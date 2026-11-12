원주 소극장에 다시 오르는 '맨 끝줄 소년'

"지역예술단체이다 보니 넓게 공연 소식을 알리기가 쉽지 않습니다. 짧게라도 기사를 써주실 수 있다면 저희에겐 너무 큰 도움이 되고 힘이 될 것 같습니다."

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큰사진보기 ▲원주중앙청소년문화의집 '소공연장 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲연극 <맨 끝줄 소년>의 한 장면. ⓒ 원주 관련사진보기

"작품 속 등장인물 모두 각자의 허상에 매달려 살아간다. 은밀하게 드러나는 허상의 위선과 모순이 꼭 오늘날 우리의 모습을 닮아 있어 서늘하게 슬픈 작품이다."

큰사진보기 ▲ 최소한의 소품으로 꾸며진 <맨 끝줄 소년>의 무대 ⓒ 이지현 관련사진보기

"지역에서 연극을 한다는 것은 단순히 작품을 무대에 올리고 관객을 모으는 일만은 아니라고 생각합니다. 어떤 이야기를 만들고, 어떤 공간에서, 누구와 만나느냐가 중요합니다. 관객이 공연을 보고 돌아가는 길에 자신의 삶을 돌아보고, 새로운 질문 하나쯤 품을 수 있다면 그것이 연극이 가진 힘이라고 생각합니다. 이번 작품이 원주의 작은 소극장에서 공연되지만, 관객들에게는 오래 기억되는 무대가 되었으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲연극 ‘맨 끝줄 소년’ 공연을 앞두고 객석에 정성껏 놓아둔 꽃이 관객을 맞았다. ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲연극 ‘맨 끝줄 소년’의 한 장면. 여섯 배우는 테이블과 의자 몇 개를 놓은 무대에서 다른 사람의 삶을 글로 옮기는 소년을 통해 어른들의 욕망과 위선, 소년의 외로움을 그려낸다. ⓒ 원주 관련사진보기

강원도 원주에서 활동하는 공연예술창작그룹 '리지프로젝트'가 기자에게 보내온 취재 요청의 한 대목이다.공연을 알리는 보도자료와 함께 전달된 짧은 글에는 지역에서 연극을 만들어가는 사람들의 현실이 담겨 있었다. 작품을 준비하고 무대에 올리는 일도 쉽지 않지만, 정작 공연 소식을 시민들에게 알리는 일 역시 만만치 않다는 것이다.대형 공연이나 유명 배우의 무대는 언론과 대중의 관심을 받기 쉽다. 그러나 지역의 작은 공연장에서 열리는 연극은 공연이 있다는 사실조차 충분히 알려지지 못한 채 막을 내리는 경우도 있다.리지프로젝트가 이번에 다시 무대에 올리는 작품은 스페인 극작가 후안 마요르가의 대표 희곡 <맨 끝줄 소년>이다.오는 11월 20일과 21일 원주중앙청소년문화의집 '소공연장 B도로'에서 공연된다.지난해 초연 당시 매회 매진을 기록했고, 공연을 다시 보고 싶다는 관객들의 요청에 힘입어 1년 만에 재공연이 결정됐다.작은 공연장에서 시작된 한 편의 연극이 관객들의 호응으로 다시 무대에 오르는 것이다.<맨 끝줄 소년>은 문학 교사 헤르만이 학생들의 작문 과제를 읽다가 특별한 글 한 편을 발견하면서 시작된다.글을 쓴 학생은 교실 맨 끝줄에 앉아 있는 클라우디오다.소년은 같은 반 친구 라파의 집을 드나들며 그 가족의 일상을 관찰한다. 식탁에서 오가는 대화와 가족들의 행동을 세밀하게 기록한다.한때 작가를 꿈꿨던 헤르만은 소년의 문학적 재능에 매료된다. 클라우디오에게 계속 글을 쓰도록 권하면서 자신도 그 이야기에 빠져든다.그러나 글이 이어질수록 평범하고 행복해 보였던 가족의 모습에서 감춰진 욕망과 갈등이 드러난다.소년의 관찰에는 상상이 더해지고, 교사의 가르침에도 자신의 이루지 못한 꿈이 개입한다. 처음에는 단순한 작문 과제였던 글이 사람들의 관계를 흔들기 시작한다.이 작품은 타인의 삶을 관찰하고 기록하는 행위가 어디까지 허용될 수 있는지, 또 우리가 다른 사람을 얼마나 제대로 이해하고 있는지를 생각하게 한다.2026년에는 최민식 주연의 넷플릭스 6부작 드라마로도 제작됐다고 공연단체는 소개했다.이번 공연은 화려한 무대 장치 대신 테이블과 의자, 비어 있는 공간을 활용한다.배우들의 움직임에 따라 교실이 친구의 집으로 바뀌고, 때로는 공원이 된다. 현실과 상상이 교차하는 장면도 여섯 배우의 연기와 호흡으로 표현한다.작은 공연장은 배우와 관객 사이의 거리가 가깝다. 배우의 표정과 눈빛, 대사 사이의 침묵까지 객석에 전달된다.영상에서는 카메라와 편집이 장면을 만들어 낸다면, 연극에서는 배우의 움직임과 관객의 상상력이 그 역할을 대신한다.연출가 이지현은 이 희곡을 처음 읽었을 때 단숨에 끝까지 읽어 내려갔다고 한다.그는 작품 속 인물들이 보여주는 허상과 모순이 오늘날 우리의 모습과 닮아 있다고 설명했다.이지현 연출은 특히 소년을 둘러싼 어른들의 태도에 주목한다.어른들은 소년의 글을 읽고 저마다 자신의 생각을 덧붙인다. 교사는 문학적 재능을 발견했다고 기뻐하지만, 정작 소년이 무엇을 바라는지에는 충분히 귀를 기울이지 않는다.극이 진행될수록 인물들의 관계는 흔들리고, 관객은 그 끝에서 기댈 곳 없는 한 소년의 외로움과 마주하게 된다.연극은 배우와 관객이 같은 공간에서 만나야 완성되는 예술이다. 아무리 오랜 시간 작품을 준비해도 공연 소식이 알려지지 않으면 관객을 만나기 어렵다.지역 소극장은 작품을 발표하는 공간인 동시에 시민들이 가까운 곳에서 문화예술을 접할 수 있는 장소다. 하지만 대형 공연장이나 상업 공연에 비해 홍보와 관객 확보에 어려움을 겪기 쉽다.연출가 이지현은 지역 소극장이 지닌 의미와 연극이 관객에게 남겨야 할 가치에 대해 이렇게 말했다.이지현 연출가는 작은 무대가 지닌 가능성에도 기대를 걸었다. 관객과 배우가 가까운 거리에서 호흡하며 이야기를 나눌 수 있다는 점에서 소극장만의 가치가 있다는 것이다.지난해 <맨 끝줄 소년>이 매진을 기록했다는 사실은 눈여겨볼 만하다. 지역의 작은 공연장에서도 관객의 관심을 끄는 작품이 만들어질 수 있다는 것을 보여줬기 때문이다.지역 연극에 대한 관심은 가까운 곳에서 어떤 공연이 열리는지 살펴보는 일에서 시작될 수 있다. 이번 재공연이 원주의 작은 극장을 처음 찾는 관객에게도 배우들과 두 시간을 함께하는 계기가 되기를 바란다.