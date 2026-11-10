청년 일자리 창출? 초광역특구법의 진짜 얼굴은

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큰사진보기 ▲2026.2.4 이재명 대통령은 재벌총수들과 '청년일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'를 열었다. ⓒ 청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026.10.14 쿠팡 물류센터에서 일하다 숨진 청년 노동자 고 장덕준 님의 6주기 추모제가 대구노동청 앞에서 열렸다. ⓒ 민주노총 대구본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 대학생이자 학생사회주의자연대 회원입니다。

지난 10월 20일, 지역에 대규모 첨단산업 투자유치를 지원하는 '초광역특구법'이 발의됐다. 이는 지난 6월 공개된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 뒷받침하기 위한 법안 '메가특구특별법'에서 명칭만 바뀐 동일한 법안이다. 핵심 취지가 지역 성장의 거점을 조성하고 반도체와 피지컬 AI 등의 첨단전략산업에 투자를 촉진하는 것이라고 한다. 정부는 이 '초광역특구법'이 수도권 중심의 한국사회에서 지역 청년들의 취업난을 해결할 유일무이한 타개책처럼 선전하고 있다.지난 10월 21일 한국직업능력연구원이 공개한 '청년 쉬었음의 사각지대Ⅱ' 보고서에 따르면 최근 4년간 21세~25세 청년의 '쉬었음' 비율은 7.1%로, 코로나19 팬데믹 이전보다 높아졌으며 25~28세의 경우는 코로나19 이전보다 두 배 가까이 늘었다. 통계청에 따르면 2026년 9월 기준 20대 쉬었음 청년은 34만 8천 명이다.이러한 20대의 취업난과 청년고용 부진이 단지 '청년 세대의 일탈'이나 '휴식'으로 해석되기에는 무리가 있다. 통계청의 '2025년 8월 비경제활동인구 부가조사'에서 '쉬었음'의 이유로 전체 응답자의 19%가 "원하는 일자리를 찾기 어려워서"를 꼽았고, 특히 20대에서는 35.2%로 가장 높은 비율로 드러났다.실제로 '쉬었음'의 대표적인 증가 이유로는 수도권 중심주의와 수도권-지역 간의 일자리 격차가 있다. 국회미래연구원이 10월 21일 발표한 <청년 고용의 지역격차 진단 및 정책 제언>에 따르면, 청년 근로소득은 지역에 따라 최대 2.18배 차이가 난다. 시군구별 평균 연 근로소득은 수도권이 3697만 원, 비수도권이 3103만 원으로 594만 원 차이가 났다. 소득 상위 10개 시군구는 모두 수도권이다. 이러한 수도권 집중과 지역 간 불균형 현상은 청년층의 취업 기회에도 큰 영향을 미치는 요인이다.그래서 이재명 정부 역시 수도권 집중과 지방 소멸 문제를 주요 정책 과제로 다루며, '최종목표는 청년들과 인재들이 일자리를 찾아서 지역으로 몰려들게 하는 것'이라고 언급했다. 초광역특구법에서도 지역균형발전과 함께 청년 일자리 창출을 주요 과제로 제시하고 있다. 반도체와 피지컬 AI 등 국가산업전략을 집중적으로 육성하여 지역 청년의 일자리를 마련하겠다는 취지다.그러나 초광역특구법 내용은 '양질의 일자리 창출'이라는 취지와는 거리가 멀다. 지난 10월 20일 민주당 주도로 발의된 법안에는 ▲근로시간·휴식·가산수당 특례(제32조) ▲선택적 근로시간제 확대(제133조) ▲기간제 사용기간 최대 4년(제134조) ▲소득 상위 3% 연구개발 인력을 대상으로 근로기준법을 제외하는 '화이트칼라 이그젬션' 등 노동법을 소위 '해체'시켜 놓은 노동개악이 다수 포함돼 있다.이는 이전 박근혜 정부 당시 대구경북통합특별법 발의 시에 논란이 된 근로기준법·노동법 우회조항과 유사하다. 이재명 정부는 초광역특구법을 청년 취업난의 돌파구로 선전하지만 '청년'과 '지방'은 허울에 불과할 뿐이며, 실제 목적은 노동개악을 통한 '자본 특례'에 더욱 가깝다. 실제로 메가프로젝트와 초광역특구법에서 감소하는 청년 고용률에 대한 대안은 찾아볼 수 없었다.초광역특구법은 청년 취업난의 타개책이 되기는커녕 청년 세대를 대기업을 위한 특례에 동원하고, 우리 세대의 일자리를 영원히 '불안정'한 일자리로 만들려는 법안이다. 특히 선택적 근로시간제 확대(제133조)에서는 '유연화'라는 명분으로 장시간 노동을 합리화하고 있다. 본인도 산재 노동자 출신이라며 산업재해 줄이겠다 큰소리치는 대통령에게 장시간 노동에 따른 노동자 건강 손상과 과로사는 보이지 않나.장시간 노동과 과로, 과로사는 중년 이상 노동자만의 문제가 아니다. 2020년 과로사한 쿠팡노동자 고(故) 장덕준 씨, 2025년 유명베이커리에서 주80시간 노동에 시달리다 과로사한 고(故) 정효원 씨와 같이 많은 청년 노동자들이 장시간 노동에 희생됐다.'패션 아이웨어'로 유명한 안경테 회사는 청년 디자이너들을 주 75시간까지 일 시키고, 임금도 제대로 지급하지 않았다. 그중에는 임신 중인 청년 노동자도 있었다. 가짜 3.3 계약으로 수십 명을 연장수당도 없이 장시간 노동시킨 마포구 고깃집에도 청년들이 일하고 있었다. 고소득 화이트칼라라는 30대 청년 회계사가 한 회사에서 잇따라 숨지는 일도 있었다. 초광역특구법은 청년 일자리 확대라는 미명 아래에서 과로사를 조장하고, 청년의 목숨을 담보로 자본 축적을 쉽게 해주려는 도구일 뿐이다.과로와 장시간노동만 문제가 아니다. 초광역특구법안은 노골적으로 비정규직 확대 의사를 내비치고 있다. '숙련 인력의 안정적 운용'이라는 핑계를 대고 있으나, 실상은 정규직 전환에 부담을 느끼는 대기업의 손을 이재명 정부가 들어준 것과 다름이 없다.초광역특구는 수도권을 제외한 전국이다. 초광역특구 내의 '기업 특혜'는 곧 표준이 될 것이다. 이미 우리 청년들은 불안정, 비정규 일자리로 생애 첫 노동을 시작한다. 초광역특구의 '기업특혜'가 표준이 된 세상에서, 우리는 평생 불안정 일자리에 머물게 될 것이다. 초광역특구법은 청년 일자리 창출의 껍질을 쓰고 손을 내밀고 있지만, 본질은 비정규직 확대와 노동권 후퇴이고, 일해서 먹고살아야 하는 우리 모두에 대한 공격이다.이재명 정부는 2026년 안에 초광역특구법을 최우선 입법과제로 추진하겠다는 입장을 고수하고 있다. 폭주하는 개발주의에 청년의 미래와 목숨을 동원하려는 것이다. 청년 일자리 창출이라는 명분 아래 노동법을 찢어놓고, 지역균형발전이라는 이름으로 노동자의 권리를 후퇴시키고 있다. 그러나 청년이 원하는 것은 기업의 편의를 위한 노동 규제 완화가 아니다. 안정적인 고용과 정당한 임금, 노동의 대가를 보장받으며 자신의 삶을 설계할 수 있는 일자리다. 청년의 취업난을 해결하겠다면서 청년의 노동권을 빼앗는 법안이 어떻게 청년의 미래가 될 수 있을까. 초광역특구법은 청년의 미래가 될 수 없다.