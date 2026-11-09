대한항공, 'USA투데이' 독자 선정 항공서비스 3개 부문 1위

큰사진보기 ▲대한항공이 미국 USA투데이가 주관한 독자 투표에서 비즈니스·일등석과 기내식, 객실승무원 등 항공서비스 3개 부문 1위에 올랐다. ⓒ 대한항공 관련사진보기

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대한항공이 미국 일간 < USA투데이 >가 주관한 독자 투표에서 비즈니스·일등석과 기내식, 객실승무원 등 항공서비스 3개 부문 1위에 올랐다.대한항공은 '2026년 10베스트 리더스 초이스 어워즈(10BEST Readers' Choice Awards)'에서 자사가 3관왕을 달성했다고 밝혔다.수상 부문은 비즈니스 및 일등석(Best Business & First Class), 기내식(Best Inflight Food), 객실승무원(Best Cabin Crew) 등이다.< USA투데이 >의 10베스트 어워즈는 전문가 패널이 후보를 선정한 뒤 일반 독자들이 온라인 투표에 참여해 부문별 순위를 정하는 방식으로 진행된다.대한항공이 이번 항공사 관련 3개 부문에서 모두 1위에 오른 것은 처음이라고 회사 측은 설명했다.대한항공은 그동안 프리미엄 좌석과 기내식, 객실 서비스 등을 개선해 왔다.비즈니스 클래스인 '프레스티지 스위트 2.0'에는 180도로 펼쳐지는 좌석과 개선된 기내 엔터테인먼트 시스템을 적용했다. 일등석과 비즈니스석 기내식은 코스 요리를 중심으로 개편하고 음료·와인 선택 폭도 넓혔다.기내식 부문에서는 한국 전통음식을 현대적으로 재해석한 메뉴와 사전 주문 서비스 등을 운영하고 있으며, 일반석 장거리 노선의 간식 선택지도 확대했다.객실승무원 부문에서는 서비스 표준화와 안전교육을 강화하고 있다고 밝혔다.대한항공은 올해 12월로 예정된 통합을 앞두고 객실 서비스 전반을 재점검하고 있으며, 통합 이후에도 서비스 품질을 유지할 수 있도록 교육 프로그램을 운영한다는 방침이다.대한항공 관계자는 "이번 수상은 글로벌 독자들이 직접 선택한 결과라는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 안전과 고객 서비스를 최우선 가치에 두고 글로벌 항공사로서의 위상을 강화하겠다"고 말했다.