이란 "한국, 침략 공범으로 비치는 일 없기를"

큰사진보기 ▲9일(현지 시각) 이란 반관영 학생통신(ISNA) 등에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 테헤란에서 열린 주간 정례 브리핑을 통해 중동 역내 정세에 대한 제3국의 군사적 개입 자제를 강력히 촉구했다. ⓒ ISNA 보도 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲바가이 대변인은 지난 9월에도 자신의 X에 '위험한 선택에는 대가가 따릅니다'라는 한글 문구가 적힌 경고문을 올린 바 있다. ⓒ 바가이 대변인 X 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이처럼 정부가 선박 보호라는 명분과 한미동맹의 요구를 고려해 파병 구역 확대를 추진하고 있지만, 이란이 이를 사실상의 분쟁 개입으로 규정하며 반발 수위를 높이고 있는 와중에 미국 또한 민주당이 상·하원을 장악함에 따라 이란 전쟁에 반대하는 여론이 더욱 거세지는 만큼 향후 국회 동의 과정과 실제 부대 운용을 둘러싼 외교·안보적 고심이 한층 깊어질 전망이다. 사진은 지난 10월 2일 부산해군기지에서 출항한 청해부대 49진 충무공이순신함의 모습. ⓒ 해군 제공 관련사진보기

우리 정부가 소말리아 아덴만 해역에 파견한 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협에 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하자 이란 정부가 "침략 공범이 되지 말라"고 경고하고 나섰다.9일(현지 시각) 이란 반관영 학생 통신(ISNA, Iranian Students' News Agency) 등에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 테헤란에서 열린 주간 정례 브리핑을 통해 중동 역내 정세에 대한 제3국의 군사적 개입 자제를 강력히 촉구했다.바가이 대변인은 한국과 이란이 지난 60년 이상 이어온 오랜 외교적 유대 관계를 직접 거론하며 "현재 상황에서 한국을 비롯한 다른 국가들이 할 수 있는 최선의 기여이자 가장 실질적인 도움은 역내 상황 전개에 개입하는 것을 철저히 피하는 것"이라고 밝혔다.특히 바가이 대변인은 "이란 국민은 미국과 시온주의 정권(이스라엘) 그리고 이미 전쟁을 직간접적으로 지원한 국가들 외에 다른 국가들이 이번 무력 분쟁에 새롭게 연루되는 것을 결코 기대하지 않는다"고 분명히 선을 그었다.그는 타국들이 중동 지역의 정세를 지금보다 더욱 복잡하게 만들 수 있는 어떠한 외교적·군사적 행동이나 활동도 전면 자제해야 한다고 거듭 강조하면서 한국을 향해 "미국 등과 뜻을 같이해 군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다"고 경고했다.이는 한국 정부가 미국의 압박에 밀려 역내 군사 작전에 동참함으로써 결과적으로 미국과 이스라엘의 불법적인 군사 침략에 가담하는 공범으로 비치는 일이 없기를 바란다는 강력한 경고 메시지로 해석된다. 바가이 대변인은 지난 9월에도 자신의 X에 '위험한 선택에는 대가가 따릅니다'라는 한글로 된 문구가 적힌 경고문을 올린 바 있다.한편 이날 브리핑에서 바가이 대변인은 미국의 대이란 공격을 불법적이고 비이성적인 침략으로 규정하면서 호르무즈 해협의 안보 회복은 이란의 평화적 제안을 수용하는 미국의 결단에 달려 있다고 주장했다.또한 지난 미국 중간선거에서 공화당이 참패한 것을 두고도 "이번 전쟁이 미국 국민을 포함한 세계인에게 환영받지 못함을 증명한 것"이라며 "미 당국이 자국민들이 전달한 메시지를 제대로 이해했다면 현안 해결을 위한 조치를 취해야 한다"고 지적하기도 했다.이란 외무부의 이러한 공개적이고도 날 선 경고는 최근 우리 정부가 추진 중인 청해부대의 작전 반경 확대 및 전력 증강 조치를 직접 겨냥한 것이다. 앞서 정부는 지난 5일 차관회의를 열고 '국군부대의 소말리아 해역 및 오만 남방 외해 파견 연장 수정 동의안'을 심의·의결했다.이번 수정 동의안의 핵심은 기존 소말리아 아덴만 해역 일대 및 유사시 우리 국민 보호 활동 시 지시되는 해역에 국한됐던 청해부대의 공식 임무 수행 구역을 호르무즈 해협과 인접한 오만 남쪽 외해(두큼항 인근 해역)까지 대폭 넓히는 것이다. 이 안이 최종 확정될 경우 청해부대의 작전 해역은 기존보다 약 두 배가량 넓어지게 된다.작전 구역 확대와 맞물려 파견 부대의 전력 증강도 함께 추진된다. 정부는 기존의 구축함 중심 전력에 더해 광범위한 해역 감시와 기뢰 탐지 및 제거 임무 등을 입체적으로 수행할 수 있도록 해상초계기와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 추가 전력을 현지에 파견하기로 방침을 정했다.국방부와 외교 당국은 이번 수정 동의안이 미국과 이란 간의 무력 충돌에 직접 관여하기 위한 것이 아닌 중동 정세 악화 속에서 호르무즈 해협 인근을 지나는 우리 선박의 안전한 통항을 보장하고 재외국민을 보호하기 위한 자위적 차원의 독자적 판단이라고 설명하고 있다. 이란을 불필요하게 자극하지 않기 위해 파병 구역 명칭에서도 호르무즈 해협 대신 오만 남방 외해를 명시하는 등 수위를 조절했다고 밝혔다.하지만 미국 정부가 줄기차게 요구해 온 호르무즈 해협 방위 기여 압박 속에서 정부가 사실상 작전 반경을 넓히는 절충안을 택한 것이라는 해석이 지배적이다. 해당 수정 동의안은 조만간 국무회의 심의와 대통령 재가를 거쳐 국회에 정식 제출될 예정이다.문제는 이란 정부가 비단 이번뿐만 아니라 한국의 호르무즈 해협 인근 파병 및 군사적 역할 확대 가능성에 줄곧 극도로 민감한 반응을 보여왔다는 점이다. 앞서 이란은 지난 9월에도 한국 정부 내에서 호르무즈 해협 파병 및 군사 지원 논의가 불거지자 "위험한 선택에는 반드시 그에 상응하는 대가가 따른다"며 강경 방침을 밝힌 바 있다.당시 이란 외무부와 군 당국은 한국이 미국의 요구에 응해 호르무즈 해협이나 그 인접 해역에 병력을 파견할 경우, 이를 이란에 대한 적대 행위이자 전쟁 참여로 간주하고 결코 좌시하지 않을 것이라고 경고했다. 아울러 수십 년간 쌓아온 양국 관계가 돌이킬 수 없이 훼손될 수 있으며, 호르무즈 해협을 통항하는 한국 선박의 안전 역시 보장받기 어려울 것이라는 취지의 압박을 가했다.이처럼 정부가 선박 보호라는 명분과 한미동맹의 요구를 고려해 파병 구역 확대를 추진하고 있지만, 이란이 이를 사실상의 분쟁 개입으로 규정하며 반발 수위를 높이고 있는 와중에 미국 또한 민주당이 상·하원을 장악함에 따라 이란 전쟁에 반대하는 여론이 더욱 거세지는 만큼 향후 국회 동의 과정과 실제 부대 운용을 둘러싼 외교·안보적 고심이 한층 깊어질 전망이다.