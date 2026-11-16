가을 끝자락, 노란 은행나무길에서 만난 다산

큰사진보기 ▲화순동구리수변공원노랗게 물든 잎들이 가을볕에 빛난다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲만연사 일주문‘나한산 만연사’ 현판이 걸려 있다. 나한산은 만연산의 또 다른 이름이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲만연사송광사의 말사로, 산자락에 전각들이 아담하게 자리한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동림사 독서기 비석젊은 다산의 화순 생활과 동림사에서의 독서 자취를 전한다 ⓒ 문운주 관련사진보기

서양(옛 화순)에 마음 닦는 암자들 많지만

동림사가 단연 그윽하고 상쾌하구나

오래된 숲과 골짜기 정취 좋아하여



(중략)



- 정약용, <동림사에서 독서하다> 중 일부, 정찬주 옮김.





큰사진보기 ▲화순 동구리 은행나무노랗게 물든 잎들이 가을볕에 빛난다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲화순지강로은행나무화순 동구리 지강로 은행나무 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲만연산치유썬터. 혈압, 체위측정, 족욕 시설이 갖춰져 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲만연산푸른 숲 가운데 붉게 물든 단풍나무가 눈길을 끈다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲수만리생태공원붉게 물든 단풍 ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방로]

만연사 → 진각로 은행나무길 → 정약용 동상 → 동구리호수공원 둘레길→만연산 치유숲길 →수만리 생태공원

· 정약용 동상 위치

전남광주통합특별시 화순군 화순읍 동구리 160 진각로변

지난 10일, 화순 만연산을 찾았다. 선운산과 백암산에 이은 세 번째 가을 여정이다. 이번에는 단풍만 보러 가는 길이 아니다. 절집을 둘러보고 젊은 다산의 자취를 만난 뒤 숲길을 천천히 걷기로 했다.입동이 지나 옷차림부터 바꿨다. 광주에서 30분 남짓 거리라 출발은 느긋했다. 며칠 전 찾은 백암산에도 단풍이 덜 들었다. 이곳의 가을은 얼마나 깊어졌을까. 만연사로 향하는 진각로에서 노랗게 물든 은행나무들이 먼저 가을 소식을 전한다.만연사 일주문 현판에 '나한산 만연사'라고 적혀 있다. 나한산은 만연산의 또 다른 이름이다. 익숙한 산에 낯선 이름이 걸려 있으니 절의 내력이 궁금해진다.송광사의 말사인 만연사는 고려 희종 4년인 1208년 만연선사가 창건했다고 전한다. 산자락에 아담하게 자리해 전각들이 한눈에 들어온다. 대웅전 앞 배롱나무와 붉은 연등, 기와지붕이 가까이 어우러진 절집이다.배롱나무 앞에서 걸음을 늦춘다. 잎을 떨군 나무가 매끄러운 줄기와 굽이진 가지를 드러냈다. 가지마다 붉은 연등이 걸려 있다. 꽃이 한창일 때는 꽃만 보았을 것이다. 잎이 지고 나니 나무의 몸과 가지가 훤히 보인다. 늦가을 절집에서 만나는 또 다른 아름다움이다.대웅전은 정면 5칸, 측면 3칸이다. 기둥과 기둥 사이를 한 칸으로 센다. 지붕은 옆면 위쪽의 삼각형 아래로 경사진 면이 펼쳐지는 팔작지붕이다. 처마 아래 겹겹이 짜인 목재에는 붉고 푸른 단청 무늬가 촘촘하다. 기와지붕의 부드러운 곡선까지 올려다보며 잠시 머문다.만연사의 시작에는 꿈 이야기가 전한다. 만연선사가 산중에서 쉬다가 잠이 들었는데, 십육나한이 석가모니불을 모실 집을 짓는 꿈을 꾸었다. 깨어보니 온 산이 눈으로 덮였지만 자신이 누웠던 자리 주변만 녹아 김이 피어올랐다. 선사는 그곳에 토굴을 짓고 수도하다 절을 세웠다고 한다.일주문에서 본 '나한산'이라는 이름을 다시 떠올린다. 절의 시작을 전하는 십육나한 이야기가 산 이름에도 깃든 듯하다. 지금의 전각은 한국전쟁 때 불에 탄 뒤 1978년부터 4년에 걸쳐 다시 세웠다. 오래된 설화 곁에 절을 다시 일으킨 역사도 남아 있다.만연사에서 발길을 돌려 동구리호수공원 쪽으로 내려왔다. 진각로변 정약용 동상 앞에 멈춘다. 노란 은행나무와 푸른 소나무 사이에 동상이 서 있다. 뒤편에는 책을 펼친 모양의 비석이 놓였다.비석에 새긴 정약용의 시 <동림사에서 독서하다>의 일부다. 젊은 정약용은 동림사의 그윽한 정취를 남달리 여겼다. 시구에서 눈을 들어 주변을 바라본다. 은행잎이 가을볕에 빛나고, 그 너머로 산자락이 펼쳐진다. 계절은 다르지만 숲과 골짜기를 좋아했던 청년의 마음을 조금은 알 듯하다.정약용은 1777년 열여섯 살 때 화순현감으로 부임한 아버지 정재원을 따라 화순에 왔다. 이듬해에는 물염정과 서석산, 지금의 무등산을 유람하고 <물염정기>와 <유서석산기>를 남겼다. 책을 읽고 산천을 거닐며 배움의 폭을 넓힌 시절이다.그해 겨울, 형 정약전과 지낸 산사 생활은 산문 <동림사독서기>에 담겨 있다. 아침에는 계곡물로 이를 닦고 세수했다. 식사를 알리는 종이 울리면 스님들과 나란히 앉아 밥을 먹었다. 밤에는 게송과 불경 읽는 소리를 듣다가 다시 책을 펼쳤다. 게송은 불교의 가르침을 시구로 표현한 글이다.정약용은 이곳에서 세속의 즐거움과 바꿀 수 없는 기쁨을 누렸다고 적었다. 동림사는 만연사의 옛 부속 암자인 동림암으로 알려진 곳이다. 책을 읽고 산길을 거닐던 열일곱 청년의 하루를 떠올린다. 단풍을 찾아 나선 길에서 젊은 다산의 시간을 만났다.동구리호수공원으로 이어지는 진각로에 은행나무가 길게 늘어서 있다. 부채 모양의 잎들이 노랗게 물들었다. 햇빛을 받은 가지 끝은 황금빛으로 반짝이고, 그늘진 잎은 차분한 노란색을 띤다. 같은 나무에서도 빛이 닿는 자리에 따라 빛깔이 달라진다.은행나무는 서원과 향교에서도 자주 만나는 나무다. 학문을 닦는 공간을 뜻하는 '행단'의 전통과 맞닿아 있다. 다산의 독서 자취를 보고 나선 길이라 그런지, 은행나무 아래를 걷는 마음도 조금 달라진다.바람이 지나자 잎들이 한꺼번에 흔들린다. 몇 장은 빙그르르 돌고, 몇 장은 비스듬히 기울어 내려앉는다. 길가에는 먼저 떨어진 잎들이 포개져 있다. 발을 디딜 때마다 사각사각 소리가 난다. 나무 위에서 보던 가을을 이제 발아래에서 만난다.호수 둘레도 천천히 걸었다. 자꾸 걸음을 멈추고 뒤를 돌아보게 된다. 짙은 단풍을 기대하고 나섰지만, 이날은 환한 은행나무길이 오래 마음에 남는다.호수공원을 둘러본 뒤 만연산 치유의 숲 센터에 들렀다. 이곳은 체성분 분석과 스트레스 지수 측정 등 건강관리시스템을 갖추고 산림치유 프로그램을 운영한다. 숲을 걷는 즐거움에 자신의 몸을 살피는 기회를 더한 발상이 돋보인다.혈압과 체성분을 측정했다. 화면에 혈압 147/90㎜Hg, 체지방률 25.2%가 표시됐다. 평소에는 얼마나 멀리, 오래 걸었는지에 관심을 두었다. 이날은 걷기에 앞서 몸 상태를 숫자로 마주했다. 걷는 거리만큼 내 몸에도 관심을 기울여야겠다는 생각이 들었다.센터를 나서 오감연결길과 치유숲길로 들어섰다. 나무 사이로 가을볕이 비친다. 푸른 숲 가운데 붉게 물든 단풍나무 한 그루가 눈길을 붙든다. 온 산을 뒤덮은 단풍과는 또 다른 멋이다. 초록을 배경으로 붉은 잎이 더욱 선명하다.완만한 덱길에서는 주변을 둘러보고, 오르막에서는 보폭을 줄였다. 걸음을 늦추니 숲의 소리가 들린다. 무심코 지나쳤을 나무 한 그루 앞에서도 잠시 머물렀다.수만리생태공원에 이르자 가을볕이 한결 기울었다. 가지 끝에는 붉게 물든 잎과 아직 푸른 잎이 어우러져 있다. 낙엽을 밟다 멈춰 서서 걸어온 숲을 돌아보았다. 가을은 어느새 길 곳곳에 스며 있었다.