[기획 - 1인 가구 여성과 안전] 글 싣는 순서

① "안전하려면 돈이 든다"… 혼자 사는 여성들이 치르는 비용

② 매일 확인하는 삶, 1인 가구 여성의 '안전 영수증'

③ "안전은 내 돈으로?" 1인 가구 지원정책 세 곳 살펴보니

"모르는 사람이 집 주소 알까봐"… 안심귀가서비스 직접 써봤더니

"주변에 술집이 많아서 집에 갈 때 괜히 무서워서 빨리 지나가게 되더라고요. 엘리베이터를 다른 사람이 기다리고 있을 때는 일부러 계단을 이용한 적도 있어요." - 김효진(가명·24)씨

큰사진보기 ▲성별 범죄피해 두려움 비율 추이2023년 「국민생활안전실태조사」 (자료 시각화=이하은). ⓒ 이하은 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양천구가 안전 취약구역에 설치한 도로 바닥 조명 ⓒ 양천구 관련사진보기

어두운 밤 골목길을 걸을 때면 자꾸만 등 뒤를 확인하게 된다. 공동현관 비밀번호를 누르는 손이 빨라지고, 현관문을 닫자마자 이중 잠금장치를 건다. 혼자 사는 여성에게 집으로 향하는 길부터 현관문을 닫을 때까지는 불안과 마주하는 시간이다. 그렇다면 이들이 매일 밤 느끼는 불안은 단지 막연한 걱정일 뿐일까?매년 발표되는 주거침입·스토킹 관련 112 신고 현황은 주거지와 일상 공간에서 위협을 느껴 경찰의 도움을 요청하는 사례가 적지 않다는 점을 보여준다. 경찰청 공개자료에 따르면 2025년 전국 112 신고 가운데 주거침입으로 분류된 신고는 2만 1523건, 스토킹으로 분류된 신고는 4만 4684건에 달했다. 실제 범죄 피해와 별개로 여성들이 느끼는 불안감 역시 크다. 한국형사정책연구원의 2023년 <국민생활안전실태조사>에서 '밤에 혼자 걸을 때 두려운 편이다' 또는 '매우 두렵다'라고 답한 여성의 비중은 28.1%로, 남성(8.0%)의 약 3.5배 수준이었다.하지만 이러한 신고 통계와 설문 결과만으로 1인 가구 여성이 겪는 일상의 불안을 온전히 설명하기는 어렵다. 두려움을 느끼는 상황마다 신고하는 것은 아니기에, 개인이 스스로 피하거나 감내한 위협적인 상황은 신고 통계에 드러나지 않는다.한민경 경찰대학교 교수(행정학과·치안대학원 범죄학과)는 <오마이뉴스>와의 서면 인터뷰에서 "공식적인 범죄 발생 통계는 피해자가 스스로 피해라 인식하고, 사법기관에 신고하며, 경찰이 이를 사건으로 입건했을 때 비로소 포함된다"고 설명했다. 또한 앞서 제시한 신고 건수와 성별 두려움 비율만으로는 1인 가구 여성의 범죄 피해와 불안을 따로 파악하기 어렵다.일선 경찰들도 범죄 통계에 기록되지 않는 여성들의 두려움을 현장에서 체감하고, 선제적으로 대응하고 있다. 한 경찰 관계자는 "혼자 거주하는 여성의 경우, 단순 침입 의심 신고라도 관계성 범죄로 이어질 가능성이 있어 초동 조치 단계에서 그 취약성을 중요하게 고려한다"며 "여성 대상 범죄는 초동 조치 매뉴얼과 시스템이 특히 꼼꼼하게 마련되어 있다"고 설명했다.하지만 이러한 예방적 대응과 별개로, 일상에서 불안을 줄이기 위한 선택과 비용은 당사자에게 남는다. 현관문에 이중 잠금장치를 설치하거나, 귀가 시간을 앞당기고 택시를 이용하는 데 드는 비용과 시간도 개인의 부담으로 남기 쉽다.불안이 일상에 미치는 영향은 집을 구하는 과정에서도 확인할 수 있다. 서울시 중랑구에 거주하는 20대 직장인 김효진(가명·24)씨는 이전 집을 떠난 이유로 어두운 귀갓길을 꼽았다. 그는 "이전에 살던 집이 어두운 골목 안에 있어 불안을 느낀 뒤, 새 거처는 월세가 더 비싸더라도 대로변 인근으로 구했다"고 말했다.공동현관이 있는지, 창문 잠금장치와 방범창이 어떻게 제대로 갖춰져 있는지, 정류장에서 집까지 어떤 길을 지나야 하는지는 1인 가구 여성들이 방을 구할 때 살피는 조건이 된다.안전을 고려해 선호하는 주거 조건은 더 높은 월세 부담으로 이어지기도 한다. 노원구 일대에서 원룸을 중개하는 한 공인중개사는 "같은 지하철역이라도 출구마다 분위기가 다르고, 방범 시설 유무에 따라 시세가 갈린다"고 말했다. 그는 "역에서 5분 거리의 대로변에 위치하고 공동현관이 갖춰진 원룸은, 10분 거리의 골목 안쪽이나 유흥가 인근 원룸보다 월세가 보통 10만~15만 원 정도 더 비싸다"고 설명했다.그러나 안전 조건을 중시하더라도 정해진 예산 안에서 선택해야 하는 제약이 있었다. 성북구의 한 공인중개사는 "여학생들이 방 안의 도어락은 꼼꼼히 보더라도, 집 밖의 골목길까지 보고 고르기는 어렵다"고 말했다. 이어 "대부분 정해둔 월세 예산에 맞춰 집을 구하지, 안전을 위해 비용을 더 지불하는 것은 어렵다"며 "예산이 부족하면 안전 조건들은 포기하고 들어간다"고 덧붙였다.결국 1인 가구 여성이 불안을 줄이기 위해 선택할 수 있는 주거 조건은 개인의 경제적 여건에 따라 달라진다. 한민경 교수 등 연구진의 논문 <'그들'이 사는 안전>(2023년 12월 발간)에 따르면, 1인 가구 여성들은 위기 상황에 혼자 대응해야 한다는 점에서 취약한 상황에 놓이며 불안을 느낀다. 경제적 여력이 있는 청년 여성 1인 가구는 불안을 줄이기 위해 높은 주거비를 감수하며 CCTV와 출입이 통제되는 공동현관을 갖춘 집을 구하는 등 '위험 프리미엄'이라는 추가 비용을 지불한다. 반면 예산이 제한된 경우에는 원하는 안전 조건을 충분히 반영하기 어렵다. 경제적 여건에 따라 불안을 줄이기 위해 선택할 수 있는 수단에도 차이가 생기는 것이다.하지만 비용을 지불한다고 해서 불안이 완벽히 해소되는 것은 아니다. 이 논문에서는 방범 시설을 갖춘 집을 선택한 이들도 스스로 통제하기 어려운 집 밖의 공간에서는 여전히 범죄에 대한 두려움을 느끼는 것으로 나타났다. 한 교수는 "성폭력 피해자의 90% 이상이 여성이고 여러 범죄 피해가 여성에게 자주 일어나는 현실을 고려할 때, 여성이 일상 전반에서 높은 범죄 피해 두려움을 느끼는 것은 지극히 당연한 현상"이라며 "안전은 생계 못지않은 기본권인데, 이를 전적으로 개인의 경제적 상황에 맡기는 것은 과도한 신자유주의적 발상"이라고 지적했다. 불안을 줄이기 위한 부담을 개인에게만 맡기지 않고 국가와 지역사회가 함께 나눠야 한다는 것이다.1인 가구 여성이 불안을 줄이기 위해 돈을 쓰고 시간과 에너지를 들이는 일은 일상에서 반복된다. 그렇다면 1인 가구 여성은 일상 속 안전을 확보하기 위해 실제로 얼마나 많은 자원을 소비하고 있을까? 이어지는 2편에서는 1인 가구 여성이 매달 감당하고 있는 '안전 영수증'의 내역을 구체적으로 들여다본다.