충남 보령 끝자락, 정원 꽉 찬 병설유치원의 비결

<오마이뉴스>는 충남도교육청과 함께 충남미래교육 핵심 5대 전환 과제가 학교 현장에서 어떻게 구현되고 있는지, 정책이 바꾼 아이들의 생생한 변화를 연재합니다.

큰사진보기 ▲청라초병설유치원. 정원 14명을 꽉 채우고도 모자라 추첨까지 진행하는 ‘기분 좋은 예외’를 만들어내고 있다. ⓒ 모소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲유아교육에서 중요한 것은 정해진 답을 잘 찾는 능력이 아니라 새로운 질문을 던지고 도전해보려는 태도라고 강조했다. ⓒ 모소영 관련사진보기

"예를 들어 나비를 배운다고 하면 생태적 지식을 전달하는 데서 끝나지 않아요. 유아들이 구부러지는 빨대를 입에 대고 습자지 꽃 모양 사이에 끼워 놓은 스틱 꿀을 직접 빨아먹으며 나비 입의 특성을 알아가죠.

AD

더불어 나비의 성장 과정을 몸으로 표현하는 신체활동, 나비들의 투표놀이, 다양한 꽃으로 가득한 꽃집 놀이, 나비를 색칠하며 유아들의 상상력을 담아 만드는 나비도감까지 유아들이 교육활동 속에서 오감으로 느끼고 즐겁게 배울 수 있다면 그것이 좋은 교육이라 생각합니다."

큰사진보기 ▲스스로 질문하며 놀이 속에서 배움을 발견하는 유아들. ⓒ 모소영 관련사진보기

"유아들과 꾸준히 놀이 회의를 해요. '이번 달에는 무슨 놀이를 하고 싶니?'라고 묻고, 유아들의 아이디어에 교사의 아이디어를 더해 놀이를 실행합니다."

큰사진보기 ▲스스로 질문하며 놀이 속에서 배움을 발견하는 유아들. ⓒ 모소영 관련사진보기

"유아기의 코딩은 기술을 익히는 게 목적이 아니에요. 회전관람차의 여러 칸 중 하나처럼 유아들의 풍성한 놀이와 경험 중 하나이며, 다양한 놀이와 유기적으로 연결되죠."

"어머니들이 '아이와 함께 유치원에 있는 것 같아요. 보지 않아도 어떻게 지냈는지 보이는 것 같아요'라고 말씀하시더라고요."

큰사진보기 ▲유아들의 놀이가 더욱 풍성해질 수 있도록 AI와 코딩도 활용한다. 유아들이 좋아하는 탕후루 놀이에서는 어떤 재료를 넣을지, 어떤 순서와 모양으로 만들지 직접 구상하도록 했다. ⓒ 청라초병설유치원 관련사진보기

큰사진보기 ▲청라초병설유치원에 근무하고 있는 이선영 교사. 늦은 나이에 임용시험에 합격해 교단에 선 이 교사는 두 아이를 키우며 얻은 경험을 바탕으로 유아들의 눈높이에 맞춘 교육을 실천하고 있다. ⓒ 청라초병설유치원 관련사진보기

"아이에게 글자를 따라 읽으라고 강요하거나 시험하듯 묻지 않는 게 핵심이에요. 책 제목을 천천히 짚어주며 읽어주기만 하면 돼요. 그러면 부모의 목소리와 손가락 움직임을 따라 아이의 시선이 자연스럽게 글자에 닿게 되고, 이것이 수개월 쌓이면 어느새 아는 글자가 많아지게 됩니다.

이때 아이의 글자에 대한 호기심을 유지하면서 한글 떼기를 위한 본격적인 지원으로 연결해 주세요. 문해력 증진을 위해 무엇보다 중요한 것은 독서 습관이며, 영유아기에는 책 속의 이야기나 등장인물, 사물 등을 다양한 놀이나 경험으로 연계해 주는 것이 책에 흥미를 느끼고 자연스럽게 독서로 이어지는 데 도움이 됩니다."

"유아들이 훗날 유치원 시절을 돌아봤을 때 '내 생각이 존중받았고, 마음껏 도전해 볼 수 있었던 따뜻한 곳'으로 기억한다면 교사로서 더 바랄 게 없습니다."

충남 보령시 청라면 끝자락에 자리한 청라초등학교병설유치원.보령시내에서 버스를 타고 40여 분을 달려야 닿을 수 있는 작은 벽지 유치원이다. 저출생과 학령인구 감소로 농어촌 유치원마다 유아 모집에 어려움을 겪는 가운데, 이곳은 정원 14명을 꽉 채우고도 모자라 추첨까지 진행하는 '기분 좋은 예외'를 만들어내고 있다.2027학년도 유아 모집에서도 모집 정원보다 지원 유아 수가 많아 추첨 선발을 하게 되었다. 비결은 유아들의 호기심을 존중하고 배움의 즐거움을 놀이로 확장하는 교육에 있다. 그 중심에는 3년째 청라초병설유치원에 근무하고 있는 이선영 교사가 있다.늦은 나이에 임용시험에 합격해 교단에 선 이 교사는 두 아이를 키우며 얻은 경험을 바탕으로 유아들의 눈높이에 맞춘 교육을 실천하고 있다. 수업을 설계할 때 가장 중요하게 여기는 가치는 '배움'과 '즐거움'이다.이 교사의 수업은 유아들의 질문에서 시작해 직접 경험하고 확인하는 과정으로 이어진다. 비가 오는 날이면 밖으로 나가 지렁이를 찾아 관찰하기도 하고, 비가 오지 않는 날은 호미를 사용해 땅속에서 지렁이를 찾아보기도 한다.한 아이가 "지렁이도 빨판이 있어요?"라고 묻자, 이 교사는 급한 대로 리빙박스 뚜껑을 제공해 유아들 스스로 관찰해 볼 수 있도록 판을 마련해 주었다. 유아들은 지렁이를 리빙박스 뚜껑 위에 올려 직접 살펴보고, 뚜껑을 기울여 보며 지렁이가 바닥으로 떨어지는지를 관찰한 끝에 지렁이에게는 빨판이 없다는 사실을 스스로 알아냈다. 교사가 정답을 알려주는 대신 유아들의 질문을 살아 있는 배움으로 연결한 것이다.이 교사는 유아들과 꾸준히 '놀이 회의'를 열어 어떤 놀이를 하고 싶은지 묻는다. 유아들이 자동차 놀이를 하거나 메뚜기를 잡으러 가고 싶다고 제안하면, 교사는 자신의 아이디어를 더해 놀이를 구체화 한다. 상황에 따라 놀이가 자연스럽게 확장되기도 한다.이 교사는 유아들의 놀이가 더욱 풍성해질 수 있도록 AI와 코딩도 활용한다. 유아들이 좋아하는 탕후루 놀이에서는 어떤 재료를 넣을지, 어떤 순서와 모양으로 만들지 직접 구상하도록 했다. 이후 가게 놀이와 요리 놀이로 확장하였고 코딩을 놀이의 흐름을 이어주는 도구로 활용했다.기술을 가르치는 것이 목적이 아니라 유아들의 상상과 놀이를 넓히는 데 기술을 활용하는 것이다. 유아들은 놀이 속에서 순서를 생각하고 자신이 만든 결과를 확인하며 친구들과 생각을 나눈다. 거미줄 만들기 코딩 등 다양한 활동도 유아들의 놀이와 경험을 연결하는 방식으로 진행한다.이 교사의 교육에는 세심한 기록과 소통도 중요한 축을 이룬다. 유아가 6명이던 시절에는 유아 한 명 한 명의 일주일 생활을 A4 용지에 정리해 가정으로 보냈다. 요일별로 사진을 첨부하고 아이가 건넨 말 한마디까지 담은 기록은 학부모들에게 깊은 인상을 남겼다.유아가 늘어난 뒤에도 이 교사는 매일 밴드를 통해 수업 과정과 유아들의 일상을 공유했다. 퇴근 후에도 2~3시간씩 사진을 정리하고 다음 날 수업을 준비해야 하지만, 학부모와 신뢰를 쌓는 중요한 과정이라고 여긴다. 이러한 소통은 입소문으로 이어졌다. 보령 시내에서도 입학 문의가 이어졌고, 유치원 정원 14명을 2년 연속 채우게 됐다.이 교사는 어린 시절부터 교사가 되는 꿈을 품고 있었지만, 결혼 후 두 아이를 키우며 평범한 전업주부로 지냈다. 교단에 서기로 결심한 계기는 두 아이를 10년간 키우며 그림책과 다양한 놀이가 유아들의 인성과 감성을 키우는 소중한 배움의 과정임을 깨달았기 때문이다.이러한 경험은 더 많은 유아에게 놀이를 통한 행복한 배움을 전하고 싶다는 마음으로 이어졌다. 늦은 도전이었지만 어린 시절의 꿈과 유아들을 향한 열정으로 학업에 매진해, 마침내 마흔하나의 나이로 교사의 꿈을 이루었다.두 아이를 키우며 쌓은 경험은 이 교사에게 든든한 교육 자산이 됐다. 매일 놀이를 계획하고 기록했던 육아 경험은 유치원 교육에 자연스럽게 녹아들었다. 돌이 갓 지난 아이에게 그림책의 제목 글자를 손가락으로 짚으며 읽어주던 경험도 문해력 교육의 밑거름이 됐다.이에 이 교사는 가정에서도 쉽게 실천할 수 있는 문해력 교육법으로 '제목 짚어주며 읽기'를 추천한다.이 교사의 교육 철학은 분명하다. 안전에 문제가 생기는 위험한 행동이 아니거나 다른 사람에게 피해를 주지 않는다면, 유아들이 하고 싶어 하는 일에 최대한 도전할 기회를 주는 것이다. 엉뚱하거나 실패할 것 같은 시도도 유아들에게는 소중한 경험이고 배움의 과정이라고 믿는다. 유아교육에서 중요한 것은 정해진 답을 잘 찾는 능력이 아니라 새로운 질문을 던지고 도전해보려는 태도라고 강조했다.스스로 질문하며 놀이 속에서 배움을 발견하는 유아들. 이선영 교사가 보여주는 교육은 유아들의 생각을 존중하고 마음껏 도전할 수 있는 환경이 배움의 출발점임을 일깨운다. 유아들의 질문에 귀 기울이고 작은 호기심을 배움으로 키워온 이선영 교사. 그가 유아들 마음에 심은 교육의 씨앗이 훗날 어떤 꽃으로 피어나 세상을 물들일지 기대된다.