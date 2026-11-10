노년의 삶에 침투하는 미디어와 AI

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큰사진보기 ▲노인의 삶에도 핸드폰은 일상이 되어가고 있다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS 계정에도 실립니다.

휴가를 내어 오랫만에 부모님 댁을 방문했다. 지방에 살고 계시는데 세상이 좋아져서 TV로 유튜브를 틀어놓고 가벼운 체조를 따라하시기도 하고, 친정 엄마는 오카리나 연주를 하시는데 필요한 악보를 지인들과 카카오톡으로 주고 받으시며 열심히 연습을 하신다. 자식들 입장에서도 부모님에게 필요 물건은 온라인 쇼핑으로 하루만에 보내드릴 수 있어서 다행이라는 생각이 들기도 한다.두 분 모두 연세가 많아지시고 건강이 예전같지 않으셔서 외출을 하시는 일이 점점 줄어든다. 그런데 언제부터인지 부모님은 TV를 많이 보지 않으신다. 종일 핸드폰을 들고 유튜브의 숏츠를 많이 보신다. 특히 아빠는 이어폰이 거추장스럽다고 하시며 집에서는 핸드폰 소리를 키워놓고 유튜브를 보시는데, 어른들이 보는 핸드폰 속 화면은 조잡한 AI 영상이나 광고가 태반이다. 아빠가 보시는 숏츠 드라마를 흘끗 보다가, "아빠, 그거 다 진짜 사람 아니에요. 가짜로 만든거야"라고 했더니 올해 88세이신 아빠는 깜짝 놀라신다. 어른들에게는 AI 이미지가 실제처럼 느껴지시는 모양이다. 어른들에게는 진짜처럼 느껴질 것 같은, 거짓으로 만든 이야기와 각종 정보가 진짜 많구나... 라는 생각을 했는데, 당황스러운 일이 터지고야 말았다.친정에 있는 동안 아빠의 핸드폰으로 전화가 걸려왔다. "안녕하세요. OO약품입니다. 무료 체험단 신청하신 것 맞지요?"라는 목소리가 들려왔고, 아빠는 그렇다는 답을 하고 있었다. 그런데 문제는 1-2분 뒤, 아빠는 지갑과 신용카드를 찾으셨고... 순식간에 몇십만원을 할부로 결재를 하셨다. 무슨 약이냐는 나의 물음에 아빠는 대형 제약회사의 약 광고를 보았고, 무료체험단이라는 말에 신청을 하셨다고 했다. 그런 신청을 어디서 하는지 여쭈었더니 유튜브를 보다 올라오는 광고글에 이름과 연락처를 남기신 모양이었다. 상담원은 전화로 무료체험 한달은 주는데 그 다음 3개월치 약을 저렴하게 구입할 수 있는 기회라는 영업을 했고, 그 말에 아빠는 카드번호를 상담원에게 전화로 불러주신 상황이었다. 광고를 어디서, 무엇을 보고 신청하셨는지는 찾을 수 없는 것도 문제였고, 아빠 말대로 그 회사가 믿을 수 있는 'OO약품'이 과연 맞는지, 영상에 자막으로만 넣었을 그 글이 과연 사실일지 확인할 방법이 없었다.보이스피싱일까봐 걱정을 했는데 며칠 뒤에 실제로 약이 오기는 했다. 하지만 회사의 그런 영업방식은 문제가 많다는 느낌이 들었다. 그리고 부모님들이 이렇게 급변하는 시대에서 인터넷과, AI와, SNS가 제공하는 정보의 바다에서 어떻게 살아가고 계신지 조금 걱정이 되었다.그 후 아빠의 핸드폰을 열어보니 출처를 알 수 없는 어플이 가득 깔려 있다는 것을 알았다. 아빠는 유튜브를 보시다가 나오는 '핸드폰의 악성 앱을 청소해야 합니다'라고 뜨는 경고 문구나, '화면을 터치하고 다음 버튼을 눌러보세요'라는 광고문구에 순진하게도 반응을 하신 것 같았다. 문제는 그러한 출처를 알 수 없는 앱을 잔뜩 깔고 나니 핸드폰이 점점 더 느려졌고, 유튜브도 잘 열리지 않아 답답하신 마음에 플레이 스토어에 들어가서 유튜브처럼 보이는 어플을 몇 개 깔았는데... 붉은색의, 유튜브 아이콘과 비슷한 모양을 하고 있는, 말도 안되는 어플이 꽤 많았던 모양이다. 그런 어플을 깔아도 유튜브는 나오지 않고 계속해서 광고나 게임을 다운로드하게 연결이 된 것 같았다. 어른들에게는 충분히 혼란스러울 수 있는 상황이라는 생각이 들어서, 그런 것들을 만드는 개발자들에게 화가 났다.아빠가 뉴스 알림을 보내준다고 믿고 다운받은 어플에서는 광고가 무차별적으로 뜨고 있었고, 불필요한 어플을 다운로드로 이끄는 버튼들이 곳곳에 나오는 것 같았다. 아빠를 탓할 수는 없었다. 나 역시도 무언가를 결재하는 버튼은 커다랗게 보이지만, 취소하거나 선택하지 않고 싶을 때 누르는 버튼은 어디에 있는지 유심히 살펴야 하는 경우가 인터넷 사이트에서는 너무나 흔한 일이었으니까. 아빠 핸드폰의 설정을 열고, 불필요한 어플을 모두 삭제했더니 핸드폰은 다시 제 속도로 잘 작동되었다.키오스크가 어려워 프랜차이즈 식당을 기피하신다는 이야기, 핸드폰으로 무엇을 하려고 해도 로그인하라는 이야기만 뜨면 덮어버린다는 어르신들의 이야기를 종종 듣는다. 그렇지만 이 급변하는 시대에 어른들이 소외되는 것은 안타까운 일이다. 그리고 사실 문제는 어른들의 삶에 인터넷이나 핸드폰이 별개가 아니라는 것이다. 이미 핸드폰과 유튜브는 어른들에게도 너무나 소중한 물건이 되어버린지 오래되었다. 노인분들도 카카오톡으로 대화를 나누고, 좋은 글이나 예쁜 사진들을 주고받으시고, 유튜브를 들여다보며 하루를 보내신다. 어린 아이들이나 청소년의 핸드폰 사용과 게임 중독만 걱정할 게 아니라 어른들의 삶에 스며들어 있는 핸드폰 세상도 사회적 문제가 될 가능성이 매우 높다는 생각이 든다.며칠 전, 사무실에 찾아온 나이가 지긋하신 백발의 할머니께서 보여줄 것이 있다며 핸드폰 속 이미지를 보여주셨다. 자신의 사진을 AI를 이용해서 가을 풍경을 배경으로 꾸며놓은 사진이었다. "누가 만들어주셨나요?"라고 여쭈었더니 살짝 수줍어하시며 지역 문화센터에서 AI활용에 관한 강의를 듣고 계신다고 했다. 활용할 수 있는 것도 많고 챗지피티에게 이것저것 물어보는 게 너무 재미있다고 하시면서, 무료로 사용할 수 있는 제한만큼만 질문한다고 이야기하셨다. 기초강의겠지만 차근차근 중요한 팁을 배우고 계시는 것 같아 좋아보였다.세상이 발전하는 속도를 따라잡는 것은 중년의 나에게도 쉽지 않다. 미디어와 AI, 인터넷이 노년의 삶에 무분별하게 침투해서 그분들을 상업적으로 이용하고 곤란을 겪게 하지 않기를 바란다. 기술의 발전이 고령화시대의 삶에 도움을 주는 편리한 도구가 좋을 것 같다. 그리고 그 기술의 활용법을, 나의 부모님 세대에서도 체계적으로 배울 수 있는 기회가 많이 주어지기 바란다.