. 여전히 사람들 앞에 나서는 일이 쉽지는 않았다. 좋아하는 여성이 있어도 직접 말을 건네기 어려워 편지를 많이 썼다는 이야기도 들려줬다.그는 농담 삼아 당시 편지를 쓰던 경험이 훗날 글을 쓰는 데 영향을 미친 것 같다고 말했다. 어릴 때부터 말로 표현하지 못했던 마음을 글로 전했던 셈이다.박씨의 인생에서 또 하나의 변화는 지방정치에 뛰어들면서 찾아왔다.공무원 생활을 거친 그는 1995년 서울 노원구 중계3동에서 구의원 선거에 도전했다. 당시 기초의원 선거에는 정당공천제가 없었다. 후보자들은 공식적으로 무소속으로 출마했지만, 실제 선거 현장에서는 정당과 지역 정치조직의 비공식 지원을 받는 이른바 '내천'이 존재했다.시장과 구청장, 시의원 후보들과 함께 선거운동을 하거나 지역 정치조직의 지원을 받는 후보들도 있었다.그러나 박씨의 선거운동은 달랐다.특정 정치조직에 기대기보다 지역을 샅샅이 돌아다니며 주민들을 직접 만났다. 골목을 누비고 사람을 찾아다니는 저인망식 선거운동이었다. 아는 사람을 만나는 데 그치지 않고 모르는 사람에게도 먼저 다가가 자신을 알렸다. 주민 한 사람 한 사람을 직접 만나는 방식으로 지지를 넓혀갔다.어린 시절 사람들을 피했던 소년이 이제는 사람들을 찾아다니는 정치인이 된 것이다.박씨는 이후 세 차례 더 당선돼 4선 구의원이 됐다. 정당공천제가 도입된 2006년 지방선거에서도 주민들의 선택을 받았다. 노원구의회 2대부터 5대까지 의원으로 활동했으며, 5대 의회에서는 부의장을 지냈다.그는 자신의 4선 비결 가운데 하나로 끊임없는 자기계발을 꼽았다. 공무원 생활을 하면서부터 책을 읽고 공부하는 습관을 길렀고, 자기계발 관련 서적을 수백 권 읽었다고 한다.의정활동을 마친 뒤에도 사업을 시작하고 시를 쓰며 새로운 분야에 도전했다. 어려운 환경에 놓인 청소년들을 위한 나눔 활동에도 관심을 기울였다. 물론 네 차례 선거에 당선됐다고 해서 어린 시절의 상처가 모두 사라졌다고 할 수는 없을 것이다.그러나 사람들을 피하던 소년이 주민 한 사람을 만나기 위해 골목을 누비는 정치인으로 변했다는 사실은 그의 삶에서 큰 변화 가운데 하나였다.박씨의 삶에는 또 다른 시련도 있었다.교통사고로 무릎 인대가 크게 손상됐고, 2008년에는 심근경색으로 쓰러져 생사의 고비를 넘겼다. 2018년에는 임플란트 후유증으로 턱뼈괴사증까지 겪었다.그에게 2008년 1월 8일은 잊을 수 없는 날이다. 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌던 당시 간호사인 딸이 응급처치에 나서 위급한 상황을 넘기는 데 중요한 역할을 했다.박씨는 최근 자신의 인생을 이야기하는 자리에서 딸을 직접 앞으로 불러냈다. 딸은 아버지가 갑자기 쓰러졌던 순간과 가족들이 긴박하게 대응했던 일을 설명했다. 박씨는 딸이 없었다면 자신이 지금 이 자리에 서 있지 못했을 것이라며 고마운 마음을 전했다.어린 시절에는 병 때문에 학년을 유급했고, 중년에는 심장질환으로 생사의 고비를 넘겼다. 그에게 건강은 당연하게 주어진 것이 아니었다. 그런데 70대에 접어든 지금, 그는 다시 건강을 주제로 새로운 도전을 시작했다.지난해 가을 박씨는 자신의 몸이 예전 같지 않다는 사실을 느꼈다.근력이 떨어지고 배가 나오기 시작했다. 과거 교통사고로 다쳤던 무릎에도 불편함이 나타났다. 몸을 움직이는 일이 귀찮아지고, 무슨 일을 하려 해도 힘이 부족하다는 느낌이 들었다고 한다.그는 다시 운동을 시작했다. 계단을 오르고 달리고 맨발로 걷고, 틈이 날 때마다 몸을 움직였다. 처음부터 순조로웠던 것은 아니다. 무릎과 골반 등을 다치기도 했고, 자신에게 맞는 운동 방법을 찾아야 했다.그러나 기록이 조금씩 나아지는 것을 확인하면서 새로운 목표를 세웠다. 그는 100m 달리기에서 18초를 기록했다고 한다. 지난 10월 24일에는 서울 지하철 6호선 버티고개역 계단 125개를 21초 만에 뛰어올랐다고 밝혔다.73세라는 나이에 새로운 기록을 세우겠다며 도전하는 일 자체가 흥미롭다.그는 최근 자신의 경험을 담은 책 <기적을 깨우며 달린다>를 펴냈다. 책에서 '33년 젊게 사는 역노화'라는 자신만의 생활철학을 소개했다. 이는 의학적으로 입증된 회춘법이라기보다 운동과 생활습관, 마음가짐을 바꾸면서 활력을 유지하려는 저자의 경험과 생각에 가깝다.그가 강조하는 것은 나이가 들어도 새로운 목표를 세울 수 있다는 점이다.그가 사람들에게 전하고 싶은 말이다.요즘 박씨를 만나면 어린 시절의 이야기가 쉽게 믿기지 않는다.그는 낯선 사람에게도 먼저 인사를 건넨다. 식당에서 우연히 만난 사람에게 명함을 내밀고 자신이 쓴 책을 소개하기도 한다. 자신의 경험을 스스럼없이 이야기하고 상대방에게도 새로운 도전을 권할 만큼 적극적이다.초등학교 5학년 때 유급한 뒤 친구들과 어울리지 못했던 소년의 모습과는 사뭇 다르다.박씨는 유명 연예인도, 특별한 업적을 남긴 인물도 아니다. 지방의원으로 활동하고 사업을 하며 글을 쓰고 운동을 이어온, 우리 주변에서 만날 수 있는 한 사람이다. 그가 펴낸 책에도 특별한 영웅담보다는 자신의 일상과 경험이 담겨 있다.물론 그의 삶이 누구에게나 적용되는 성공의 공식은 아니다. 여러 차례 어려움을 겪었고, 그 과정에서 다른 사람의 도움도 받았다. 그러나 사람을 피하던 소년이 주민들을 찾아 골목을 누비는 정치인이 됐고, 생사의 고비를 넘긴 뒤에는 다시 달리기에 도전하고 있다는 사실은 인상적이다.그의 삶은 소설이나 드라마처럼 극적이지 않을지 모른다. 오히려 우리 주변에서 살아온 평범한 사람의 이야기와 닮았다.어쩌면 그래서 더 오래 마음에 남는지도 모르겠다.