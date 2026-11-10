하승수 농본 대표 "더 유해하면 더 공공이 책임져야지"

"더 유해하면 더 공공이 책임져야지."

큰사진보기 ▲공익법률센터 농본 하승수 대표 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

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"건강이나 환경에 유해할수록 환경영향평가를 더 엄격하게 받아야 하잖아요. 어떤 시설은 환경영향평가를 받고 어떤 시설은 받지 않아도 됩니다. 유해성을 기준으로 평가 대상을 정하지 않는 거죠."

"환경영향평가를 받으면 평가서 초안이 공개되고 주민들이 의견을 낼 수 있는 공식적인 절차가 마련됩니다. 평가를 받지 않으면 이런 절차도 없는 거죠."

"이미 가동 중인 공장들 가운데 대기오염물질 발생량이 기존 신고치보다 훨씬 크게 재산정된 업체들이 있어요. 그런데 기후에너지환경부는 아직도 가동중지 명령을 내리지 않고 있습니다. 문제가 이미 확인된 경우도 제대로 된 조치가 없다는 게 지금 현실인 거죠."

- 납 2차 제련공장에서 일하는 노동자들도 직접 만나본 적이 있나.

"노동자들은 직접 만나지 못했지만, 주민들 이야기로는 외국인 노동자들이 많다고 해요. 이분들의 건강 피해가 제대로 파악될 수 있을지도 의문입니다. 현재는 지역 주민을 대상으로 건강영향조사를 한다고 하지만, 공장 안에서 일하는 노동자들의 건강 문제도 심각할 거라고 봅니다."

"업체들은 많은데 감독할 공무원 수는 제한돼 있습니다. 근본적으로 폐기물 처리를 영리업체에 맡겨놓고 허술하게 관리하는 시스템 자체가 문제인 거죠."

"매립업체는 폐기물을 매립하는 동안 돈을 벌지만, 매립이 끝나면 수익은 끊기고 사후관리 비용만 계속 들어갑니다. 영리업체가 그 비용을 감당하면서 장기간 제대로 관리할 수 있을지 의문입니다."

- 공공성 강화는 산업폐기물 처리사업 전체를 공공이 맡아야 한다는 뜻인가.

"새로 설치하는 소각장과 매립장, 유해 재활용시설은 공공이 운영하자는 겁니다. 기존 영리업체는 그대로 두고, 공공이 일정 비율을 맡도록 하는 거죠. 공공이 일정 정도 시장에 들어가 있으면 그 시장을 관리하기가 좋아지잖아요. 어느 정도는 공공이 폐기물 관리를 책임지는 게 필요합니다."

- 기존 민간업체는 어떤 책임을 부담해야 한다고 보나.

"기존 민간기업들도 정보를 투명하게 공개해야죠. 주민들이 업체 안에 들어가 어떤 폐기물을 소각하고 매립하는지 확인할 수 있어야 합니다. 그래야 제대로 운영하는 업체와 그렇지 않은 업체도 구분할 수 있죠."

"법률이 통과되기만 기다릴 수는 없어서 지방선거를 전후해 조례 제정·개정 운동을 했습니다. 소각장도 하루 100톤 이상이어야 환경영향평가를 받는데, 99톤으로 인허가를 신청하는 사례가 있어요. 조례가 있으면 50톤 이상인 시설도 평가받도록 할 수 있죠."

"주민들이 생활하는 주거지 가까운 곳에는 이런 시설이 들어오지 못하게 하고, 시설이 추진된다는 사실을 사전에 알 수 있도록 하자는 겁니다. 최소한의 알권리는 보장해야 하고, 인허가 신청이 들어왔을 때 제대로 심사할 수 있어야 합니다."

충청북도가 지난 10월 8일 일부 폐기물 소각·매립시설의 환경영향평가 대상을 확대하는 조례를 제정했다. 국가 기준보다 작은 규모의 시설도 평가받도록 한 것으로, 내년 1월부터 시행된다. 신규 산업폐기물 처리시설의 공공 운영과 기존 민간시설의 주민 감시권 확대를 담은 법안은 국회에 계류 중이다.하승수 공익법률센터 농본 대표는 지난 9일 화상 인터뷰에서 산업폐기물 처리시설의 사전 환경영향평가부터 운영 중 감독, 시설 종료 후 사후관리까지 공공의 책임을 확대해야 한다고 강조했다. 그는 경북 영주의 납 2차 제련시설을 비롯해 전국 각지에서 산업폐기물 처리시설에 대응하는 주민들의 활동에 참여해 왔다.하 대표는 현행 환경영향평가 기준이 시설의 유해성을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 민간업체에 대한 정부의 관리·감독에도 한계가 있다고 봤다.폐기물을 태우거나 고온에서 녹이는 시설도 법적으로 재활용시설로 분류될 수 있다. 하 대표는 시설의 유해성에 맞춰 환경영향평가 기준을 개선해야 한다는 입장이다.현행 환경영향평가법 시행령은 하루 처리능력 100톤 이상인 폐기물 소각시설과 하루 시설규격 100톤 이상인 시멘트 소성로를 환경영향평가 대상으로 정한다. 고형연료제품(SRF) 사용시설이나 폐기물에서 금속을 회수하는 재활용시설에는 일반 소각시설의 하루 100톤 기준이 그대로 적용되지 않는다.SRF는 폐플라스틱과 폐비닐 등 가연성 폐기물을 가공한 연료로, 보일러나 발전시설에서 태워 열과 전기를 생산하는 데 사용된다. 연료의 유해물질 함량과 사용시설의 대기오염물질 배출은 규제받지만, 시설 설치 전에 환경영향평가를 받아야 하는지는 사업 유형 등에 따라 달라진다.하 대표는 경북 김천과 전북 정읍, 전남 영광 등에서 추진되는 SRF 시설을 사례로 들었다. 폐기물을 연료로 태우는 시설인데도 일반 소각시설과 다른 평가 기준이 적용된다는 것이다.환경영향평가 대상 사업은 시설 설치에 앞서 대기질과 수질 등 주변 환경에 미칠 영향을 검토하고 평가서 초안을 공개해야 한다. 주민들은 사업계획과 오염물질 저감 대책을 살펴보고 의견을 제출할 수 있다.정부가 올해 전국 납 2차 제련 사업장을 점검한 결과, 29곳 중 9곳에서 법령 위반 13건이 확인됐다.납 2차 제련은 폐자동차 배터리 등에서 납을 회수하는 공정이다. 납이 포함된 원료를 고온에서 녹이는 과정에서 납 성분을 함유한 분진 등이 발생할 수 있다.지난 7월 정혜경 진보당 의원실이 기후에너지환경부로부터 제출받은 실태조사 결과에 따르면, 정부는 배출기준 초과와 미신고 오염물질 배출 등을 적발해 과태료와 개선명령, 조업정지 등의 처분을 내렸다.일부 사업장에서는 대기오염물질 발생량을 새 배출계수로 재산정한 결과 기존 신고치와 큰 차이가 나타났다. 대구 달성군 한국비철은 연간 8.6톤에서 2340톤으로, 경북 고령군 소니드리텍은 10.5톤에서 1128톤으로 재산정됐다.이는 정부가 새로 마련한 국내 배출계수를 적용해 먼지·황산화물·질소산화물의 연간 발생량을 계산한 결과다. 굴뚝에서 실제 측정한 배출량은 아니다. 정부는 발생량 차이가 크게 나타난 5개 사업장을 2027년까지 환경오염시설 통합허가 대상으로 전환할 계획이다.하 대표는 기존 신고치와 재산정치의 차이가 크게 나타난 사업장에 가동중지 명령을 내려야 한다는 입장이다.제련시설에서 납을 직접 취급하는 노동자들의 건강 문제도 거론됐다.기후에너지환경부는 지난 7월 경북 고령군과 경남 함안군의 폐납축전지 재활용시설 세 곳 주변 주민을 대상으로 건강영향조사를 실시하겠다고 밝혔다. 중금속 등 유해물질 노출 가능성과 주민 건강 상태를 파악하는 조사로, 2027년 상반기 완료를 목표로 하고 있다.하 대표는 민간업체가 대부분의 산업폐기물 처리시설을 운영하는 구조에서 정부의 관리·감독에 한계가 있다고 봤다.산업폐기물 처리업체는 공장과 하수·폐수처리장 등에서 배출된 폐기물을 받아 처리하면서 수수료를 얻는다. 시멘트업체는 일부 폐기물을 연료나 원료로 활용하면서 처리 수수료를 받고 생산한 시멘트도 판매한다.매립장은 폐기물 반입이 끝난 뒤에도 침출수 처리와 토양·지하수 관리가 필요하다.매립업체에는 법적 사후관리 의무가 있고 사후관리 보증금을 예치하는 제도도 마련돼 있다. 업체가 부도나거나 확보된 재원으로 관리 비용을 감당하지 못하면 국가와 지방자치단체의 부담으로 이어질 수 있다.환경부는 지난해 1월 발표한 '폐기물 매립시설 관리체계 선진화 방안'에서 민간업체의 사고나 부도로 방치된 매립장의 관리 책임을 국가나 지방자치단체가 떠안는 사례가 있다고 밝혔다. 사업자의 재무 건전성 심사와 사후관리 재원 확보, 감시체계 강화 방안도 제시했다.하 대표가 제시한 방안은 앞으로 설치되는 산업폐기물 처리시설부터 공공이 직접 운영하는 것이다.기존 민간시설의 운영 정보를 주민에게 공개하는 방안도 제안했다. 현행 '폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률'은 일정한 공공시설에 주민감시요원을 둘 수 있도록 규정한다. 민간 산업폐기물 처리시설에는 같은 법정 제도가 일반적으로 적용되지 않는다.폐기물이 발생한 지역에서 처리 책임을 지도록 하는 방안도 하 대표의 제안에 포함된다. 현재는 한 지역에서 인허가를 받은 시설이 전국의 폐기물을 반입할 수 있다. 그는 산업폐기물이 일부 지역의 처리시설에 집중되지 않도록 권역별 처리 원칙을 마련해야 한다고 봤다.충북이 지난달 제정한 환경영향평가 조례에는 하루 처리능력 50톤 이상 100톤 미만의 소각시설 등 국가 기준보다 작은 시설이 평가 대상으로 포함됐다. 조례는 2027년 1월 1일부터 시행된다.하 대표는 관련 법안의 국회 심사와 별도로 지방자치단체의 조례 제정·개정 운동을 벌여왔다.국회에는 송재봉 더불어민주당 의원이 지난해 7월 대표발의한 두 개정안이 계류 중이다.폐기물관리법 개정안은 신규 산업폐기물 소각·매립시설과 대통령령으로 정하는 유해 재활용시설의 사업주체를 공공기관과 지방공기업 등 공공성이 있는 주체로 제한하는 내용이다. 함께 발의한 폐기물처리시설 설치촉진법 개정안에는 민간시설의 주민감시요원 제도와 주변지역지원부담금 신설이 담겼다.두 법안은 지난해 11월 국회 법안심사소위원회에 회부됐으며, 현재도 상임위원회 심사 단계에 있다.조례 제정·개정 운동에서는 시설 입지와 인허가 심사, 주민의 사전 알권리 보장도 주요 요구사항으로 제시됐다.