병충해로 사라진 소나무 대신한 것, 월명산의 교훈

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큰사진보기 ▲호수와 점방산호숫가에서 바라본 점방산 ⓒ 유경선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲월명산 산책로산책로 주위의 단풍 터널 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲전망대현재 진행중인 전망대(현장 조감도 촬영) ⓒ 유경선 관련사진보기

군산 도심을 몇 걸음만 벗어나면 자연이 건네는 넉넉한 품을 만날 수 있다. 완만한 산자락을 따라 이어지는 숲길, 나뭇잎 사이로 스며드는 바닷바람, 크고 작은 봉우리와 숲속 호수. 그곳에 오랜 세월 군산 시민들의 삶과 호흡을 함께해 온 월명산이 있다.지난 9일 찾은 월명산은 웅장한 산세나 아찔한 봉우리로 사람을 압도하는 산이 아니었다. 점방산(해발 약 136m)을 비롯해 설림산(약 115m), 장계산(약 109m), 월명산(약 101m), 석치산(약 97m) 등 크고 작은 다섯 봉우리가 완만하게 이어지는 아담하고 다정한 산이다. 비록 높이는 낮지만 봉우리마다 저마다의 풍경과 이야기를 품고 있어 걷는 재미가 남다르다. 그러나 산의 가치는 높이나 웅장함만으로 결정되는 것이 아니다. 남녀노소 누구나 부담 없이 오를 수 있고, 걸음을 옮길수록 자연이 품은 깊이를 온몸으로 느낄 수 있다는 점이야말로 월명산의 가장 큰 매력이다.산길에 들어서면 도심의 소음은 어느새 아득해진다. 발밑에서 바스락거리는 낙엽 소리와 나뭇가지 사이를 오가는 바람 소리가 반가운 길동무가 되어 준다. 이른 아침이면 건강을 챙기려는 시민들의 활기찬 발걸음이 이어지고, 한낮에는 가족과 지인들이 도란도란 이야기를 나누며 숲길을 거닌다. 누군가에게는 활기찬 하루를 여는 운동 공간이고, 누군가에게는 복잡한 일상의 번뇌를 잠시 내려놓는 쉼터다. 월명산은 그렇게 시민들의 일상에 자연스럽게 스며들어 있다.산행의 즐거움은 숲속 호수를 마주하면서 한층 깊어진다. 숲에 둘러싸인 고요한 호수는 월명산의 풍경에 깊은 여백과 운치를 더한다. 수면 위에 비친 나무와 하늘, 바람에 잔잔히 일렁이는 물결은 지나던 이들의 발걸음을 절로 멈추게 한다. 산이 전하는 생동감과 물이 주는 평온함이 한자리에서 조화를 이루는 것이다.화려한 시설이나 인위적인 볼거리가 없어도 자연 그 자체만으로 훌륭한 안식처가 될 수 있음을 월명산은 보여 준다. 특히 산봉우리마다 시야가 트이는 곳에서 바라보는 서해와 붉게 물드는 저녁노을은 군산 월명산에서 만날 수 있는 특별한 풍경이다.월명산의 진면목은 계절의 순환 속에서 더욱 뚜렷하게 드러난다. 가을이면 산자락을 따라 붉고 노랗게 물드는 단풍이 산행객들의 눈길을 사로잡는다. 겨울의 문턱에 들어서면 산책로 주변에 붉은 동백꽃이 하나둘 꽃망울을 터뜨리며 계절의 추위 속에서도 선명한 생명력을 뽐낸다. 멀리 유명 관광지를 찾아 나서지 않아도 가까운 도심의 산에서 계절의 깊은 변화를 온전히 누릴 수 있다는 사실은 군산 시민들에게 더없이 큰 축복이다.무엇보다 월명산에는 자연의 아름다움만큼이나 의미 깊은 회복의 이야기가 담겨 있다. 몇 년 전 월명산은 소나무재선충병이라는 큰 시련을 겪었다. 오랫동안 숲의 한 축을 이루던 소나무들이 병충해 확산을 막기 위해 잇따라 잘려 나갔고, 휑하게 드러난 산자락은 시민들에게 깊은 허전함과 안타까움을 안겼다.2015년부터 소나무재선충병 방제 작업을 본격 시행하면서 소나무들이 대거 벌채되는 아픔을 겪었다. 특히 2016년에는 피해가 심각했던 월명공원을 중심으로 소나무 모두베기와 편백 식재가 추진됐으며, 이후에도 산림복원과 경관숲 조성사업이 이어졌다. 잘려 나간 소나무의 빈자리는 편백을 비롯한 다양한 수종으로 채워지면서 월명산은 새로운 숲의 모습을 갖춰 가기 시작했다.그곳에 뿌리를 내린 편백나무들은 해마다 조금씩 키를 높이며 초록빛 숲을 이루어 가고 있다. 휑했던 산자락에 다시 푸른 생기가 번지는 모습은 자연이 인간의 정성과 만나 어떻게 상처를 딛고 회복해 가는지를 보여 주는 소중한 장면이다. 한때의 아픔이 새로운 숲의 시작으로 이어지고 있다는 점에서 월명산의 변화는 더욱 의미가 깊다.현재 월명산에는 전망대 조성 공사가 진행되고 있다. 전망대가 완공되면 산을 찾는 시민과 외지 관광객들이 주변의 아름다운 경관을 더욱 편리하게 감상할 수 있을 것으로 기대된다. 숲길을 걷는 소소한 즐거움에 서해바다와 군산 도심을 한눈에 조망하는 새로운 매력까지 더해지는 셈이다.다만 우리가 기억해야 할 것은 월명산의 참된 가치가 인공적인 시설물을 얼마나 많이 조성하느냐에 있지 않다는 점이다. 기존의 숲과 호수, 오랜 산책로가 지닌 자연스러운 매력을 얼마나 훼손하지 않고 보전하며 조화롭게 활용하느냐가 더욱 중요하다. 개발과 보전이 지혜로운 균형을 이룰 때 월명산은 시민들에게는 한층 깊은 안식처로, 외지인들에게는 다시 찾고 싶은 군산의 소중한 명소로 자리매김할 것이다.군산 시민에게 월명산은 특별한 날에만 찾아가는 관광지가 아니다. 오늘도 누군가는 건강을 위해 산을 오르고, 누군가는 가족과 함께 숲길을 걷는다. 또 누군가는 숲속 벤치에 앉아 잠시 생각을 정리하며 자신만의 시간을 보낸다.그렇게 월명산은 사람들의 일상과 함께 세월을 쌓아 가고, 자연 또한 계절의 흐름에 따라 조금씩 새로운 모습을 보여 준다. 도심 가까이에 이처럼 넉넉한 자연을 품고 있다는 것은 군산이 가진 소중한 자산이다. 월명산은 높은 산이 아니어도 충분히 아름다울 수 있다는 사실을, 그리고 한 번 상처 입은 자연도 정성과 시간 속에서 다시 푸르러질 수 있다는 희망을 우리에게 전한다. 오늘도 월명산의 숲길은 변함없이 시민들의 발걸음을 기다리고 있다.