글 싣는 순서

① 먹기도 전에 "맛있어요"… 음료 한 캔과 맞바꾼 신뢰(https://omn.kr/2kj0r)

② 리뷰 쓰고 받는 '보상', 한 건당 얼마일까(https://omn.kr/2kj15)

③ "'맛집' 꼭 넣어주세요" 남의 영수증으로 쓴 리뷰의 정체(https://omn.kr/2kirp)

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큰사진보기 ▲‘주카라멘바’에서 키오스크를 통해 영수증 리뷰이벤트를 안내하고 있다. ⓒ 원이솔 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘주카라멘바’에서 리뷰이벤트에 참여하여, 실제로 제공받은 음료수이다. ⓒ 원이솔 관련사진보기

"리뷰를 써야 사이드(메뉴)를 준다고 하니까."리뷰 이벤트 혜택을 받으려고 먹기도 전에 쓴 '맛있다'는 후기를 믿어도 될까. 이렇게 남긴 평가는 다른 소비자에게 식당을 고르는 정보가 된다. 식사와 함께 리뷰 이벤트 혜택을 받으려고 후기를 미리 쓰는 소비자들이 있다. 이들은 가게에 보여줘야 한다는 점을 의식해 긍정적인 표현을 고르기도 한다.이 같은 '선제적' 리뷰가 얼마나 많은지 확인하기 위해, 서울 홍대·건대·을지로 등지에서 소비자 24팀을 만나 리뷰 이벤트 경험을 물었다. 24팀 중 20팀은 식사를 마치기 전에 후기를 남긴 경험이 있다고 답했다. 나머지 4팀은, 리뷰 이벤트에 참여하지 않거나 배달 등의 리뷰 이벤트에만 참여했다고 답했다.20팀 중 12팀은 음식을 먹기 전에, 8팀은 먹는 도중에 후기를 작성했다고 답했다. 한 점이나 몇 입을 맛본 뒤 작성한다는 답변도 있었다. 식사와 함께 음료나 사리를 먹으려는 소비자에게 리뷰 작성은 혜택을 받기 위해 먼저 거쳐야 하는 절차가 되기도 했다.16팀은 리뷰 이벤트에 참여하면서 긍정적인 평가를 남기거나 좋은 점을 중심으로 후기를 썼다고 답했다. 실제 생각보다 좋게 쓰거나 직원이나 사장이 읽을 것을 의식해 표현을 골랐다는 답변도 나왔다.한국리서치가 2025년 1월 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 64%는 외식할 음식점을 고를 때 방문객 리뷰 수에 영향을 받는다고 답했다. 리뷰가 식당 선택에 영향을 주는 만큼, 이벤트로 쌓이는 후기가 어떤 경험을 담고 있는지도 중요하다. 그러나 음식을 충분히 먹기 전에 작성하거나, 혜택 제공 여부를 의식해 쓴 후기는 실제 식사 경험을 온전히 반영하기 어렵다.▲ 한 식당의 테이블 주문 화면에 영수증 리뷰를 남기면 음료나 영양죽을 제공한다는 안내가 표시돼 있다. © 김서현식사와 함께 먹으려… 식사보다 앞선 리뷰건대 인근에서 만난 A씨(22, 여)는 음식을 먹기도 전에 "맛있었다"라는 후기를 썼다고 말했다. 가게가 리뷰를 확인한 뒤 사리를 제공해, 사리를 넣으려면 후기를 먼저 남겨야 했다는 설명이다. 혜화의 한 식당에서 리뷰 이벤트에 참여한 김정영(27, 여)씨도 식사 전에 리뷰를 쓴 이유를 묻자 "써야 사이드를 준다고 하니까"라고 답했다.혜택의 종류도 작성 시점과 맞물렸다. 하남의 한 주꾸미 식당을 이용한 B씨(30, 여)는 음료를 식사와 함께 마시려고 먹는 중에 리뷰를 썼다고 설명했다. 사리나 음료처럼 식사에 곁들이는 혜택이 후기 작성을 앞당긴 것이다.한 점을 맛본 뒤 후기를 쓴 경우도 있었지만, 식사를 마친 뒤 작성했다는 답변은 없었다. 취재에서 소비자들이 언급한 리뷰 이벤트 혜택은 주로 사리나 음료, 사이드 메뉴였다.취재에 응한 소비자 24팀 중 16팀은 리뷰 이벤트에 참여하면서 긍정적인 평가를 남기거나 좋은 점을 중심으로 후기를 썼다고 답했다. 이 가운데 7팀은 혜택을 받기 위해서 혹은 이미 받았다는 이유로 표현을 좋게 하거나 아쉬운 점을 적지 않았다고 설명했다. 하남의 주꾸미 식당을 이용한 B씨(30, 여)는 "서비스를 받았으니 좋게 써주자"라는 생각으로 후기를 남겼다고 말했다.물론 좋은 평가를 남겼다고 해서 모두 실제보다 과장한 것은 아니다. 맛을 본 뒤 긍정적으로 평가하거나 평소에도 좋은 후기를 쓴다는 답변도 있었다. 다만 이승민(28, 여)씨는 "다른 사람에게 도움이 되는 방향으로 리뷰를 쓰려고 한다"라면서도 "정직했냐고 물어보면 정직하지 않았다"라고 말했다. 이승주(25, 남)씨 역시 "실제 경험보다 긍정적으로 쓰는 편"이라며 "아쉬웠던 점은 후기에 거의 적지 않았다"라고 답했다.가게에서 후기 내용을 확인하는 절차를 의식한 소비자도 있었다. 직원이나 사장에게 리뷰를 확인받았다는 답변은 5팀에서 나왔다. 서대문역 인근 식당을 방문했던 임규연(33, 여)씨는 "긍정적으로 쓰는 거 같다. 보여줘야 되니까"라고 언급했다. 후기와 실제 경험에 차이가 없었다거나 최대한 일치하게 쓰려고 했다는 답변도 있었지만, 혜택을 받았다는 사실이나 가게에 후기를 보여줘야 한다는 부담이 평가에 영향을 미치기도 했다.을지로 한 식당의 직원은 손님이 보여주는 리뷰 화면에서 사진 첨부와 리뷰를 썼는지 여부만 확인한다고 말했다. 가게에서는 단순히 리뷰 작성 여부만 확인하더라도, 앞서 임씨의 답변에서 드러났듯 소비자는 가게에 후기를 보여줘야 한다는 점을 의식해 긍정적인 표현을 고르기도 했다.내가 남긴 '맛있어요', 누군가는 믿고 찾아간다리뷰는 음식을 직접 맛본 사람이 자신의 경험과 의견을 남기고, 다른 소비자가 이를 참고해 식당을 선택하도록 돕는 정보다.후기에 실제 경험이 담겨야 한다는 기준은 플랫폼 정책에서도 확인할 수 있다. 네이버는 '플레이스 리뷰 이용정책'에서 허위 내용이나 과장 광고 내용을 포함한 리뷰 작성을 금지한다고 밝히고 있다. 공정거래위원회의 '추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사 지침'도 소비자의 사용 경험을 담은 광고는 실제로 사용해 본 사실을 바탕으로 해야 하며, 그 내용 역시 실제 경험과 일치해야 한다고 규정한다.하지만 취재 현장에서는 이 같은 기준과 다른 방식으로 리뷰가 작성되는 사례가 확인됐다. 후기를 쓰는 사람과 읽는 사람은 따로 정해져 있지 않다. 오늘 리뷰 이벤트에 참여한 소비자도 내일은 다른 사람의 후기를 참고해 식당을 고른다. 실제 사리를 받으려고 식전에 맛있었다는 후기를 쓴 A씨 역시 식당을 선택할 때는 "최근 리뷰만 찾아보고 있다"고 답했다.음식점을 고를 때 리뷰와 별점을 확인하는 소비자가 늘고 있다. 하지만 음식이나 음료를 제공받고 작성한 리뷰가 실제 이용 경험을 얼마나 충실하게 반영하는지는 별개의 문제다. 그렇다면 점주들은 왜 비용을 들여 리뷰를 확보할까. 서울 영등포의 음식점 '주카라멘바'를 운영하는 최혁진 사장과 '서울꽃삼 발산점'의 최태근 점주를 만나 이야기를 들어봤다.두 점주는 리뷰이벤트를 운영하는 주요 이유로 온라인 검색 결과에서 가게를 알리는 효과를 꼽았다. 소비자가 음식점을 찾을 때 리뷰와 별점을 참고하는 만큼, 리뷰는 가게를 선택하는 데 영향을 미칠 수 있다. 때문에 점주에게 리뷰 확보는 고객에게 추가 서비스를 제공하는 일을 넘어, 신규 고객을 유치하기 위한 마케팅 전략이라고 했다.'주카라멘바'의 최혁진 사장은 리뷰이벤트를 시작한 이유로 네이버 플레이스의 검색 노출을 꼽았다. 최 사장은 "리뷰가 쌓이면 네이버 플레이스 내 트래픽이 늘어 가게 홍보 효과를 기대할 수 있다"며 "리뷰가 많아지면 더 많은 소비자에게 가게를 알릴 기회가 생길 것 같다"고 말했다.'서울꽃삼 발산점'의 최태근 점주도 검색 결과 상위 노출을 리뷰이벤트의 주요 목표로 제시했다. 최 점주는 "'발산 맛집', '발산 고깃집' 같은 검색어를 입력했을 때 네이버 플레이스 상단에 노출되는 것이 리뷰이벤트의 목표"라고 전했다. 본사에서도 검색 결과 상위 노출을 목표로 리뷰를 확보하라는 지침을 내렸다고 했다.두 점주의 이야기는 리뷰이벤트가 단순한 고객 서비스가 아니라 온라인에서 가게를 알리기 위한 경쟁 수단으로 활용되고 있음을 보여준다. 다른 음식점들이 이벤트를 통해 리뷰를 확보하는 상황에서 우리 가게만 이벤트를 중단하면 상대적으로 불리해질 수 있다는 우려도 작용한다고 했다.최혁진 사장은 리뷰이벤트를 하지 않으면 경쟁 음식점보다 불리해질 수 있다고 말했다. 그는 "리뷰 시스템을 단순한 마케팅 수단으로만 보기는 어렵다"며 "어찌 보면 자영업자에게는 광고라고 보일지언정 중요한 생존 수단일 수도 있겠다"고 말했다.리뷰 확보가 실제 검색 순위나 매출을 얼마나 변화시키는지는 별도로 확인해야 하는 지점이다. 다만 두 점주가 리뷰 확보를 경쟁력 유지에 필요한 활동으로 인식하고 있다는 점은 확인할 수 있었다. 이벤트를 통해 얻을 수 있는 효과뿐 아니라, 참여하지 않았을 때의 불이익에 대한 우려도 운영을 지속하는 이유가 된다.리뷰이벤트는 공짜로 이뤄지지 않는다. 고객에게 제공하는 음식이나 음료의 원가뿐 아니라 보상 메뉴를 준비하고 이벤트를 안내하는 데에도 시간과 노동이 든다.보상 품목과 규모는 가게마다 다르다. '서울꽃삼 발산점'은 참여 고객에게 치즈 등 실물 품목을 제공하며, 최태근 점주는 보상 1회당 비용을 약 2300원으로 계산한다고 밝혔다. 그는 "본관과 별관을 합쳐 한 달에 약 400건의 이벤트가 진행된다"고 추산했다.'주카라멘바'는 참여 고객에게 음료를 제공한다. 음료의 판매 가격은 2000원이다. 최혁진 사장에 따르면 9월 기준 한 달간 리뷰 98건이 쌓였다. 이에 맞춰 준비한 음료는 약 100개로, "구매가 기준 약 15만 원" 규모다. 최 사장은 "인터뷰 당일 전체 40팀 가운데 5팀, 즉 12.5%가 이벤트에 참여했다"고 설명했다. 다만 이는 하루의 참여 현황일 뿐, 월간 비용이나 평균 참여율을 보여주는 수치는 아니다.비용에는 노동도 포함된다. 최태근 점주는 "재료비만 보고 비용을 계산하지는 않는다"고 말했다. 바쁜 시간에 보상 메뉴를 준비하거나 미리 소분해 두는 데에도 일손이 들기 때문이다. 고객에게 이벤트를 안내하고 참여 여부를 확인하는 과정 역시 매장 운영에 추가 부담이 될 수 있다.보상 방식을 고르는 데에는 가게의 사정이 반영된다. 최혁진 사장은 "이벤트 외에도 방문 시 커피를 주거나 식사 후 나갈 때 아이스크림을 주는 등 다양한 서비스를 해 봤다"고 했다. 그는 "큰 업장이나 돈이 많은 기업은 모르겠지만, 소상공인 입장에서는 리뷰를 쌓으려고 너무 많은 투자를 할 수 없다"며 "비교적 저렴한 음료로 진행하게 됐다"고 말했다. 그는 "과거 국밥집을 운영할 때 판매 가격의 약 50%가 원가인 메뉴를 보상으로 내놓기도 했다"고 덧붙였다.점주들은 이 비용을 마케팅의 일환으로 받아들였다. 최 사장은 "고객 만족을 높이고 재방문을 유도하기 위한 투자"라고 말했다. 다만 비용을 들인 만큼 실제 매출이 늘어나는지는 별개의 문제다.최 사장은 "이벤트를 시작한 뒤 리뷰 수가 약 80% 증가했다"고 말했다. 이어 그는 "리뷰가 쌓이면 네이버 플레이스 내 트래픽이 늘고 검색 노출 기회가 확대될 수 있다"고 전망했다. 그러나 리뷰 수의 증가와 매출의 증가는 별개다. 리뷰가 소비자의 선택에 영향을 줄 가능성은 있다. 그러나 실제 방문은 맛과 가격, 서비스, 입지 같은 여러 요인에 좌우된다. 리뷰 수만 보고 신규 고객 유치 효과를 가늠하는 데에는 한계가 있다.취재한 두 점포에서는 리뷰이벤트 운영에 필요한 비용과 노동을 점주가 부담하고 있었다. 고객에게 제공할 보상 품목을 준비하고, 리뷰 작성을 확인하며, 작성된 리뷰에 답글을 다는 일까지 모두 매장 운영 과정에서 감당해야 한다. 리뷰 확보를 위한 지출은 일회성으로 끝나지 않고, 이벤트를 지속하는 동안 반복된다.문제는 이러한 투자가 실제 매출 증가로 얼마나 이어지는지 명확히 확인하기 어렵다는 점이다. 그럼에도 두 점주는 검색 노출 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 우려 때문에 리뷰이벤트를 쉽게 중단하기 어렵다고 말했다. 효과는 분명하지 않지만, 경쟁에서 빠지기도 어려운 것. 리뷰이벤트가 계속되는 이유다.