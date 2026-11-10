이름까지 붙여준 염소를 죽이라고 했다, 당신이라면?

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큰사진보기 ▲세계 각국의 국기가 걸린 학교 풍경인터내셔널 데이를 맞아 여러 나라의 국기가 학교에 걸려있다. 다양한 국적의 학생들이 함께 공부하는 이곳에서는 서로 다른 문화가 일상의 일부다. ⓒ 임선임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세부 국제학교에 울려 퍼진 아리랑인터내셔널 데이 무대에서 한국 초등학생들이 아리랑 공연을 선보이고 있다. ⓒ 임선임 관련사진보기

아프리카 레소토에서 교사로 지내던 한 남자는 숙소 앞에 묶여 있던 염소와 조금씩 친해졌다. 처음에는 낯선 사람을 경계하던 염소도 시간이 흐르면서 그의 휘파람 소리에 익숙해졌다. 그는 염소에게 스티브라는 이름을 붙여주었다.어느 날, 마을 사람들은 새로 온 교사를 환영하기 위해 자리를 마련했다. 노래와 춤이 이어지던 중 사제가 염소 한 마리를 끌고 들어왔다. 스티브였다. 그리고 커다란 칼을 꺼내 그에게 건넸다. 마을 사람들에게는 손님을 환영하기 위해 준비한 의식이었지만, 그에게 스티브는 이름을 붙이고 정을 나눈 염소였다. 자신을 반갑게 맞아준 사람들의 호의를 거절하는 것도, 그렇다고 선뜻 칼을 받아들이는 것도 쉽지 않았을 것이다.이 이야기를 들려준 사람은 두 아들이 다니는 필리핀 세부의 국제학교 교장 선생님이다. 그는 인터내셔널 데이(International Day)를 앞두고 학부모들에게 보낸 이메일에서 젊은 시절 레소토에서 겪은 일을 소개했다.11월 7일, 학교에는 여러 나라의 국기가 걸리고 학부모들이 준비한 음식 부스가 문을 열었다. 아이들은 나라별 퍼레이드와 공연에 참여했고, 영화와 음악, 미술, 스포츠를 주제로 한 다양한 문화 활동도 진행됐다.이 행사는 학부모회(PTA)의 가장 큰 모금 행사이기도 했다. 나라별 학부모 대표들은 몇 주 전부터 메뉴와 부스 위치, 필요한 물품 등을 조율했다. 준비하는 입장에서는 어느 나라가 어떤 음식을 만들고 얼마나 준비해야 하는지가 당장 중요한 일이었다.나 역시 그동안 인터내셔널 데이 여러 나라의 음식을 맛보고 공연을 즐기는 행사로 생각했다. 하지만 음식 한 접시나 전통의상 한 벌로 그 나라를 얼마나 이해할 수 있을까. 같은 나라 사람이라도 지역과 가정에 따라 생활 방식이 다르고, 중요하게 여기는 가치도 제각각일 텐데 말이다.더구나 국제학교에서 여러 국적의 아이들이 함께 지내는 일은 특별한 풍경이 아니다. 같은 교실에서 공부하고, 같은 팀에서 운동하고, 쉬는 시간이면 어울린다. 나 역시 학교에서 아이들을 보면서 누가 어느 나라에서 왔는지를 일일이 의식하지는 않는다. 서로 다른 문화가 한 공간에 있는 모습이 어느새 익숙한 일상이 되었다.그런데 일 년에 하루는 평소에 크게 드러나지 않던 국적과 문화를 일부러 앞으로 꺼내놓는다. 한국 아이들은 한복을 입고 아리랑을 부르고, 다른 나라 아이들도 저마다의 음식과 음악, 이야기를 소개한다. 평소에는 그저 친구로 지내던 아이들의 가정과 문화적 배경을 조금 더 알아가는 날이다.국기 하나로 한 아이를 설명할 수는 없다. 한국이라는 나라 안에서도 집집마다 먹는 음식이 다르고 명절을 보내는 방식도 조금씩 다르다. 어느 나라의 대표 음식이나 전통의상을 보여주는 일은 그 문화의 수많은 모습 가운데 일부를 꺼내 보이는 일이기도 하다. 그래도 평소에는 묻지 않았던 친구의 집밥이나 명절 이야기에 관심을 갖는 계기는 될 수 있다.필리핀에서 국제학교에 다니는 두 아들을 보며 가끔 아이들의 미래를 생각한다. 한국으로 돌아가든 다른 나라에서 살아가든, 지금과는 또 다른 환경에서 다양한 사람들을 만나게 될 것이다. 여러 문화 속에서 지내온 경험이 그때 어떤 도움이 될지는 아직 알 수 없다.스티브 이야기와 함께 소개된 개념은 문화지능(Cultural Intelligence, CQ)이었다. 다른 문화에 관한 지식을 많이 갖는 것만으로는 충분하지 않다는 이야기였다. 문화지능 연구에서는 이를 낯선 문화에 관심을 갖고 관계를 맺으려는 동기, 문화적 차이에 대한 지식, 자신의 해석과 판단을 점검하는 사고와 전략, 상황에 맞게 행동을 조정하는 능력으로 설명한다.다른 문화를 이해하려는 노력이 자신의 신념까지 포기하는 것을 뜻하지는 않는다는 설명도 있었다. 서로 다른 문화를 존중한다는 말이 무조건 상대방의 방식에 따르라는 의미는 아니라는 것이다.낯선 음식을 맛보거나 다른 나라의 음악에 박수를 보내는 일은 어렵지 않다. 마음에 들지 않으면 먹지 않을 수도 있고, 익숙하지 않은 음악도 즐겁게 들을 수 있다. 하지만 다른 사람이 당연하게 여기는 행동이 내게는 도저히 받아들이기 어려운 일이라면 이야기는 달라진다.스티브를 데려온 마을 사람들은 그들 나름의 방식으로 손님을 환영하고 있었다. 그 의식이 어떤 의미인지 이해하더라도, 정을 붙인 염소를 직접 죽이라는 요청까지 받아들이기는 어려웠을 것이다.상대방이 선의를 가지고 한 행동일수록 거절하기는 더 어려울 수 있다. 내게는 받아들일 수 없는 행동을 거절하는 것일 뿐인데, 상대방에게는 자신의 호의를 거부하거나 문화를 무시하는 뜻으로 받아들여질 수도 있기 때문이다.국제학교에서 아이들은 여러 나라의 친구들과 어울리며 자란다. 하지만 서로 다른 언어와 음식에 익숙해지는 것만큼 생각과 가치관의 차이를 받아들이는 일도 쉬울까. 평소에는 별문제 없이 어울리다가도 어떤 말이나 행동 때문에 서로를 이해하기 어려운 순간이 찾아올 수 있다. 그때 필요한 것은 그 나라에 관해 얼마나 많이 아느냐보다 눈앞의 사람과 어떻게 대화하느냐일지도 모른다.인터내셔널 데이가 끝나면 국기와 부스 장식은 치워지고 아이들은 다시 평소의 교실로 돌아간다. 그날 맛본 음식과 음악은 좋은 기억으로 남겠지만, 서로 다른 사람들과 살아가는 일은 그다음 날에도 계속된다.때로는 즐겁고 흥미로운 차이보다 이해하기 어려운 차이를 마주할 수도 있다. 레소토의 그 환영식에서 사제가 내게 칼을 내밀었다면 나는 어떻게 했을까. 나를 환영해 준 사람들의 마음을 외면하지 않으면서도 그 칼을 거절할 수 있었을까. 당신이라면, 스티브 앞에서 어떤 선택을 할까?